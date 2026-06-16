5 libri che restano, da leggere se vuoi che lascino il segno

I libri più belli sono quelli che continuano a riaffiorare nella memoria molto tempo dopo aver voltato l’ultima pagina. Non necessariamente perché raccontino vicende straordinarie o abbiano protagonisti indimenticabili, ma perché riescono a intercettare qualcosa di essenziale: un momento della Storia, una ferita privata, una domanda morale, una verità che riguarda tutti. Sono opere che…

I libri più belli sono quelli che continuano a riaffiorare nella memoria molto tempo dopo aver voltato l’ultima pagina. Non necessariamente perché raccontino vicende straordinarie o abbiano protagonisti indimenticabili, ma perché riescono a intercettare qualcosa di essenziale: un momento della Storia, una ferita privata, una domanda morale, una verità che riguarda tutti. Sono opere che lasciano un’impronta silenziosa e duratura, capaci di modificare il modo in cui guardiamo il passato, interpretiamo il presente o comprendiamo noi stessi.

I cinque libri raccolti in questa selezione appartengono a tradizioni narrative molto diverse, eppure condividono la stessa ambizione: lasciare un segno. Dalla satira raffinata con cui Alberto Vigevani smaschera le ambiguità dell’Italia fascista alla tensione psicologica del capolavoro di Elizabeth Jolley, passando per il memoir intenso di Violetta Bellocchio, i ritratti storici di Bernardo Valli e il romanzo corale di Sylvia Aguilar Zéleny ambientato lungo il confine tra Messico e Stati Uniti, queste letture dimostrano come la letteratura continui a essere uno degli strumenti più efficaci per dare forma alla memoria, interrogare la realtà e raccontare ciò che troppo spesso rimane invisibile.

5 libri che meritano un posto nella vostra libreria

“Un certo Ramondès” di Alberto Vigevani, Palingenia

Tra le riscoperte letterarie più interessanti dell’anno figura questo romanzo di Alberto Vigevani, pubblicato originariamente nel secondo dopoguerra e oggi riproposto in una nuova edizione. Ambientato nella Milano del 1940, a poche settimane dall’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale, il libro prende avvio come una missione di spionaggio affidata a un mediocre intellettuale francese, incaricato di osservare gli ambienti culturali italiani e comprendere quanto fosse realmente viva l’opposizione al fascismo.

L’equivoco che lo porta a essere scambiato per un celebre studioso di Marcel Proust diventa il motore di una satira irresistibile contro il conformismo, il provincialismo culturale e le ambizioni di un’intera classe intellettuale. Vigevani costruisce un romanzo ironico, sofisticato e sorprendentemente moderno, nel quale si riconoscono, dietro personaggi appena mascherati, molte figure della Milano letteraria dell’epoca. Oltre al piacere della narrazione, il volume offre così anche il fascino di un documento culturale capace di raccontare il volto meno eroico dell’Italia alla vigilia della guerra.

“Il pozzo” di Elizabeth Jolley, Garzanti

Considerato uno dei capolavori della narrativa australiana del Novecento, Il pozzo arriva ai lettori italiani con tutta la forza di un romanzo che unisce tensione psicologica, atmosfere gotiche e riflessione sul rapporto fra dominio e libertà.

La protagonista, Hester, conduce una vita appartata nella propria fattoria e decide di adottare Katherine, una ragazza cresciuta in orfanotrofio. Il loro equilibrio viene sconvolto quando un incidente costringe entrambe a occultare un cadavere nel vecchio pozzo della proprietà. Da quel momento il racconto si trasforma in un inquietante viaggio dentro il senso di colpa, la manipolazione e il desiderio di emancipazione. Elizabeth Jolley evita i meccanismi del thriller tradizionale per concentrarsi sulle crepe psicologiche delle protagoniste, costruendo una narrazione nella quale ciò che viene nascosto continua ostinatamente a reclamare la propria presenza.

“Il corpo non dimentica” di Violetta Bellocchio, 66thand2nd

Con questa nuova edizione rivista e ampliata torna uno dei memoir italiani più intensi dedicati al tema della dipendenza. Violetta Bellocchio racconta tre anni di alcolismo scegliendo una scrittura essenziale, precisa e priva di qualsiasi compiacimento autobiografico.

Durante il percorso di disintossicazione, isolata in una casa di campagna, l’autrice si impone una disciplina rigorosa: una parola al giorno per ricostruire ciò che l’alcol aveva dissolto. Nasce così un libro che non cerca giustificazioni né assoluzioni, ma affronta con estrema lucidità il rapporto tra memoria, vergogna, desiderio e identità. Il corpo diventa il luogo dove ogni esperienza continua a lasciare tracce, ricordando quanto sia difficile cancellare ciò che si è vissuto e quanto sia altrettanto possibile ricominciare a conoscersi.

“Ritratti. Donne e uomini lungo il cammino della Storia (1959-2024)” di Bernardo Valli, Ventanas

Per oltre mezzo secolo Bernardo Valli ha raccontato il mondo da inviato speciale, assistendo ai grandi cambiamenti politici del Novecento. Questo volume raccoglie gli incontri che hanno segnato quella straordinaria carriera, trasformandoli in un grande affresco umano prima ancora che storico.

Scorrono così figure come Patrice Lumumba, Che Guevara, Khomeini, Mao Zedong, Deng Xiaoping, Giovanni Paolo II e Osama Bin Laden, accanto a protagonisti del giornalismo italiano come Tiziano Terzani, Eugenio Scalfari e Oriana Fallaci. Più che una semplice raccolta di ricordi, Ritratti mostra come la Storia sia fatta soprattutto di persone, conversazioni, intuizioni e sguardi. Ogni incontro raccontato da Valli restituisce il clima di un’epoca e ricorda quanto il giornalismo sul campo sia stato, e continui a essere, uno strumento fondamentale per comprendere il presente.

“Spazzatura” di Sylvia Aguilar Zéleny, Ventanas

Con Spazzatura Sylvia Aguilar Zéleny porta il lettore lungo il confine fra Messico e Stati Uniti, scegliendo però di osservare quel territorio dalla prospettiva di chi vive ai margini, lontano dall’immagine dell’American Dream.

Fra Ciudad Juárez ed El Paso si estende una gigantesca discarica dove finiscono non soltanto i rifiuti, ma anche le speranze di migliaia di persone. Attraverso le vicende di Alicia, cresciuta nella discarica, di Griselda, ricercatrice statunitense, e di Reyna, donna trans che sopravvive fra prostituzione ed esclusione sociale, il romanzo costruisce una narrazione corale nella quale il confine diventa una ferita aperta, capace di separare e allo stesso tempo mescolare lingue, culture e destini. Sylvia Aguilar Zéleny affronta temi come migrazione, violenza e identità senza rinunciare alla complessità dei suoi personaggi, regalando un’opera che conserva sempre al centro la dignità delle persone che racconta.

5 prospettive diverse per comprendere il presente

Pur appartenendo a generi molto differenti, questi cinque libri condividono la capacità di osservare la realtà da angolazioni insolite. C’è chi utilizza la satira per raccontare il fascismo, chi esplora le profondità della mente umana, chi trasforma la propria esperienza in letteratura, chi ripercorre la Storia attraverso i volti dei suoi protagonisti e chi sceglie di dare voce a chi vive ai margini del mondo. Sono letture diverse tra loro, ma accomunate dall’ambizione di lasciare qualcosa al lettore ben oltre l’ultima pagina, ricordando che la narrativa e la saggistica migliori non offrono soltanto storie, bensì nuovi modi di guardare la realtà.