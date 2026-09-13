5 libri di narrativa italiana in uscita dal 14 al 20 settembre 2026 da non perdere

Settembre continua a essere uno dei mesi più ricchi dell’anno per le nuove uscite e la settimana che va dal 14 al 20 settembre 2026 permette soprattutto di osservare quanto sia difficile parlare oggi di una sola narrativa italiana.

Ci sono scrittori che utilizzano il romanzo per interrogare una quotidianità dominata dagli algoritmi e dalle piattaforme, altri che recuperano il noir americano degli anni Cinquanta, chi gioca con la cultura pop fino a trasformare la narrazione in un’esperienza imprevedibile e chi sceglie invece il fantastico per parlare di perdita, amore e ossessione.

Accanto ai romanzi arriva anche una raccolta che utilizza la satira per mettere sotto osservazione alcune figure femminili del nostro presente. Cinque libri molto diversi, dunque, che possono diventare altrettanti modi per capire dove sta andando la narrativa italiana contemporanea.

5 libri italiani in uscita dal 14 al 20 settembre 2026

Non c’è un unico filo narrativo a tenere insieme queste cinque novità, ed è proprio questo a renderle interessanti. “Abbiatene cura” porta dentro la letteratura la vita digitale e le nuove solitudini, “Acqua, sapone e gin tonic” trasforma le contraddizioni quotidiane in un bestiario satirico, mentre “La città e l’abisso” guarda alla tradizione dell’hard boiled.

Con “A te penseranno gli avvoltoi” si entra invece in un territorio narrativo volutamente eccessivo, dove pulp, metanarrazione e cultura pop si contaminano, mentre Francesca Tamburini torna al fantasy con “La città sotto l’ombra delle stelle”. Ecco cinque uscite da tenere d’occhio durante la settimana.

“Abbiatene cura” di Autore del XXI secolo, Einaudi – 15 settembre

Cominciamo da quello che potrebbe essere uno degli esordi più curiosi di settembre, anche per la storia che precede la pubblicazione. Il manoscritto di “Abbiatene cura” è stato lasciato davanti alla sede di Einaudi dentro una cesta, accompagnato da un biglietto con le parole che sarebbero poi diventate il titolo. L’autore continua a presentarsi attraverso lo pseudonimo Autore del XXI secolo e il libro arriva in libreria il 15 settembre nella collana Unici.

Ma dietro l’operazione editoriale c’è soprattutto un romanzo che prova a raccontare una condizione estremamente riconoscibile: quella di una generazione che trascorre una parte consistente della propria esistenza dentro un flusso continuo di informazioni, immagini, merci e desideri.

Il protagonista è un trentenne che lavora nella comunicazione di un grande centro commerciale e trascorre una serata apparentemente ordinaria insieme al gatto Apollinaire. È stato lasciato da Francesca 603 giorni prima e la sua assenza continua a riaffiorare attraverso le tracce digitali che accompagnano ormai ogni relazione: una recensione su Deliveroo, il percorso di un volo verso Melbourne, una notifica, un ricordo. Il lavoro del protagonista consiste nel trasformare prodotti in storie, ma progressivamente è la sua stessa esistenza a sembrargli qualcosa da interpretare e raccontare.

“Abbiatene cura” parte così da una separazione per costruire un ritratto più ampio delle nuove solitudini, interrogandosi su cosa accada all’identità quando app, social network, pubblicità e algoritmi diventano l’ambiente dentro cui viviamo. Al centro rimane una domanda semplice e tutt’altro che innocua: in mezzo a tutto ciò che consumiamo, osserviamo e desideriamo, abbiamo ancora la sensazione di vivere abbastanza?

“Acqua, sapone e gin tonic. Racconti di donne mostruose che vivono dentro di noi” di Elisa Maria Bottiglieri e Marianna Folli, De Agostini – 15 settembre

Il titolo potrebbe far pensare a qualcosa di leggero, ma dietro “Acqua, sapone e gin tonic” c’è un progetto di satira sociale che utilizza l’ironia per mettere sotto osservazione comportamenti, stereotipi e contraddizioni della vita contemporanea. Il libro di Elisa Maria Bottiglieri e Marianna Folli nasce infatti dall’esperienza teatrale e social delle due attrici e autrici e raccoglie una galleria di figure femminili volutamente esasperate: la madre esausta, la collega invidiosa, la suocera autoritaria, la predatrice sessuale, la donna ossessionata dalla religione. Il volume arriva in libreria il 15 settembre per De Agostini.

Definirle semplicemente “mostre”, però, significherebbe perdere il gioco più interessante del libro. Bottiglieri e Folli costruiscono infatti uno specchio deformante nel quale l’esagerazione serve soprattutto a rendere riconoscibile qualcosa di estremamente reale. Claudia, Gianna, Stella, Cristina e le altre protagoniste diventano personaggi tragicomici attraverso cui osservare piccole ossessioni, fragilità, egoismi, nevrosi e forme di potere che attraversano le relazioni quotidiane.

Il punto non sembra essere stabilire chi abbia ragione o torto, ma utilizzare la satira come una lente capace di ingrandire ciò che normalmente preferiamo ignorare. “Acqua, sapone e gin tonic” può quindi interessare anche chi ama quella narrativa breve che parte dall’umorismo per arrivare all’osservazione sociale: si ride delle protagoniste fino al momento in cui qualcosa, improvvisamente, diventa familiare. Ed è proprio lì che il gioco della caricatura acquista un significato diverso.

“La città e l’abisso” di Claudio Bandi, Mondadori – 15 settembre

Cambiamo completamente atmosfera con “La città e l’abisso”, esordio letterario di Claudio Bandi che riporta il lettore nella Los Angeles del 1952 e recupera apertamente l’immaginario della grande narrativa hard boiled americana. Il romanzo, pubblicato da Mondadori nella collana Oscar Gialli e disponibile dal 15 settembre, introduce William Slaytor, investigatore privato disilluso che sembra appartenere allo stesso universo morale in cui si muovevano i detective di Raymond Chandler: città immense, compromessi, menzogne e una verità che raramente coincide con ciò che appare in superficie.

Slaytor riceve dal rettore di un’università un incarico particolarmente delicato. Alcune lettere anonime accusano un professore di avere una relazione clandestina con una ragazza di tredici anni. Prima che esploda uno scandalo, l’istituzione vuole sapere se quelle accuse siano fondate oppure il risultato di una calunnia. L’indagine dovrebbe essere discreta e relativamente semplice, ma i pedinamenti conducono Slaytor verso qualcosa di molto più oscuro.

È qui che Los Angeles smette di essere soltanto uno sfondo e diventa parte essenziale della storia: una città costruita sul contrasto fra superficie scintillante e profondità inquietante, sogno americano e corruzione. Bandi utilizza dunque gli strumenti del noir classico per raccontare una società nella quale la rispettabilità può diventare una maschera e la ricerca della verità costringe a guardare dove sarebbe più comodo non farlo. Per chi ama investigatori solitari, atmosfere notturne e il grande immaginario americano del Novecento, è probabilmente il titolo più particolare della settimana.

“A te penseranno gli avvoltoi” di Matteo CM Casiraghi, Accento – 16 settembre

Poi c’è il libro che sembra intenzionato a mandare all’aria qualsiasi regola. “A te penseranno gli avvoltoi”, esordio di Matteo CM Casiraghi pubblicato da Accento il 16 settembre, parte da una premessa già sufficientemente assurda: due amici della provincia milanese immaginano un cortometraggio porno-gore dedicato alla fatina dei denti e decidono di inviare il progetto a un celebre regista americano. Lui non risponde, ma in seguito utilizza la loro idea e vince addirittura un Oscar. La reazione dei due è altrettanto ragionevole: partire per Hollywood e vendicarsi.

Da questo punto in poi Casiraghi costruisce un viaggio che sembra procedere attraverso continue deviazioni, mescolando violenza grottesca, cinema, poesia, cultura pop, processi, carcere, dive hollywoodiane, irruzioni nelle case sbagliate e perfino gare di slam poetry. La struttura stessa del romanzo sembra voler giocare con le aspettative del lettore e con l’idea che una storia debba necessariamente comportarsi bene. Il risultato dichiaratamente mescola pulp e metanarrativa, disseminando il testo di riferimenti a canzoni, film e poesie.

Eppure sotto l’assurdità rimane anche una componente dolorosa: il viaggio dei protagonisti diventa una maniera deformata di confrontarsi con il fallimento, l’amicizia, le aspettative e quella distanza enorme che può separare ciò che immaginavamo sarebbe stata la nostra vita da ciò che è diventata davvero. Fra i cinque libri scelti è forse quello che promette l’esperienza più imprevedibile, soprattutto per chi cerca una narrativa italiana capace di sporcarsi con linguaggi e immaginari apparentemente lontani dalla tradizione letteraria.

“La città sotto l’ombra delle stelle” di Francesca Tamburini, Newton Compton – 15 settembre

Chiudiamo con il fantasy e con il ritorno di Francesca Tamburini nell’universo inaugurato da “La città oltre i confini del cielo”. “La città sotto l’ombra delle stelle”, in uscita il 15 settembre per Newton Compton, ritrova Eris Milton dopo sei anni trascorsi inseguendo un unico desiderio: ritrovare il fratello Alec. Quando finalmente riesce a raggiungerlo, però, è costretta a perderlo ancora una volta. Da questa nuova ferita prende forma una storia nella quale il conflitto fantasy si intreccia a qualcosa di molto più intimo: la difficoltà di accettare che chi amiamo possa essere perduto definitivamente.

Rifugiatasi con i compagni nel Tempio di Nantai, Eris deve prepararsi allo scontro con Lupo Bianco, capo dei ribelli alla ricerca delle Lacrime, frammenti di un antico potere che conducono al Cuore delle Stelle. Quella fonte di energia potrebbe alterare gli equilibri dell’intero universo, ma per Eris la questione diventa inevitabilmente personale.

I suoi poteri le consentono infatti di evocare gli spiriti e di avvicinarsi al confine fra vita e morte, alimentando la possibilità che la perdita di Alec possa essere in qualche modo annullata. È qui che il fantasy introduce la domanda più interessante del romanzo: quanto siamo disposti a sacrificare per riportare indietro qualcuno che amiamo? Draghi, grotte sommerse, luoghi cancellati dalle mappe e poteri antichi costruiscono l’avventura, mentre sotto la superficie prende forma un conflitto fra elaborazione del lutto e ossessione. Salvare Alec e salvare il mondo potrebbero non essere la stessa cosa, e prima o poi Eris sarà costretta a scegliere.

Cinque modi molto diversi di raccontare il presente

Questa settimana di settembre mostra bene quanto la narrativa italiana possa muoversi ormai senza confini rigidi. Può appropriarsi dell’hard boiled americano degli anni Cinquanta oppure costruire un universo fantasy, raccontare la vita dentro gli algoritmi, utilizzare il grottesco per parlare di una generazione o trasformare la satira in uno strumento per osservare comportamenti e identità.

Sono libri diversissimi, ma proprio per questo restituiscono un panorama interessante: la narrativa continua a cambiare forma perché cambiano le domande a cui prova a rispondere. E tra il 14 e il 20 settembre ce ne sono almeno cinque che meritano di essere tenute d’occhio.