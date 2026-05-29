5 libri di narrativa contemporanea da leggere per conoscere il panorama letterario odierno

La narrativa contemporanea continua a raccontare il presente attraverso corpi vulnerabili, famiglie in crisi, città incandescenti e personaggi che cercano disperatamente un modo per restare vivi dentro un mondo che cambia troppo in fretta. I romanzi più interessanti non offrono più soltanto trame, ma esperienze emotive, domande morali, visioni del tempo e della società. Questi…

La narrativa contemporanea continua a raccontare il presente attraverso corpi vulnerabili, famiglie in crisi, città incandescenti e personaggi che cercano disperatamente un modo per restare vivi dentro un mondo che cambia troppo in fretta. I romanzi più interessanti non offrono più soltanto trame, ma esperienze emotive, domande morali, visioni del tempo e della società.

Questi cinque libri attraversano registri molto diversi: il dolore privato trasformato in confessione, la fuga da una violenza domestica, il sogno che sfuma nella favola urbana, il desiderio femminile di emancipazione nel Sud Italia degli anni Sessanta e infine l’universo enigmatico e filosofico del Nobel 2025 László Krasznahorkai.

Sono storie che parlano di identità, memoria, desiderio, libertà e sopravvivenza emotiva, mostrando quanto la narrativa contemporanea riesca ancora a interrogare la realtà senza rinunciare alla forza della letteratura.

5 romanzi contemporanei da non perdere

“Grande”, di Ivan Cotroneo, La nave di Teseo

Ivan Cotroneo torna al romanzo con una storia che mette al centro il corpo, la malattia, il desiderio e il rapporto devastante tra amore filiale e perdita. “Grande” racconta Ernesto, sceneggiatore che vive tra Roma e Napoli, improvvisamente costretto a confrontarsi con l’Alzheimer della madre e con il crollo economico nascosto dietro anni di silenzi familiari.

Il romanzo si muove dentro un’estate torrida, quasi immobile, dove tutto sembra disfarsi lentamente. La madre perde progressivamente memoria e identità, mentre Ernesto cerca una forma di sopravvivenza nella carne, nel sesso, negli incontri notturni e nell’attrazione verso altri corpi. Cotroneo non separa mai eros e dolore, tenerezza e rabbia: li lascia convivere nella stessa scena, nello stesso gesto.

Napoli diventa uno specchio emotivo del protagonista. Una città viva, sensuale, afosa, attraversata da locali notturni, strade deserte e improvvisi momenti di bellezza. In questo paesaggio Ernesto cerca continuamente di fuggire dal peso dell’assistenza quotidiana, ma ogni fuga lo riporta inevitabilmente verso il nucleo del romanzo: il rapporto con la madre.

Molto forte è il modo in cui Cotroneo racconta la malattia senza sentimentalismi. L’Alzheimer non è trattato come metafora poetica, ma come esperienza concreta che consuma lentamente il linguaggio, la memoria e la dignità. Eppure, proprio dentro questa distruzione emerge anche una forma di verità radicale: quando le convenzioni sociali crollano, restano solo il corpo, il bisogno d’amore e la paura di essere dimenticati.

“Grande” è un libro audace, emotivamente esposto, che affronta il sesso, la morte e la fragilità senza filtri. Un romanzo profondamente contemporaneo perché racconta la difficoltà di restare umani mentre tutto intorno si sgretola.

“Monique evade”, di Édouard Louis, La nave di Teseo

Édouard Louis continua il suo percorso autobiografico e politico con un romanzo che affronta ancora una volta la violenza domestica, la povertà e la possibilità della fuga. “Monique evade” nasce da una telefonata notturna: la madre dell’autore chiama dicendo che il compagno ubriaco la sta insultando e aggredendo verbalmente.

Da lì inizia una corsa contro il tempo. Monique fugge con uno zaino e il cane, ma il romanzo non si limita al gesto della fuga fisica. Louis si interroga soprattutto su ciò che rende così difficile andarsene: la dipendenza economica, l’assenza di istruzione, l’isolamento sociale, il peso di una vita passata a subire.

La scrittura di Louis resta essenziale, tagliente, quasi documentaria. Non cerca mai di abbellire il dolore. Ogni frase sembra voler denunciare un sistema sociale che produce violenza e intrappola le persone dentro ruoli da cui è quasi impossibile uscire.

Il libro è breve ma potentissimo. La fuga della madre diventa un gesto politico oltre che personale. Louis mostra come la violenza domestica non sia soltanto una questione privata, ma anche una conseguenza di strutture economiche e culturali che limitano la libertà femminile.

“Monique evade” è un romanzo doloroso e necessario, capace di trasformare una storia intima in una riflessione universale sulla libertà e sulla sopravvivenza.

“Solo un giorno”, di Marco Lodoli, Einaudi

Marco Lodoli costruisce ancora una volta una Roma sospesa tra realtà e favola, trasformando una semplice giornata in un viaggio esistenziale imprevedibile e quasi magico.

Il protagonista, Scipione, sta per laurearsi. I genitori si sono indebitati per permettergli di studiare e tutto sembra pronto per il classico rito di passaggio verso l’età adulta. Ma basta un incontro casuale con Cecilia perché il romanzo cambi direzione.

Lodoli lavora sul confine sottilissimo tra quotidiano e irreale. Le strade di Roma diventano scenari di trasformazione, dove ogni possibilità sembra improvvisamente aperta. In un solo giorno Scipione potrebbe diventare chiunque: marito, assassino, vagabondo, padre.

La scrittura è lirica, leggera e malinconica, attraversata da quella dimensione onirica che caratterizza molta narrativa di Lodoli. Il romanzo riflette sul peso delle aspettative sociali e sul desiderio di fuga da una vita già scritta dagli altri.

Molto bello è anche il rapporto tra i due protagonisti, costruito come una deriva emotiva dentro una città che sembra continuamente cambiare forma. Roma non è soltanto un’ambientazione, ma una presenza viva, quasi una creatura che accompagna i personaggi nel loro smarrimento.

“Solo un giorno” è un romanzo breve ma densissimo, che parla della giovinezza come momento in cui tutto appare ancora possibile.

“Gli anni in bianco e nero”, di Francesca Giannone, Nord

Dopo il successo di “La portalettere”, Francesca Giannone torna con una saga familiare ambientata nel Salento degli anni Sessanta, dove quattro sorelle cercano di ritagliarsi uno spazio di libertà dentro una società ancora dominata dai divieti e dal controllo patriarcale.

Nella sartoria della famiglia Elia il tempo sembra immobile. Le donne devono restare al loro posto, obbedire, non desiderare troppo. Ma dentro ciascuna delle sorelle cresce una forma diversa di ribellione.

La protagonista più affascinante è forse Mimì, la più giovane, che osservando i film di Fellini e Visconti comprende che la realtà può essere “montata” diversamente, proprio come accade al cinema. Decide così di prendere in mano una macchina da presa e raccontare ciò che nessuno vuole vedere.

Giannone intreccia molto bene storia privata e trasformazione collettiva. Sullo sfondo ci sono le lotte operaie, il femminismo nascente, il desiderio di emancipazione femminile che attraversa lentamente l’Italia.

Il romanzo riflette sul potere del racconto e delle immagini. Filmare significa esistere, lasciare traccia, opporsi al silenzio imposto alle donne per generazioni.

“Gli anni in bianco e nero” è una saga intensa e coinvolgente, capace di raccontare il Sud Italia senza folklorismi, mettendo al centro il desiderio femminile di autodeterminazione.

“La sicurezza della nazione ungherese”, di László Krasznahorkai, Bompiani

Con “La sicurezza della nazione ungherese”, il premio Nobel per la Letteratura 2025 László Krasznahorkai torna a costruire uno di quei romanzi che sembrano espandersi ben oltre la trama, trasformandosi in un’esperienza filosofica, visionaria e profondamente inquieta.

Il protagonista, András Papp, è un uomo solitario cresciuto dai nonni, segnato da un difetto fisico e da una sensibilità fuori misura. La sua esistenza ruota attorno a un prato vicino al Danubio e soprattutto al mondo delle farfalle, creature fragili e silenziose che diventano per lui rifugio, ossessione e chiave di interpretazione della realtà.

Krasznahorkai utilizza una struttura apparentemente semplice per aprire questioni enormi: perché la vita desidera continuare a vivere? Da dove nasce questa ostinazione biologica ed emotiva che spinge ogni essere vivente a resistere, anche nel dolore?

La vicenda cambia tono quando Papp viene avvicinato da uno strano uomo che sostiene di essere uno scrittore, un certo “László Qualcosa”, figura quasi caricaturale e insieme perturbante, che inizia a perseguitarlo con una domanda ossessiva. Da qui il romanzo si trasforma lentamente in un dialogo sull’esistenza, sulla natura, sulla fragilità umana e sul caos del mondo contemporaneo.

La grandezza di Krasznahorkai sta nel riuscire a unire comicità assurda, malinconia e riflessione metafisica dentro la stessa pagina. I suoi personaggi sembrano sempre sul punto di smarrirsi completamente, ma continuano ostinatamente a cercare senso.

Molto forte è anche il rapporto tra uomo e natura. Le farfalle non sono semplici simboli poetici. Rappresentano un modo alternativo di stare al mondo, lontano dalla brutalità della società contemporanea e dalla macchina burocratica che soffoca ogni autenticità.

La scrittura di Krasznahorkai mantiene quella musicalità ipnotica che lo ha reso uno degli autori più importanti della letteratura europea contemporanea. Le sue frasi sembrano avvolgere il lettore, trascinandolo dentro pensieri che si allargano continuamente fino a diventare quasi cosmici.

“La sicurezza della nazione ungherese” è un romanzo che pone domande invece di offrire risposte. Ed è proprio questo a renderlo straordinario. Perché i grandi libri, come suggerisce il testo stesso, non tranquillizzano: ci travolgono con le loro domande.

La narrativa contemporanea come specchio del presente

Questi cinque romanzi mostrano quanto la narrativa contemporanea sia ancora capace di raccontare il nostro tempo attraverso storie intime e universali insieme. Malattia, desiderio, emancipazione, violenza domestica, memoria e ricerca di senso diventano strumenti per interrogare il presente e le sue fragilità.

Libri diversi tra loro, ma accomunati dalla stessa capacità di entrare nelle zone più vulnerabili dell’esistenza umana.