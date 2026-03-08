5 libri da leggere l’8 marzo: storie di donne che hanno sfidato il potere, la storia e il destino

L’8 marzo non è soltanto una data simbolica nel calendario civile. È un momento che invita a riflettere sulla storia delle donne, sulle conquiste ottenute e sulle battaglie che continuano ancora oggi in molti Paesi del mondo. La letteratura, da sempre, è uno degli strumenti più potenti per raccontare queste storie. Attraverso romanzi, saggi e testimonianze autobiografiche, molte autrici hanno restituito voce a esperienze spesso dimenticate o marginalizzate dalla narrazione dominante.

Leggere libri che parlano di donne significa esplorare universi complessi fatti di libertà cercate, identità costruite con fatica, ribellioni contro regole imposte. Alcuni racconti mostrano società oppressive che cercano di controllare il corpo e il destino femminile. Altri riportano alla luce episodi storici rimossi o poco conosciuti. Altri ancora indagano l’immaginario simbolico e psicologico della femminilità, offrendo strumenti per comprendere meglio il rapporto tra cultura, potere e identità.

I cinque libri di questa selezione attraversano generi molto diversi tra loro: la distopia politica, il romanzo storico, il saggio culturale, la riflessione psicoanalitica e la ricostruzione storica. Tuttavia, tutti condividono un filo conduttore preciso: raccontano donne che hanno scelto di non restare in silenzio. Donne che hanno resistito, immaginato alternative e ridefinito il proprio posto nel mondo.

Leggerli proprio l’8 marzo significa ricordare che la letteratura può essere anche un atto politico. Un modo per interrogare il presente attraverso le storie del passato e per immaginare un futuro diverso.

5 Libri che raccontano donne che hanno sfidato la storia e le regole

Leggere libri come questi significa attraversare epoche e contesti diversi, ma anche riconoscere una continuità profonda nelle esperienze femminili. Le protagoniste di queste storie affrontano regimi autoritari, persecuzioni, stereotipi culturali e discriminazioni sociali. Eppure trovano sempre un modo per resistere, per immaginare alternative, per ridefinire il proprio destino.

L’8 marzo può essere quindi anche un momento per fermarsi e leggere storie che parlano di coraggio, libertà e trasformazione. Perché la letteratura non celebra soltanto il passato delle donne. Continua a costruire il loro futuro.

“Il racconto dell’ancella”, Margaret Atwood, Ponte alle Grazie

“Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood, Ponte alle Grazie è uno dei romanzi più potenti e inquietanti della narrativa contemporanea. Pubblicato per la prima volta nel 1985, continua ancora oggi a parlare con sorprendente lucidità del rapporto tra potere politico e controllo del corpo femminile.

La storia è ambientata nella Repubblica di Galaad, uno Stato teocratico nato sulle macerie degli Stati Uniti dopo una catastrofe ambientale e nucleare. In questa società rigidamente gerarchica le donne sono private di ogni diritto. Le poche ancora fertili vengono trasformate in “ancelle”, costrette a procreare per le famiglie dell’élite dominante.

La protagonista, Difred, vive sotto il controllo costante di un regime che regola ogni aspetto della vita privata. Il suo stesso nome non le appartiene: indica semplicemente che è proprietà di Fred, il comandante presso cui è assegnata.

Attraverso la voce di Difred, Margaret Atwood costruisce un racconto che mescola distopia, allegoria politica e riflessione sul potere. Il romanzo mostra come anche il sistema più repressivo non riesca completamente a cancellare il desiderio di libertà.

“Il racconto dell’ancella” non è soltanto una storia ambientata in un futuro immaginario. È una potente metafora dei meccanismi attraverso cui il potere tenta di controllare il corpo e la voce delle donne.

“Il sussurro del fuoco”, Anya Bergman, Nord

Il romanzo storico di Anya Bergman, Nord, ci porta nella Norvegia del Seicento, sull’isola di Vardø, uno dei luoghi più temuti dell’estremo Nord europeo.

Qui sorge una fortezza che nel XVII secolo divenne tristemente famosa per i processi alle streghe. In questo luogo isolato e spazzato dal vento vengono imprigionate donne accusate di praticare la magia, spesso sulla base di semplici sospetti o vendette personali.

Le protagoniste della storia sono Anna e Ingeborg, due donne provenienti da mondi sociali molto diversi. Anna è cresciuta negli agi della corte ma si ritrova improvvisamente esiliata in questo luogo remoto. Ingeborg invece è una giovane vedova che ha già sperimentato sulla propria pelle la brutalità delle accuse di stregoneria.

Le loro vite si intrecciano in un contesto dominato dalla paura, dalla superstizione e dal potere maschile. Ma proprio in questo ambiente ostile nasce una solidarietà inattesa.

Il romanzo mostra come la persecuzione delle streghe sia stata spesso uno strumento di controllo sociale sulle donne. Attraverso una narrazione intensa e ricca di tensione, Anya Bergman restituisce dignità e voce a figure storiche troppo a lungo ridotte al silenzio.

“Una storia delle donne in 100 oggetti”, Annabelle Hirsch, Corbaccio

“Una storia delle donne in 100 oggetti” di Annabelle Hirsch, Corbaccio è un saggio originale che propone un modo completamente diverso di raccontare la storia femminile.

Invece di seguire una narrazione cronologica tradizionale, l’autrice sceglie cento oggetti come chiavi di accesso per esplorare il passato delle donne. Alcuni sono reperti archeologici, altri oggetti quotidiani, altri ancora simboli politici o culturali.

Tra questi troviamo un papiro di Saffo, un corsetto in metallo, una macchina per cucire, una medaglia per uno sciopero della fame, una confezione di pillole anticoncezionali o persino un Tupperware.

Ogni oggetto diventa il punto di partenza per raccontare una storia più ampia: quella delle donne che lo hanno utilizzato, inventato o trasformato in simbolo di emancipazione.

Il risultato è un libro ricco di curiosità e riflessioni che dimostra quanto la storia delle donne sia molto più vasta e complessa di quanto spesso venga raccontato nei manuali tradizionali.

“Donne che corrono coi lupi”, Clarissa Pinkola Estés, Sperling&Kupfer

“Donne che corrono coi lupi” di Clarissa Pinkola Estés, è uno dei libri più influenti della riflessione contemporanea sul femminile.

Pubblicato negli anni Novanta, è diventato un vero libro di culto per milioni di lettrici in tutto il mondo. L’autrice, psicanalista junghiana, utilizza fiabe e miti provenienti da diverse culture per analizzare l’archetipo della “Donna Selvaggia”.

Questa figura simbolica rappresenta la parte più istintuale, creativa e libera della psiche femminile. Secondo Pinkola Estés, nel corso dei secoli questa dimensione è stata spesso repressa da norme sociali e stereotipi culturali.

Attraverso l’interpretazione di racconti tradizionali, il libro invita le donne a recuperare la propria forza interiore e a riconnettersi con una dimensione più autentica della propria identità.

“Donne che corrono coi lupi” è allo stesso tempo un saggio psicologico, un viaggio nella mitologia e una riflessione sulla libertà individuale.

“Una donna può tutto”, Ritanna Armeni, Ponte alle Grazie

“Una donna può tutto” di Ritanna Armeni, Ponte alle Grazie racconta una storia vera che per molto tempo è rimasta ai margini della memoria storica.

Durante la Seconda guerra mondiale, nell’Unione Sovietica venne creato un reggimento di sole aviatrici che partecipò attivamente alla guerra contro la Germania nazista. Erano giovani ragazze che pilotavano piccoli biplani e che divennero famose con il soprannome di “Streghe della notte”.

Il libro ricostruisce la nascita di questo reggimento grazie alle testimonianze delle protagoniste, in particolare della vice comandante Irina Rakobolskaja.

Attraverso il racconto delle loro missioni, Ritanna Armeni mostra come queste donne abbiano dovuto combattere non solo contro il nemico, ma anche contro i pregiudizi dei loro stessi compagni.

La loro battaglia non era soltanto militare. Era una lotta per dimostrare che anche le donne potevano occupare ruoli tradizionalmente riservati agli uomini. “Una donna può tutto” è un libro che restituisce spazio e memoria a una pagina di storia straordinaria.