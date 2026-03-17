La storia non è soltanto una sequenza di date e avvenimenti. È un modo per capire il presente e, in alcuni casi, persino per intuire il futuro. I grandi saggi storici non raccontano solo ciò che è accaduto, ma spiegano perché certi eventi hanno cambiato il corso delle civiltà e quali tracce continuano a lasciare nel mondo contemporaneo.

Leggere saggi di storia significa quindi entrare in dialogo con epoche lontane, ma anche con le domande più urgenti del nostro tempo. Come sono nate le società moderne? Perché alcune civiltà hanno dominato il mondo mentre altre sono scomparse? E quali lezioni possiamo trarre dai momenti di crisi della storia?

Molti storici contemporanei hanno scelto di raccontare queste questioni con uno stile narrativo e divulgativo, capace di avvicinare anche i lettori non specialisti alla ricerca storica. Dai grandi affreschi della storia globale alle analisi di eventi specifici come le guerre mondiali o le trasformazioni politiche del Novecento, la saggistica storica offre strumenti preziosi per orientarsi nella complessità del presente.

Tra i saggi più letti e discussi negli ultimi anni spiccano opere che affrontano la storia dell’umanità da prospettive diverse, dall’evoluzione delle civiltà ai grandi conflitti che hanno segnato il mondo moderno.

4 saggi di storia per capire il mondo

“Il regno perduto degli dèi. Il paganesimo nell’Europa medievale (300-1200)” di Francesco Borri, Carocci editore

Il Medioevo viene spesso raccontato come il periodo della definitiva affermazione del cristianesimo in Europa. In realtà la storia è molto più complessa e affascinante di quanto suggeriscano le semplificazioni scolastiche. Con “Il regno perduto degli dèi. Il paganesimo nell’Europa medievale (300-1200)”, lo storico Francesco Borri accompagna il lettore alla scoperta di un continente in cui, per secoli, antiche divinità, riti arcaici e credenze ancestrali continuarono a sopravvivere accanto alla nuova religione cristiana.

Il libro si muove lungo un arco temporale vastissimo, che va dalla conversione dell’imperatore Costantino nel IV secolo fino alla distruzione del tempio pagano di Arkona nel 1168. In questi secoli l’Europa vive un processo di trasformazione religiosa e culturale che non è lineare né immediato. Se da una parte il cristianesimo si afferma come religione dominante, dall’altra vaste regioni del continente continuano a mantenere vive tradizioni antiche.

Borri racconta questo mondo sommerso attraverso una ricerca storica accurata, basata su fonti spesso frammentarie e difficili da interpretare. Le testimonianze del paganesimo medievale arrivano infatti quasi sempre attraverso gli scritti dei cristiani, che guardavano a queste pratiche con sospetto o disprezzo. Proprio per questo il lavoro dello storico diventa simile a quello di un archeologo che ricostruisce un universo spirituale perduto a partire da tracce sparse.

Il risultato è un viaggio sorprendente attraverso un’Europa meno conosciuta. Il lettore incontra riti celebrati nei boschi, sacrifici praticati nelle paludi del Nord, feste stagionali legate al ciclo della natura e divinità che continuavano a essere invocate anche quando ufficialmente erano state bandite.

Particolarmente affascinante è la dimensione geografica del libro. Il paganesimo non sopravvive in un solo luogo ma attraversa tutto il continente: dalle foreste germaniche alle coste del Baltico, dalle campagne dell’Europa centrale fino alle terre più remote dell’Irlanda. In queste regioni la cristianizzazione procede lentamente e spesso si mescola con credenze più antiche.

Borri mostra anche come il paganesimo medievale non fosse un sistema religioso unitario ma una galassia di tradizioni diverse. Alcune divinità erano legate alla guerra e alla sovranità, altre alla fertilità della terra o ai cicli lunari. Tra queste figure emerge quella di Wodan, divinità germanica che sopravvive nella memoria collettiva anche quando i templi vengono distrutti.

Un altro elemento centrale del saggio è il rapporto tra religione e potere politico. La diffusione del cristianesimo non fu soltanto un fenomeno spirituale ma anche un processo politico e culturale che contribuì a costruire l’identità dell’Europa medievale. La conversione dei sovrani, la distruzione dei templi pagani e la trasformazione delle feste tradizionali in celebrazioni cristiane furono passaggi decisivi di questa lunga trasformazione.

Tuttavia, come dimostra Borri, il paganesimo non scomparve semplicemente. Molte delle sue pratiche continuarono a vivere nella cultura popolare, nei riti agricoli e nelle tradizioni locali. In questo senso il libro invita a ripensare l’immagine di un Medioevo rigidamente cristiano, mostrando invece un mondo molto più sfumato e ricco di contaminazioni culturali.

La forza del saggio sta proprio nella capacità di restituire vita a questo universo perduto. Attraverso descrizioni evocative e una scrittura chiara, Borri riesce a far emergere la dimensione simbolica e spirituale di queste antiche tradizioni.

“Il regno perduto degli dèi” non è soltanto un libro di storia religiosa. È anche una riflessione su come le civiltà trasformano le proprie credenze e su come le tracce del passato continuino a sopravvivere nel presente. Un saggio che invita a guardare al Medioevo con occhi nuovi, scoprendo un’Europa attraversata da miti, divinità e rituali che per secoli hanno convissuto con la nascita del mondo cristiano.

La figura di Elena Augusta è una delle più affascinanti e sfuggenti della tarda antichità. Madre dell’imperatore Costantino, donna di origini modeste divenuta protagonista della storia imperiale e infine venerata come santa, Elena è un personaggio che attraversa diversi mondi: quello della politica romana, della nascente cristianità e della devozione popolare. In “Il viaggio di Elena. Donne, potere e devozione nell’età di Costantino”, la storica Tessa Canella ricostruisce la sua vicenda con uno sguardo che unisce ricerca storica, storia religiosa e storia delle donne.

Il libro parte da una constatazione semplice ma fondamentale: Elena non può essere ridotta a un’unica definizione. Concubina dell’imperatore Costanzo Cloro, madre del primo imperatore cristiano, pellegrina in Terra Santa e figura centrale nella tradizione cristiana, la sua vita attraversa trasformazioni profonde. La studiosa utilizza proprio la metafora del viaggio per raccontare questo percorso umano e storico, mostrando come Elena diventi nel tempo un simbolo religioso e culturale.

Il contesto in cui visse è uno dei momenti più decisivi della storia occidentale. Tra la fine del III e l’inizio del IV secolo l’Impero romano attraversa trasformazioni radicali. La conversione di Costantino al cristianesimo segna una svolta epocale che modifica l’equilibrio tra religione e potere politico. La nuova religione, da minoranza perseguitata, diventa progressivamente una delle forze centrali dell’impero.

In questo scenario Elena assume un ruolo sorprendentemente rilevante. Secondo la tradizione cristiana fu lei a promuovere uno dei primi grandi pellegrinaggi in Terra Santa e a contribuire alla scoperta delle reliquie della croce di Cristo. Tessa Canella analizza queste narrazioni con uno sguardo critico, cercando di distinguere tra fonti storiche e tradizione agiografica. Il risultato è un’indagine che non si limita a raccontare una biografia ma esplora il modo in cui le figure storiche vengono trasformate in simboli religiosi.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è l’attenzione alla dimensione femminile del potere. Nel mondo romano le donne non potevano esercitare un potere politico diretto, ma potevano influenzare profondamente la vita pubblica attraverso reti familiari, religiose e culturali. Elena diventa così un esempio emblematico di questa forma di autorità indiretta ma decisiva.

Il saggio mostra anche come la sua figura sia stata progressivamente reinterpretata nel corso dei secoli. La tradizione cristiana la presenta come un modello di devozione e pietà, ma la ricerca storica permette di intravedere una donna inserita in dinamiche politiche molto più complesse. Attraverso lo studio delle fonti, delle immagini e dei luoghi di culto, Canella ricostruisce la nascita di un vero e proprio culto di Elena che si diffonde in tutto il mondo cristiano.

Il libro dedica grande attenzione anche alla dimensione geografica del viaggio. Il pellegrinaggio in Terra Santa non è soltanto un episodio della vita di Elena ma rappresenta un momento cruciale nella nascita della geografia sacra cristiana. I luoghi legati alla vita di Cristo diventano mete di devozione e contribuiscono alla costruzione di una nuova memoria religiosa.

Dal punto di vista narrativo il saggio riesce a coniugare rigore accademico e chiarezza espositiva. Tessa Canella guida il lettore attraverso una serie di temi complessi, teologia, politica imperiale, storia della devozione, senza mai perdere il filo della narrazione. La storia personale di Elena diventa così il punto di partenza per riflettere sulle grandi trasformazioni culturali dell’età costantiniana.

“Il viaggio di Elena” è quindi molto più di una semplice biografia. È un libro che racconta come le figure femminili possano diventare protagoniste della storia anche in contesti apparentemente dominati dagli uomini. Allo stesso tempo offre uno sguardo originale su uno dei momenti più importanti della civiltà occidentale: il passaggio dall’Impero romano pagano al mondo cristiano.

Il risultato è un saggio affascinante che intreccia storia religiosa, storia politica e storia delle donne, mostrando come il viaggio di una singola figura possa riflettere le trasformazioni di un’intera epoca.

“La cultura del Barocco” di José Antonio Maravall, il Mulino

Il Barocco è stato a lungo interpretato soltanto come uno stile artistico: un linguaggio estetico fatto di movimento, teatralità, illusioni ottiche e forte intensità emotiva. José Antonio Maravall, uno dei più importanti storici della cultura del Novecento, ribalta completamente questa prospettiva nel suo celebre saggio “La cultura del Barocco”, proponendo una lettura molto più ampia e radicale. Il Barocco, secondo Maravall, non è semplicemente una forma artistica ma un vero e proprio sistema culturale che coinvolge politica, religione, società e mentalità collettiva dell’Europa del Seicento.

Il libro nasce con l’intento di comprendere come una determinata epoca storica abbia costruito il proprio modo di pensare e di rappresentare il mondo. Il Seicento appare a Maravall come un periodo attraversato da tensioni profonde e contraddizioni fortissime. È un’epoca in cui convivono individualismo e controllo sociale, libertà e autorità religiosa, fervore mistico e sensualità, razionalità geometrica e gusto per l’eccesso. Tutti questi elementi non sono contraddittori ma fanno parte di un unico sistema culturale che si riflette nelle arti, nella letteratura e nel teatro.

Uno dei punti centrali dell’analisi di Maravall è l’idea che il Barocco sia la risposta culturale di una società in crisi. Il Seicento europeo è segnato da conflitti religiosi, tensioni politiche e trasformazioni economiche. In questo contesto il potere politico e religioso sviluppa nuove strategie per orientare e controllare la società. L’arte barocca, con la sua capacità di emozionare e stupire, diventa uno strumento fondamentale per comunicare messaggi, influenzare le masse e rafforzare l’autorità.

Maravall osserva che la cultura barocca è profondamente urbana e collettiva. Le città diventano il luogo privilegiato in cui si sviluppano spettacoli, feste pubbliche, cerimonie religiose e rappresentazioni teatrali. Tutto viene costruito per coinvolgere il pubblico e produrre un forte impatto emotivo. Il Barocco è quindi anche una cultura della comunicazione e della spettacolarizzazione del potere.

L’autore dedica particolare attenzione al ruolo del teatro, che considera uno dei luoghi privilegiati della mentalità barocca. Nel teatro del Seicento si concentrano infatti molte delle tensioni della società dell’epoca. Le opere teatrali mettono in scena conflitti morali, passioni intense, illusioni e inganni, riflettendo la complessità della realtà barocca. Attraverso la scena teatrale è possibile osservare come la cultura barocca agisca anche a livello psicologico, influenzando il modo in cui gli individui percepiscono il mondo e se stessi.

Un altro aspetto fondamentale del libro è la dimensione europea del Barocco. Maravall non limita la sua analisi alla Spagna, paese di cui era studioso, ma estende lo sguardo a diversi contesti europei. Il Barocco appare così come un fenomeno culturale che attraversa molti paesi e che assume forme diverse pur mantenendo una struttura comune. Questa prospettiva comparativa permette di cogliere l’unità profonda di una cultura che si sviluppa tra Italia, Spagna, Francia e altri territori europei.

La forza di “La cultura del Barocco” sta anche nel metodo utilizzato da Maravall. Lo storico non si limita ad analizzare le opere artistiche ma ricostruisce il modo di pensare di un’intera epoca. Studia i sistemi di potere, i modelli sociali, le dinamiche economiche e le forme di comunicazione che definiscono la società del Seicento. Il risultato è una visione complessa e articolata che mostra come arte, politica e società siano strettamente intrecciate.

A rendere ancora più interessante questa edizione è la nuova presentazione di Paolo D’Angelo, che aiuta il lettore contemporaneo a comprendere l’importanza di questo classico della storiografia culturale. Il libro continua infatti a essere uno dei testi fondamentali per capire il Barocco non solo come stile artistico ma come espressione di una civiltà.

Leggere “La cultura del Barocco” significa quindi entrare nel cuore di un’epoca in cui arte, potere e spettacolo si intrecciano per dare forma a una visione del mondo intensa, contraddittoria e profondamente moderna. Maravall mostra con grande lucidità come dietro la magnificenza delle opere barocche si nasconda una complessa strategia culturale che riflette le paure, le ambizioni e le tensioni della società europea del Seicento.

“Oligocrazia. Il potere sono io” di Alfonso Celotto, Bompiani Overlook

Chi detiene davvero il potere nelle democrazie contemporanee? È una domanda tanto semplice quanto destabilizzante, perché obbliga a guardare oltre le istituzioni formali e a interrogarsi sui meccanismi reali che regolano la politica. In “Oligocrazia. Il potere sono io”, il costituzionalista Alfonso Celotto affronta proprio questo nodo, muovendosi tra riflessione teorica, osservazione diretta e racconto autobiografico.

Il punto di partenza del libro è una constatazione che riguarda direttamente la società italiana. Nel nostro Paese il numero degli elettori che scelgono di non votare cresce di elezione in elezione, mentre la durata media dei governi resta estremamente breve. Questo scenario sembra mettere in crisi l’idea stessa di democrazia rappresentativa, perché suggerisce che la partecipazione politica stia progressivamente diminuendo mentre le decisioni continuano comunque a essere prese.

Celotto parte proprio da questa contraddizione per interrogarsi su chi possieda davvero le leve del potere. La risposta non è semplice e nemmeno rassicurante. L’autore introduce il concetto di oligocrazia, una forma di governo in cui il potere effettivo non è distribuito tra molti ma concentrato nelle mani di pochi individui o di ristretti gruppi decisionali. Non si tratta di una teoria complottista né di una denuncia ideologica, ma di un tentativo di comprendere i meccanismi reali attraverso cui la politica funziona.

Uno degli aspetti più interessanti del libro è il modo in cui Celotto intreccia analisi istituzionale e esperienza personale. La sua carriera accademica e professionale lo ha portato a lavorare a stretto contatto con il cuore delle istituzioni italiane, frequentando ministeri, uffici legislativi e ambienti in cui le leggi vengono realmente scritte. Da questa prospettiva privilegiata l’autore racconta cosa accade dietro le quinte della politica.

Il lettore scopre così un mondo spesso invisibile all’opinione pubblica. Nei corridoi dei ministeri e negli uffici tecnici si svolge una parte fondamentale del processo politico: lì si trasformano le promesse elettorali in norme giuridiche, si negoziano compromessi, si modificano testi legislativi e si costruiscono equilibri che raramente emergono nel dibattito pubblico. La politica reale, suggerisce Celotto, non coincide sempre con quella che appare nei talk show o nei discorsi ufficiali.

Il libro attraversa anche diverse stagioni della politica italiana recente. I governi guidati da figure molto diverse tra loro – da Romano Prodi a Silvio Berlusconi, da Matteo Renzi fino a Giorgia Meloni – diventano occasioni per riflettere su come cambino gli stili di governo e le strategie politiche. Tuttavia, al di là delle differenze tra i leader, Celotto individua una continuità più profonda: il potere tende sempre a concentrarsi in cerchie ristrette di decisori.

Questo non significa necessariamente che la democrazia sia una finzione, ma piuttosto che il suo funzionamento è più complesso di quanto spesso immaginiamo. Le decisioni politiche sono il risultato di una rete di relazioni tra politici, tecnici, funzionari e consulenti che operano spesso lontano dai riflettori. Comprendere queste dinamiche diventa quindi fondamentale per capire davvero come funzionano le istituzioni.

Celotto scrive con uno stile accessibile ma allo stesso tempo rigoroso, capace di rendere comprensibili temi giuridici e istituzionali anche ai lettori non specialisti. Il tono alterna momenti di riflessione critica a passaggi quasi narrativi, in cui l’autore racconta episodi vissuti in prima persona nei luoghi del potere.

“Oligocrazia. Il potere sono io” non è soltanto un saggio sulla politica italiana ma una riflessione più ampia sul funzionamento delle democrazie contemporanee. Il libro invita il lettore a guardare oltre le apparenze e a interrogarsi su chi prenda realmente le decisioni che influenzano la vita pubblica.

Il lavoro di Celotto offre uno strumento prezioso per comprendere le dinamiche del potere. Più che fornire risposte definitive, il libro apre una serie di domande che riguardano il rapporto tra cittadini, istituzioni e classe dirigente, mostrando quanto sia complessa la macchina dello Stato e quanto sia importante comprenderne i meccanismi per partecipare davvero alla vita democratica.