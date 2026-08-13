5 libri di narrativa giapponese di generi diversi che dovresti conoscere

La narrativa giapponese è spesso associata a un’estetica delicata e contemplativa, ma in realtà racchiude un universo di storie estremamente diverse. Accanto ai grandi classici convivono thriller oscuri, libri di formazione, racconti intimisti e opere contemporanee che affrontano il disagio sociale con una forza sorprendente. Proprio questa capacità di cambiare registro, mantenendo sempre una profonda attenzione all’interiorità dei personaggi, rende la letteratura giapponese una delle più affascinanti al mondo.

5 libri di narrativa giapponese che dovresti conoscere

Non esiste una sola narrativa giapponese. C’è quella classica e filosofica di Natsume Sōseki, quella inquieta di Mori Ōgai, quella disturbante di Ryū Murakami, quella provocatoria di Abe Kazushige e quella delicata di Hiromi Kawakami. Cinque libri molto diversi tra loro che dimostrano come la letteratura del Giappone sappia raccontare, con registri sempre nuovi, le grandi domande dell’esistenza: chi siamo, come cambiamo e quale posto cerchiamo nel mondo.

“Kokoro. Il cuore delle cose” di Natsume Sōseki, Antonietta Pastore, Mondadori

Considerato uno dei capolavori assoluti della letteratura giapponese, Kokoro è un romanzo classico che racconta l’incontro tra un giovane studente e un uomo più anziano, chiamato semplicemente Sensei. Tra i due nasce un rapporto fatto di silenzi, riflessioni e confessioni che porterà lentamente alla scoperta di un doloroso segreto.

Attraverso questa storia, Sōseki riflette sul senso di colpa, sull’amicizia, sulla solitudine e sul difficile passaggio dal Giappone tradizionale alla modernità durante la fine dell’era Meiji. È una lettura lenta e profonda, capace di parlare ancora oggi a chiunque si interroghi sul significato delle relazioni umane.

“Tokyo Soup” di Ryū Murakami, Gianluca Coci, Atmosphere Libri

Chi desidera conoscere il lato più oscuro del Giappone contemporaneo dovrebbe partire da questo thriller psicologico. Alla vigilia di Capodanno, il giovane Kenji accompagna un ambiguo turista americano nei quartieri della vita notturna di Tokyo. Ben presto capisce che il suo cliente potrebbe nascondere intenzioni terribili e la situazione precipita in una spirale di violenza.

Murakami costruisce un romanzo teso e disturbante che usa il thriller per raccontare l’alienazione delle grandi metropoli, il turismo estremo e le contraddizioni della società giapponese. È una lettura intensa, consigliata a chi ama le atmosfere cupe e i romanzi che non concedono tregua.

“Il giovane Jun’ichi” di Mori Ōgai, Matilde Mastrangelo, Marsilio

Pubblicato agli inizi del Novecento, questo romanzo di formazione segue Jun’ichi, un ragazzo di provincia che arriva a Tokyo con il sogno di diventare scrittore. Nella capitale scopre il mondo letterario, affronta le proprie inquietudini e cerca di costruire la propria identità.

Mori Ōgai racconta il passaggio all’età adulta osservando il rapporto tra ambizione, arte e cambiamento sociale. Il risultato è un romanzo sorprendentemente moderno, che mostra come le insicurezze di un giovane autore possano attraversare epoche diverse senza perdere attualità.

“Nipponia Nippon” di Abe Kazushige, Abe Kazushige, Bruno Forzan, Edizioni e/o

Questo romanzo contemporaneo parte da una vicenda inquietante. Haruo è un adolescente isolato e segnato da un passato di bullismo che, incapace di trovare un posto nel mondo, progetta un gesto estremo: sterminare gli ultimi esemplari di ibis crestato giapponese, simbolo nazionale del Paese.

Dietro questa premessa provocatoria si nasconde una riflessione sul disagio giovanile, sull’emarginazione, sulla costruzione dell’identità e sul rapporto tra individuo e società. Abe Kazushige realizza un romanzo psicologico originale e spiazzante che racconta il volto meno rassicurante del Giappone contemporaneo.

“La bottega del signor Nakano” di Hiromi Kawakami, Giorgio Amitrano, Einaudi

Per chi cerca invece una narrativa più intima e quotidiana, questo romanzo rappresenta una delle opere più riuscite di Hiromi Kawakami. In una piccola bottega di oggetti usati si intrecciano le vite del proprietario Nakano, della sorella Masayo e dei due giovani commessi, Takeo e Hitomi.

Non accadono eventi straordinari, ma proprio nella semplicità della vita di ogni giorno emergono l’amore, la nostalgia, le incomprensioni e la difficoltà di entrare davvero in relazione con gli altri. Kawakami osserva i suoi personaggi con estrema delicatezza, trasformando una piccola bottega in un luogo dove ogni oggetto custodisce una memoria e ogni incontro può cambiare una vita.