Oroscopo dei libri Settembre 2026: i libri da leggere secondo le stelle

Settembre è alle porte, l’estate volge al termine e la natura, quasi impercettibilmente, cambia ritmo. Le giornate si accorciano, l’aria si fa più fresca, i campi restituiscono i loro frutti. È il momento di raccogliere ciò che è maturato, mettere ordine, fare provviste e prepararsi ai mesi più quieti dell’anno.

Per la rubrica “l’oroscopo dei libri”, scopriamo il segno protagonista del mese. la Vergine, le indicazioni degli astri per il mese in arrivo e i consigli di lettura per ciascun segno dello zodiaco.

L’oroscopo dei libri – Settembre 2026

È qui che entra in scena la Vergine, sesto segno dello zodiaco, con il suo sguardo attento e la sua instancabile voglia di sistemare ogni cosa al posto giusto. Mentre l’estate invita ancora a lasciarsi andare e le cicale continuano a cantare spensierate, tu pensi già al domani. Sei la formichina previdente dello zodiaco: raccogli, conservi, organizzi. Non per paura della vita, ma perché ami sentirti pronto ad affrontarla.

Per te ogni cosa può avere un ordine, una funzione, un momento giusto. E se esiste un modo per evitare un problema domani, probabilmente tu lo hai già trovato oggi.

Ti piace sapere dove sono le cose, come funzionano e cosa succederà dopo. Organizzi, sistemi, programmi. Noti quello che agli altri sfugge: una parola fuori posto, un dettaglio trascurato, un piccolo difetto che nessuno aveva visto. Hai un rapporto quasi personale con l’ordine e una naturale diffidenza verso il caos. L’improvvisazione può divertirti, purché sia qualcun altro a occuparsene.

Sei concreto, laborioso, affidabile. Quando c’è qualcosa da fare, spesso sei la persona su cui tutti sanno di poter contare. Possiedi una mente lucida e analitica, una notevole abilità nel risolvere problemi e quel talento, tipicamente tuo, di capire come far funzionare ciò che agli altri sembra complicato.

Ma proprio qui si nasconde il tuo punto debole. Dietro la precisione, il controllo e l’efficienza c’è una parte di te che teme di perdere il controllo. Lasciarti andare significa entrare in un territorio senza istruzioni, dove non esistono manuali, programmi né garanzie. E questo può spaventarti. Così, qualche volta, preferisci la sicurezza delle abitudini alla vertigine dell’imprevisto, la razionalità alla passione, la certezza alla possibilità.

Anche nei sentimenti rischi di passare troppo tempo a osservare ciò che provi, invece di viverlo. Analizzi, soppesi, cerchi di capire. E intanto il cuore, che non ama particolarmente tabelle e programmi, aspetta.

La tua grande lezione è forse proprio questa: non tutto ciò che conta può essere messo in ordine. Ci sono emozioni che non hanno bisogno di essere spiegate, incontri che non possono essere programmati, storie che prendono strade impreviste.

E tu, che sei così bravo a custodire, puoi imparare anche a lasciare andare. Perché sotto la tua apparente severità c’è uno sguardo attentissimo e una sensibilità sottile. Sai vedere dettagli che gli altri non notano, cogliere sfumature, trovare il particolare capace di cambiare il senso dell’intera storia. E quando smetti, almeno per un momento, di voler controllare tutto, scopri che anche tu sai riconoscere la magia.

Ariete: la porta socchiusa

Settembre ti mette davanti a una porta che non avevi intenzione di aprire. Forse perché sei già impegnato a correre verso qualcosa d’altro, forse perché non ami perdere tempo davanti alle possibilità: preferisci scegliere una direzione e partire.

Eppure, questa volta sarà proprio una deviazione a sorprenderti. Un incontro, una proposta, un’idea arrivata quasi per caso potrebbe cambiare il ritmo delle prossime settimane. Non cercare subito di capire dove porterà. Ti basterà avere il coraggio di fare il primo passo.

Hai passato abbastanza tempo a dimostrare di sapere dove andare. Ora puoi permetterti di scoprire dove porta una strada che non avevi previsto.

Un romanzo da leggere: “The Pirate Queen” di Ariel Lawhon. Il romanzo racconta Grace O’Malley, capitana di mare determinata a vivere secondo le proprie regole, ed è in uscita a settembre.

Toro: il posto preferito

Dopo il rumore dell’estate, settembre ti invita a tornare alle cose che conosci bene. Un tavolo, una casa, una persona, un’abitudine. Hai bisogno di ritrovare qualcosa che sappia ancora di te. Ma proprio lì, nel tuo posto preferito, potresti accorgerti che qualcosa è cambiato. Forse sei tu. Forse è ciò che ti circonda. Quello che un tempo ti sembrava rassicurante potrebbe iniziare a sembrarti troppo stretto.

Non avere paura di spostare un mobile, cambiare una consuetudine, fare spazio a qualcosa di nuovo. La sicurezza non consiste nel lasciare tutto immobile, ma nel sapere che puoi sentirti a casa anche quando la stanza cambia.

Un romanzo da leggere: “Under Story” di Chloe Benjamin. Il romanzo racconta una donna che si rifugia in una stazione di ricerca in Antartide e intreccia amore, scienza, famiglia e il desiderio di comprendere cosa significhi vivere. È previsto per il 1° settembre.

Gemelli: il capitolo imprevisto

Avevi già immaginato come sarebbe andato settembre. Poi qualcuno o qualcosa deciderà di cambiare la trama.

Un messaggio inatteso, una conversazione nata quasi per caso, un incontro che sembrava destinato a durare soltanto pochi minuti potrebbe diventare molto più importante del previsto. Tu proverai a capire subito dove porta quella storia, ma questa volta sarà difficile.p

Meglio così. Non tutte le cose interessanti hanno bisogno di essere comprese al primo capitolo. Lascia che la curiosità faccia il suo lavoro e non avere fretta di arrivare alla fine.

Un romanzo da leggere: “Exit Party” di Emily St. John Mandel. L’autore costruisce proprio una storia fatta di identità, mondi paralleli e linee temporali spezzate. Un uomo scompare durante una festa a Los Angeles e una donna si mette alla ricerca di lui. Esce il 15 settembre.

Cancro: quello che ritorna

Settembre porta con sé qualcosa che credevi di aver lasciato alle spalle. Un ricordo, una persona, un desiderio o semplicemente una parte di te che avevi messo da parte per andare avanti. Il passato busserà piano, senza fare troppo rumore. E tu dovrai decidere se aprire.

Non tutto ciò che ritorna chiede di essere ripreso. A volte torna soltanto per essere guardato con occhi nuovi, per raccontarci quanto siamo cambiati da allora.

Questa volta non avrai bisogno di difenderti dalle emozioni. Potrai ascoltarle senza necessariamente seguirle.

Un romanzo da leggere: “Where Are the Kings” di Donal Ryan. Il protagonista è un ragazzo alle prese con un lutto devastante, mentre il tempo e i ricordi si intrecciano. È un romanzo recente, recensito proprio in questi giorni

Leone: la scena madre

Settembre ti restituisce lentamente il tuo palcoscenico. Dopo una stagione piena di movimento, arriva il momento di capire cosa vuoi davvero portare con te nella nuova parte dell’anno. Potresti ricevere attenzione, una proposta o un’occasione che ti ricorda quanto vali. Ma la vera sorpresa sarà scoprire che non hai più bisogno di convincere nessuno.

Smetterai di recitare la parte della persona che ha sempre tutto sotto controllo. E proprio allora sarai più convincente che mai.

Lascia che gli altri guardino. Tu, per una volta, non devi fare altro che essere presente.

Un romanzo da leggere: “Switzy” di Emma Cline. Switzy è il ritratto di un uomo anziano alle prese con l’ultimo tratto della propria vita ed è tra i romanzi in evidenza per settembre.

Vergine: l’arte di mettere ordine

Settembre ti somiglia. Le vacanze sono ormai alle spalle, le agende ricominciano a riempirsi e improvvisamente tutto sembra chiederti di tornare al tuo posto. Tu, naturalmente, non aspettavi altro.

Riordinerai cassetti, progetti e pensieri. Forse anche qualche rapporto che da troppo tempo occupa uno spazio indefinito nella tua vita. Avrai voglia di fare chiarezza, di eliminare il superfluo e conservare soltanto ciò che conta davvero.

Ma proprio quando avrai sistemato tutto alla perfezione, qualcosa arriverà a scombinare i tuoi piani. Non arrabbiarti. Potrebbe essere la sorpresa di cui avevi bisogno.

Un romanzo da leggere “The Rouse” di China Miéville. The Rouse parte da una tragedia personale e conduce la protagonista verso misteri e forze inquietanti: una storia che costringe a confrontarsi con ciò che non può essere facilmente spiegato o sistemato. È in uscita il 15 settembre.

Bilancia: due strade

Hai rimandato una scelta perché speravi che, prima o poi, diventasse evidente quale fosse la strada giusta. Settembre potrebbe dimostrarti che non esiste una risposta perfetta.

Ci saranno due possibilità, due desideri, forse persino due persone o due modi diversi di immaginare il futuro. Passerai qualche tempo a pesare vantaggi e svantaggi, come se il cuore potesse essere consultato con la stessa precisione di un bilancio.

Poi accadrà qualcosa di molto semplice: sentirai quale strada ti chiama. Non sarà necessariamente quella più facile. Sarà quella che ti somiglia di più.

Un romanzo da leggere: “Sophie” di Standing There, Meg Mason. Sophie ama i libri, lavora in un festival letterario e sembra avere una vita ben costruita, ma qualcosa comincia a incrinarsi.

Scorpione: quello che non dici

Ci sono parole che hai tenuto dentro abbastanza a lungo. Settembre potrebbe finalmente trovare il momento giusto per farle uscire.

Non sarà necessariamente una grande confessione. Potrebbe essere una frase pronunciata durante una conversazione qualunque, quando abbassi la guardia e smetti di controllare ogni cosa che dici.

Scoprirai che dire ciò che senti non ti rende più fragile. Al contrario, può restituirti una libertà che non sapevi di aver perso. E forse qualcuno, dall’altra parte, aspettava proprio quelle parole.

Un romanzo da leggere: “The Disappearers” di Marlon James. The Disappearers parte da un omicidio nella Giamaica degli anni Ottanta e segue le conseguenze della vicenda attraverso gli anni.

Sagittario: la finestra aperta

Settembre rischia di sembrarti troppo stretto. Dopo la libertà dell’estate, tornare a programmi, orari e responsabilità potrebbe darti la sensazione di essere finito dentro una stanza con le finestre chiuse. Poi arriverà qualcosa a spalancarne una.

Un viaggio, un invito, una persona incontrata per caso o semplicemente un’idea capace di restituirti la voglia di partire. Non dovrai necessariamente fare le valigie: qualche volta basta cambiare prospettiva per sentirsi di nuovo in movimento. E tu, naturalmente, sarai il primo ad affacciarti.

Un romanzo da leggere: “The Correspondent” di Virginia Evans. È un romanzo che ruota attorno alle lettere, ai legami inattesi e alla possibilità che una corrispondenza possa cambiare il modo in cui guardiamo alla nostra stessa vita.

Capricorno: il tempo giusto

Hai lavorato in silenzio, senza pretendere risultati immediati. Hai costruito, corretto, aspettato. Ora qualcosa comincia finalmente a muoversi.

Potrebbe essere un progetto, una situazione professionale o un desiderio personale che avevi quasi smesso di considerare. Non arriverà necessariamente con grandi annunci. Le cose importanti, per te, preferiscono spesso entrare dalla porta di servizio.

Non avere fretta di raccogliere tutto. Quello che sta maturando ha bisogno ancora di un po’ di tempo.

Un romanzo da leggere: “American Hagwon” di Min Jin Lee. Il romanzo, ambientato tra Seoul, Sydney e la California meridionale dopo la crisi finanziaria asiatica del 1997, segue due fratelli che lavorano come tutor. È una delle uscite letterarie più attese di fine settembre.

Acquario: fuori programma

Settembre aveva un programma. Tu anche. Poi la vita deciderà di ignorarli entrambi.

Un imprevisto, una proposta insolita o un incontro apparentemente casuale potrebbe portarti in una direzione completamente diversa. La prima reazione sarà probabilmente quella di chiederti perché dovrebbe interessarti.

La seconda, molto più interessante, sarà la curiosità. Seguila.

Non tutto ciò che è fuori programma è un contrattempo. Qualcosa potrebbe essere semplicemente un invito a uscire dalla storia che ti eri raccontato.

Un romanzo da leggere: “Blacktail” di Scott Hawkins. Blacktail è una dark fantasy incentrata su un lupo e su un viaggio di vendetta: insolito, imprevedibile, difficile da incasellare.

Pesci: la luce di settembre

L’estate si allontana lentamente e con lei una certa confusione che ti ha accompagnato negli ultimi mesi. Settembre arriva con una luce diversa, più morbida e precisa, capace di illuminare cose che prima sembravano indistinte.

Potresti capire finalmente che cosa vuoi lasciare andare e che cosa, invece, merita di essere custodito. Non sarà una decisione improvvisa: piuttosto, una consapevolezza che cresce piano, come una frase che finalmente trova il suo finale.

Non cercare subito un nome per quello che senti. Lascia che le emozioni abbiano il tempo di diventare parole.

Un romanzo da leggere: “Music Against the Night” di Yiyun Li. È ambientato nell’epoca napoleonica e racconta il compositore John Field e la pianista Adelaide Percheron, che lascia l’India francese per inseguire il proprio sogno a Parigi.