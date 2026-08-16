La letteratura, rappresenta nei libri, spesso, l’amore, a volte, anzi spesso anche l’amore tormentato. Delle passioni che arrivano quando tutto sembra perduto, degli affetti che costringono a cambiare e dei sentimenti che sopravvivono alla distanza, al tempo o persino alla Storia.

Sono libri che non inseguono il lieto fine a ogni costo. Preferiscono esplorare ciò che accade quando amare significa esporsi alla perdita, affrontare il passato o imparare ad accettare che alcune persone ci cambiano per sempre, anche se non restano accanto a noi.

Se cercate letture coinvolgenti da portare sotto l’ombrellone o in montagna, questi cinque libri raccontano l’amore nelle sue forme più complesse e memorabili.

5 amore tormentati da leggere in estate

L’estate rallenta il ritmo delle giornate e concede finalmente il tempo necessario per immergersi nelle storie che chiedono partecipazione emotiva. Gli amori raccontati da Niccolò Agliardi, Rebecca Makkai, Mieko Kawakami, Antonella Lattanzi e Thomas Korsgaard non sono semplici storie romantiche: sono percorsi di crescita, di perdita, di rinascita e di ricerca di sé.

In ognuno di questi romanzi il sentimento diventa il punto di partenza per interrogarsi su temi più grandi, dalla famiglia alla memoria, dall’identità al desiderio di appartenere a qualcuno. Ed è forse proprio questo che rende queste letture ideali per l’estate: accompagnano il lettore oltre la trama, lasciandogli domande che continuano a risuonare anche quando la vacanza è finita e il libro è tornato sullo scaffale.

“Per un po’. Storia di un amore possibile” di Niccolò Agliardi, Salani

Ci sono storie d’amore che nascono tra due persone e altre che prendono forma attraverso la responsabilità, la cura e la scelta quotidiana di restare. È questo il cuore del nuovo romanzo di Niccolò Agliardi.

Niccolò ha superato i quarant’anni quando diventa genitore affidatario di Federico, un ragazzo di diciotto anni segnato da numerosi affidi falliti. Tra loro prende vita una famiglia improbabile, fragile e temporanea, costruita giorno dopo giorno senza alcuna certezza sul futuro. L’amore raccontato da Agliardi non è soltanto romantico, ma comprende tutte quelle relazioni capaci di cambiare radicalmente una vita.

La scrittura evita il sentimentalismo e sceglie invece la strada della delicatezza, mostrando quanto possa essere difficile fidarsi dopo essere stati abbandonati. È un romanzo che parla di seconde possibilità e di legami costruiti contro ogni previsione, ricordandoci che alcune persone arrivano nella nostra esistenza anche solo “per un po’”, ma quel tempo basta a trasformarci profondamente.

Per chi cerca una lettura estiva intensa ma piena di speranza, è una delle uscite più interessanti degli ultimi mesi.

“I grandi sognatori” di Rebecca Makkai, Katia Bagnoli, Einaudi

Chicago, 1985. Yale Tishman ha un lavoro che ama, una relazione stabile e una comunità di amici che sembra destinata a condividere tutta la vita. Poi arriva l’epidemia di AIDS e quel mondo inizia lentamente a sgretolarsi.

Rebecca Makkai costruisce un romanzo monumentale che alterna due linee temporali. Da una parte gli anni Ottanta, segnati dalla perdita di un’intera generazione di uomini gay; dall’altra il presente, in cui Fiona cerca la figlia scomparsa a Parigi mentre continua a fare i conti con un passato che non smette di chiedere attenzione.

L’amore attraversa tutto il romanzo assumendo forme diverse: amicizia, desiderio, solidarietà, famiglia scelta. Ogni relazione è costretta a confrontarsi con la fragilità della vita e con una malattia che cambia il significato stesso del futuro.

Pur affrontando temi dolorosi, I grandi sognatori è anche un inno alla memoria e alla capacità dell’amore di sopravvivere alle assenze. Un libro che resta dentro molto tempo dopo l’ultima pagina e che merita di essere letto almeno una volta.

“Gli amanti della notte” di Mieko Kawakamii, Gianluca Coci, Edizioni e/o

Fuyuko Irie ha quasi trent’anni, lavora come redattrice freelance e vive in una solitudine che sembra ormai diventata la sua condizione naturale. Le relazioni con gli altri sono faticose, spesso incomprensibili, e il passato continua a riaffiorare ogni volta che prova ad avvicinarsi a qualcuno.

Quando nella sua vita compare una persona capace di incrinare quell’equilibrio precario, Fuyuko è costretta a interrogarsi su ciò che desidera davvero. Kawakami racconta un amore che nasce lentamente, quasi in punta di piedi, intrecciandolo a una riflessione più ampia sull’alienazione, sul lavoro, sul corpo femminile e sul bisogno universale di essere visti.

La sua è una scrittura essenziale ma profondamente emotiva, capace di trasformare i piccoli gesti quotidiani in momenti di straordinaria intensità. L’amore, qui, non risolve ogni problema, ma diventa la possibilità di immaginare una vita diversa.

È una lettura perfetta per le serate estive, quando il silenzio sembra amplificare ogni emozione.

“Cose che non si raccontano” di Antonella Lattanzi, Einaudi

Ci sono amori che non vengono messi alla prova dalla mancanza di sentimento, ma dalla realtà. È quello che accade alla protagonista di questo intenso romanzo autobiografico, in cui il desiderio di avere un figlio si trasforma in un percorso doloroso fatto di speranze, fallimenti, cure mediche e continue rinunce.

Antonella e Andrea si amano profondamente, ma il loro rapporto viene attraversato da una delle prove più difficili che una coppia possa affrontare. Lattanzi racconta senza filtri il peso della medicalizzazione, l’ossessione, il senso di colpa e la rabbia che possono nascere quando il corpo sembra opporsi ai desideri più profondi.

Il risultato è un romanzo di grande sincerità, capace di dare voce a esperienze di cui ancora oggi si parla troppo poco. L’amore emerge proprio nella sua dimensione più concreta: quella della resistenza, del sostegno reciproco e della scelta di continuare a camminare insieme anche quando tutto sembra andare nella direzione opposta.

Una lettura intensa, emotivamente potente, destinata a lasciare il segno.

“Nessun altro posto dove andare” di Thomas Korsgaard, Eva Kampmann, Sellerio

Tue ha dodici anni e vive con la famiglia in una fattoria nella campagna danese. Attorno a lui ci sono animali, povertà, genitori incapaci di occuparsi davvero dei figli e un mondo adulto che sembra aver rinunciato da tempo alla speranza.

Attraverso il suo sguardo ingenuo e sorprendentemente ironico, Thomas Korsgaard racconta la crescita di un ragazzo che inizia lentamente a comprendere la propria identità e il proprio bisogno di essere amato. L’amore, in questo romanzo, non arriva come una certezza, ma come una possibilità fragile che si fa strada tra abbandono, incomprensioni e desiderio di trovare finalmente un posto nel mondo.

La forza del libro sta nella voce narrante: capace di alternare umorismo e dolore senza mai perdere autenticità. Anche nei momenti più difficili resta viva una tenacia ostinata, quella di chi continua a credere che da qualche parte esista davvero un luogo in cui poter essere accolto.

È il primo volume di una serie autobiografica già considerata una delle più interessanti della narrativa nordica contemporanea.