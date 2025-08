5 straordinarie biografie in uscita ad agosto 2025 da leggere assolutamente

Dopo aver parlato in generale dei libri in uscita ad agosto, non possiamo non citare alcune delle biografie più interessanti che dovrebbero essere lette, cinque modi diversi di raccontare la vita. Dalle pagine fitte di mistero che accompagnano Agatha Christie, regina indiscussa del giallo, alle riflessioni intime di Carl Gustav Jung, e ancora dalla testimonianza coraggiosa di Giada alle derive psichedeliche di Mitchell, fino al sangue della storia con De Francesco…

5 biografie eccezionali

Queste uscite di agosto 2025 promettono di soddisfare i più curiosi e appassionati. Dalle letture più mainstream alla nicchia. E di nicchia parleremo oggi, noi di Libreriamo: siamo qui per consigliarvi cinque storie vere che sembrano romanzi, ma che hanno l’incredibile forza della realtà. Perché nulla è più sorprendente delle vite che hanno cambiato, o potrebbero cambiare il mondo.

“Agatha Christie, una donna in giallo. La scrittrice e i suoi misteri” di Gillian Gill

Agatha Christie è molto più dei suoi celebri romanzi: è un enigma vivente, una donna brillante che ha saputo reinventarsi e proteggere la propria privacy senza smettere di scrivere storie capaci di conquistare milioni di lettori.

Gillian Gill intreccia la vita personale della regina del giallo con le trame e i misteri che l’hanno resa immortale. Dalla clamorosa scomparsa per dieci giorni alla rinascita dopo il primo matrimonio fallito con Archibald Christie.

Questa biografia illumina il lato più umano di una mente geniale, offrendo al lettore una prospettiva inedita su una delle scrittrici più lette di sempre, intrecciandone la vita privata con misteri irrisolti e personaggi da lei creati.

“Bulldown. Storia di Giada” di Giada Canino

Una testimonianza che tocca il cuore: Giada, nata con la sindrome di Down, affronta con forza e ironia le difficoltà e i pregiudizi di una società che fatica ancora a comprendere la diversità. Attraverso le sue parole, il lettore ripercorre un percorso fatto di sfide, di amore familiare e di vittorie personali, dalla danza allo sport, fino all’impegno contro il bullismo.

Un racconto che emoziona e che diventa manifesto di resilienza e dignità. Una storia necessaria.

“Carl Gustav Jung. Il grande sciamano. Una biografia” di Paola Giovetti

Un ritratto completo di uno dei padri della psicologia moderna. Paola Giovetti esplora la vita e il pensiero di Jung, dando spazio anche ai suoi interessi meno ortodossi: parapsicologia, astrologia, alchimia.

Attraverso documenti inediti e testimonianze rare, l’autrice mostra come la ricerca junghiana sull’inconscio sia stata intrecciata a esperienze di confine, restituendo un’immagine viva e sorprendente di un uomo che ha cambiato per sempre la nostra idea di psiche.

Un saggio nato dalla collaborazione con Aniela Jaffé, psicologa, analista e stretta collaboratrice di Jung.

“Dieci trip. La nuova realtà degli psichedelici” di Andy Mitchell

Einaudi ci stupisce con dieci esperienze raccontati dalla penna di Andy Mitchell. Psichedelia e scienza, rituali e introspezione. Parliamo di esperienze con droghe psichedeliche in contesti diversi, dal laboratorio medico alla foresta amazzonica. Un libro che è un viaggio lucido e visionario dentro la mente e oltre i confini del reale, che unisce reportage, saggio e memoir.

Tra riflessioni cliniche e avventure al limite, le pagine esplorano il potenziale terapeutico e i rischi di sostanze tornate di attualità dopo anni di demonizzazione.

“Eccidio di un ministro delle finanze. Milano 1814” di Antonino De Francesco

Un episodio poco conosciuto della storia italiana torna alla luce in questa ricostruzione appassionante.

Siamo nel 1814, a Milano. Attraverso fonti inedite, Antonino De Francesco racconta il brutale linciaggio del ministro delle finanze Giuseppe Prina, ucciso dalla folla durante i moti che segnarono la fine del Regno d’Italia napoleonico.

Una narrazione avvincente che svela la fragilità politica e sociale di un’epoca di transizione, tra speranze di indipendenza e ritorno all’ordine austriaco.