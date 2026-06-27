5 libri mattoni da leggere in estate

L’estate offre qualcosa che durante il resto dell’anno spesso manca: il tempo. È la stagione in cui ci si concede il lusso di affrontare quei libri che, per mole o complessità, rimangono per mesi sul comodino aspettando il momento giusto. I cosiddetti “mattoni” non sono soltanto romanzi lunghi. Sono opere che costruiscono mondi, attraversano epoche,…

L’estate offre qualcosa che durante il resto dell’anno spesso manca: il tempo. È la stagione in cui ci si concede il lusso di affrontare quei libri che, per mole o complessità, rimangono per mesi sul comodino aspettando il momento giusto. I cosiddetti “mattoni” non sono soltanto romanzi lunghi. Sono opere che costruiscono mondi, attraversano epoche, seguono decine di personaggi e chiedono al lettore un coinvolgimento diverso, più lento e profondo.

Non sono letture da divorare in un fine settimana, ma esperienze capaci di accompagnare un’intera estate. E spesso, una volta terminata l’ultima pagina, lasciano la sensazione di aver vissuto molte vite anziché aver letto un solo libro.

5 libri da leggere perfetti per l’estate

“Infinite Jest”, di David Foster Wallace, Einaudi

Con oltre milleduecento pagine, Infinite Jest è uno dei grandi romanzi americani contemporanei e probabilmente anche uno dei più ambiziosi.

David Foster Wallace immagina un futuro che assomiglia inquietantemente al nostro, nel quale consumismo, pubblicità e intrattenimento hanno invaso ogni spazio dell’esistenza. Sullo sfondo di una supernazione che unisce Stati Uniti e Canada si intrecciano le vite di studenti, tossicodipendenti, terroristi, sportivi e artisti, mentre un misterioso film sembra possedere un potere devastante.

Ridurre questo romanzo alla sua trama sarebbe però impossibile. Infinite Jest è soprattutto una riflessione sulla dipendenza, sulla solitudine, sul bisogno di essere amati e sulla difficoltà di comunicare in una società che produce continuamente distrazioni. È un libro che richiede pazienza, ma restituisce al lettore un universo narrativo inesauribile, nel quale ogni rilettura permette di scoprire nuovi collegamenti.

“Doctor Faustus”, di Thomas Mann, Bompiani

Tra i capolavori della letteratura del Novecento, Doctor Faustus rappresenta una delle riflessioni più profonde sul rapporto tra genio, arte e responsabilità morale.

Thomas Mann riprende il mito di Faust raccontando la vita del compositore Adrian Leverkühn attraverso lo sguardo del suo amico Serenus Zeitblom. L’ascesa artistica del protagonista procede insieme a una progressiva discesa nell’oscurità, mentre il celebre patto con il diavolo assume un significato simbolico che coinvolge non solo il singolo individuo, ma l’intera storia della Germania del Novecento.

Musica, filosofia, teologia e politica convivono in un romanzo che non offre risposte semplici. Mann riflette sul prezzo della grandezza artistica e su ciò che accade quando il desiderio di superare ogni limite finisce per travolgere anche l’umanità di chi crea. È una lettura impegnativa, ma tra le più ricche che la narrativa europea possa offrire.

“Shantaram”, di Gregory David Roberts, Neri Pozza

Ci sono romanzi che sembrano contenere un’intera esistenza. Shantaram è uno di questi.

Ispirato alla vita dell’autore, racconta la fuga di un detenuto australiano evaso dal carcere che trova rifugio nella Bombay degli anni Settanta. Da quel momento inizia un viaggio straordinario che attraversa gli slum della città, la criminalità organizzata, gli ospedali improvvisati, Bollywood, l’Afghanistan e il Pakistan, trasformando ogni esperienza in una riflessione sul significato della libertà e della redenzione.

Le oltre mille pagine scorrono sorprendentemente bene grazie alla capacità di Gregory David Roberts di alternare avventura, introspezione e grandi affreschi culturali. Bombay non è soltanto uno sfondo, ma diventa un personaggio vivo, pulsante e contraddittorio che accompagna il protagonista nella sua continua ricerca di una nuova identità.

Chi ama le grandi saghe familiari difficilmente dimenticherà L’ottava vita (per Brilka).

Tutto inizia con una ricetta segreta per una cioccolata calda destinata a essere tramandata di generazione in generazione. Da quel momento la storia segue sei generazioni della famiglia Jashi attraversando il Novecento europeo, dalle ultime fasi dell’Impero zarista fino alla dissoluzione dell’Unione Sovietica.

Le vicende private si intrecciano continuamente con la grande Storia. Guerre, rivoluzioni, amori, tradimenti e migrazioni plasmano il destino di sette donne, mentre la Georgia diventa il centro emotivo di un racconto che attraversa oltre cento anni.

Nino Haratischwili costruisce un romanzo capace di fondere l’epica delle grandi saghe familiari con l’intimità delle storie personali. È una lettura che invita a riflettere su quanto il passato continui a vivere nelle generazioni successive e su come ogni famiglia custodisca memorie che superano il tempo.

“Casa di foglie”, di Mark Z. Danielewski, 66thand2nd

Probabilmente nessun altro romanzo contemporaneo ha rivoluzionato il concetto stesso di narrazione quanto Casa di foglie.

La storia nasce dal ritrovamento del manoscritto di un anziano studioso che analizza un documentario dedicato a una casa impossibile, più grande all’interno che all’esterno. Da questa premessa prende forma un labirinto narrativo fatto di note, documenti, citazioni, fotografie, impaginazioni insolite e continui cambi di prospettiva.

Leggere Casa di foglie significa accettare una sfida. Non è soltanto la trama a destabilizzare il lettore, ma il libro stesso, che utilizza la pagina come parte integrante del racconto. L’horror psicologico si intreccia con la riflessione sulla memoria, sull’ossessione e sulla percezione della realtà, dando vita a un’opera impossibile da classificare e ancora oggi considerata un punto di riferimento della narrativa sperimentale.

Perché l’estate è il momento ideale per affrontare un “mattone”

Spesso si rinuncia a questi romanzi perché intimidiscono con il loro numero di pagine. In realtà la lunghezza non è il loro vero ostacolo. Ciò che chiedono è tempo, continuità e disponibilità a immergersi completamente in un mondo narrativo.

Le vacanze permettono proprio questo. Un’ora in spiaggia, una sera sul balcone o un pomeriggio trascorso all’ombra diventano occasioni per entrare in storie che non si limitano a raccontare una vicenda, ma costruiscono interi universi. Quando si arriva all’ultima pagina, la sensazione è quella di salutare personaggi che hanno accompagnato settimane della propria vita.

È il motivo per cui i grandi romanzi continuano a essere letti e consigliati: non perché siano lunghi, ma perché riescono a offrire un’esperienza di lettura che pochi libri più brevi possono regalare.