5 libri da leggere per celebrare la Giornata internazionale delle donne

La Giornata internazionale delle donne è un momento di riflessione ma anche di memoria. È l’occasione per ricordare le battaglie che hanno permesso alle donne di conquistare diritti fondamentali e, allo stesso tempo, per guardare alle sfide che ancora attraversano il presente. In questo percorso la letteratura ha avuto un ruolo decisivo. Attraverso romanzi, saggi e testimonianze autobiografiche molte scrittrici hanno raccontato esperienze spesso invisibili, dando voce a storie di ribellione, di emancipazione e di resistenza.

Leggere libri scritti da donne o dedicati alle loro storie significa entrare in prospettive diverse e comprendere meglio la complessità del mondo contemporaneo. Alcuni raccontano figure femminili che hanno sfidato le convenzioni sociali, altri esplorano il modo in cui il corpo e l’identità sono stati interpretati nel corso della storia, altri ancora testimoniano lotte politiche che stanno cambiando la società.

I cinque libri di questa selezione appartengono a generi diversi: narrativa, saggio, memoir e romanzo corale. Eppure sono accomunati da un filo conduttore molto chiaro. Tutti raccontano donne che hanno scelto di non accettare passivamente il destino imposto loro. Donne che hanno cercato una voce, uno spazio, una libertà.

5 Libri che raccontano donne che hanno cambiato la storia e la cultura

La letteratura ha sempre avuto la capacità di raccontare ciò che spesso rimane invisibile nella storia ufficiale. I libri di questa selezione mostrano quanto le esperienze femminili siano diverse e ricche di sfumature.

Dalle scrittrici e artiste che hanno sfidato le convenzioni sociali ai movimenti contemporanei per i diritti civili, passando per le riflessioni sul corpo e sull’identità, queste opere dimostrano che la voce delle donne è una forza fondamentale della cultura contemporanea.

Leggere queste storie significa non solo celebrare la Giornata internazionale delle donne, ma anche riconoscere il valore delle narrazioni che continuano acambiare il modo in cui guardiamo il mondo.

“Le figlie di Saffo”, Selby Wynn Schwartz, Garzanti

“Le figlie di Saffo” di Selby Wynn Schwartz, Garzanti è un romanzo originale e potente che mescola narrazione, storia e riflessione politica per raccontare alcune delle figure femminili più radicali e anticonformiste tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Il libro immagina una sorta di comunità simbolica che prende il nome dalla poetessa greca Saffo, diventata nel tempo un emblema di libertà femminile. Le protagoniste di questa storia sono donne reali che hanno vissuto ai margini delle convenzioni sociali del loro tempo: Lina Poletti, Virginia Woolf, Natalie Barney, Romaine Brooks, Sarah Bernhardt, Isadora Duncan, Nancy Cunard, Gertrude Stein e Radclyffe Hall.

Attraverso le loro vicende personali il romanzo racconta un momento storico in cui molte donne iniziarono a rivendicare la propria indipendenza intellettuale, artistica e sentimentale. Erano scrittrici, attrici, ballerine e pensatrici che cercavano di costruire una vita diversa da quella prevista dalle norme sociali dell’epoca.

Selby Wynn Schwartz utilizza una scrittura lirica e intensa che restituisce il senso di una comunità ideale fatta di solidarietà e ribellione. Le protagoniste non sono eroine perfette, ma donne che hanno scelto di vivere con audacia, pagando spesso un prezzo molto alto.

“Le figlie di Saffo” è un libro che invita a guardare alla storia delle donne come a una lunga genealogia di resistenza e di libertà.

“Sirene e altri mostri. Donne della mitologia che hanno sfidato il potere maschile”, Jess Zimmerman, Tlon

“Sirene e altri mostri” di Jess Zimmerman, Tlon è un saggio affascinante che rilegge la mitologia classica da una prospettiva femminista. L’autrice parte da una constatazione semplice ma significativa: molti dei mostri della tradizione mitologica hanno sembianze femminili.

Medusa, le sirene, Scilla, Lamia e altre creature sono state spesso rappresentate come simboli di seduzione pericolosa o di violenza incontrollabile. Jess Zimmerman propone una lettura completamente diversa di queste figure.

Secondo l’autrice, queste creature diventano mostruose perché rifiutano di conformarsi alle regole imposte dalla società patriarcale. Sono donne arrabbiate, desideranti, autonome. Proprio per questo vengono trasformate in mostri dalla narrazione dominante.

Il libro combina analisi letteraria, riflessione storica e osservazioni autobiografiche. Il risultato è un saggio accessibile ma incisivo che invita a reinterpretare i miti antichi alla luce delle questioni contemporanee.

“Sirene e altri mostri” mostra come le storie che raccontiamo sulle donne influenzino il modo in cui la società percepisce il potere femminile.

“Donna, vita, libertà” di Marjane Satrapi, Jean-Pierre Perrin e Farid Vahid, Rizzoli Lizard è un libro che racconta uno degli eventi più importanti degli ultimi anni per il movimento femminista internazionale.

Il volume nasce dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane iraniana arrestata e picchiata dalla polizia morale nel 2022 perché non indossava correttamente il velo. La sua morte ha scatenato proteste diffuse in tutto l’Iran, dando vita a un movimento che ha assunto come slogan proprio le parole “Donna, vita, libertà”.

Marjane Satrapi ha riunito giornalisti, studiosi e artisti del fumetto per raccontare le radici di questa protesta e il contesto politico e sociale in cui si è sviluppata.

Il libro combina reportage, analisi storica e graphic journalism. Il risultato è un racconto collettivo che restituisce la complessità della società iraniana e il coraggio di chi continua a lottare per i diritti delle donne.

“Donna, vita, libertà” è una testimonianza potente che ricorda quanto la libertà non sia mai un diritto acquisito una volta per tutte.

“Utero”, Leah Hazard, Einaudi

“Utero” di Leah Hazard, Einaudi è un saggio che affronta uno dei temi più delicati e controversi della storia della medicina e della cultura: il modo in cui il corpo femminile è stato interpretato e rappresentato.

Partendo da una domanda apparentemente semplice, l’autrice esplora il ruolo dell’utero nella costruzione delle idee di femminilità. Per secoli questo organo è stato considerato il centro dell’identità femminile e spesso utilizzato per giustificare limitazioni sociali e culturali.

Leah Hazard combina ricerche scientifiche, testimonianze personali e riflessioni storiche per raccontare come il corpo delle donne sia stato medicalizzato, controllato e spesso frainteso.

Il libro affronta temi come il ciclo mestruale, la gravidanza, il parto e la menopausa, mostrando quanto queste esperienze siano state spesso circondate da tabù e disinformazione.

“Utero” è un saggio provocatorio e illuminante che invita a ripensare il rapporto tra corpo, scienza e identità femminile.

“Ragazza, donna, altro” di Bernardine Evaristo, Sur è un romanzo corale che racconta le vite di dodici donne diverse tra loro per età, origine e identità.

La storia prende avvio dalla prima teatrale di uno spettacolo diretto da Amma, regista nera e militante che finalmente vede riconosciuto il proprio lavoro al National Theatre di Londra. Attorno a lei si muove una rete di personaggi che rappresentano generazioni e background differenti.

Tra queste donne ci sono artiste, insegnanti, attiviste, studentesse e lavoratrici. Alcune sono nere, altre di origine mista, alcune sono eterosessuali, altre queer. Le loro vite si intrecciano come fili di un arazzo che racconta oltre un secolo di storia britannica.

Bernardine Evaristo utilizza uno stile narrativo innovativo che mescola poesia e prosa, creando un ritmo fluido e coinvolgente.

“Ragazza, donna, altro” è un romanzo sulla complessità dell’identità femminile contemporanea e sul modo in cui le esperienze individuali si intrecciano con le trasformazioni sociali.