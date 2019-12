Dicembre dovrebbe essere per certi versi il periodo più bello dell’anno ma per molti adulti è difficile trovare quella magica atmosfera che ci circondava da bambini, a causa degli impegni e dello stress che contraddistingue la quotidianità. Tra i regali e preparazione di pranzi e cenoni, è facile perdersi negli elenchi delle cose da fare per il Natale. Nonostante il caos di questo periodo , non c’è niente di meglio che concedervi un momento tutto vostro per accoccolarvi sul divano con una coperta calda accanto alle luci dell’albero addobbato e dedicarvi alla lettura di un buon libro che sia in grado di farvi entrare nello spirito giusto delle vacanze di Natale. Ecco a voi alcune letture perfette per l’occasione.

La notte prima di Natale – Nikolai Gogol

Risalente al 1831, “La notte prima di Natale” di Nikolaj Gogol non assomiglia per nulla ai poemi che ci hanno abituati a reciare durante la scuola elementare. Si tratta piuttosto di una commedia russa esilarante e oscura su un fabbro che combatte contro il diavolo per il suo vero amore, la sua città natale e la sua stessa anima. Una fiaba divertente e strepitosa, in grado di farti affrontare lo spirito natalizio in modo del tutto esilarante.

Solstizio d’inverno di Rosamunde Pilche r

Elfrida Phipps, sessantenne ex attrice di musical, è affranta dal dolore per la morte dell’uomo che ha sempre amato. Oscar Blundell, musicista in pensione, ha perso la moglie e la figlia in un tragico incidente. Uniti dalle avversità, Oscar e Elfrida decidono di lasciarsi alle spalle il passato e di trasferirsi in Scozia per ricucire le fila delle loro esistenze. Il primo Natale trascorso insieme ridarà a entrambi la forza di ricominciare a vivere e di riassaporare la gioia dei sentimenti

Il Natale di Poirot di Agatha Christie

Gorston Hall, Longdale, campagna inglese. Anni trenta. Natale. Le famiglie accantonano i contrasti e si riuniscono per festeggiare, a volte solo con lo scopo di mascherare odi e rivalità feroci. E infatti la riunione familiare voluta dal vecchio e tirannico Simeon Lee, che ha chiamato attorno a sé figli e nipoti, si trasforma in dramma. Il vecchio patriarca viene misteriosamente ucciso in una stanza chiusa dall’interno. L’assassino è un membro della famiglia? Tutti sono sospettabili, tutti hanno un motivo per volere la sua morte

Let it snow, innamorarsi sotto la neve di John Green

È la Vigilia di Natale a Gracetown. Scende la neve, i regali sono già sotto l’albero e le luci brillano per le strade. Sembra tutto pronto per la festa, ma una tormenta arriva a sparigliare le carte. Così si può rimanere bloccati su un treno in mezzo al nulla e vagare per la città fino a incontrare un intrigante sconosciuto. Oppure prendere la macchina per raggiungere una festa che promette di essere memorabile, per scoprire che l’amore è più vicino di quanto pensassimo.

Piccole donne di Louisa May Alcott

Sebbene possa essere tecnicamente una storia per bambini, il classico di Louisa May Alcott è un’opera commovente di una letteratura senza tempo, per adulti di tutte le età, in cui ci si può immergere durante le festività natalizie. Una favola di sorellanza, amore e crescita. Piccole Donne presenta una delle scene di Natale più iconiche nel mondo del libro, una famiglia amata da ogni lettore che ha sognato di trascorrere le vacanze insieme.



