Preferisci i saggi ai romanzi? 4 saggi da leggere tra le ultime novità

I saggi mettono in discussione convinzioni radicate, spiegano fenomeni complessi e aprono prospettive inattese su temi che riguardano la politica, la storia, la cultura e perfino il linguaggio. Non servono soltanto ad approfondire un argomento specifico, ma aiutano a sviluppare uno sguardo più critico sulla realtà. Le novità di quest’estate offrono un panorama particolarmente ricco.…

I saggi mettono in discussione convinzioni radicate, spiegano fenomeni complessi e aprono prospettive inattese su temi che riguardano la politica, la storia, la cultura e perfino il linguaggio. Non servono soltanto ad approfondire un argomento specifico, ma aiutano a sviluppare uno sguardo più critico sulla realtà.

Le novità di quest’estate offrono un panorama particolarmente ricco. Alcune riportano alla luce documenti storici che permettono di comprendere meglio il funzionamento della propaganda e dei totalitarismi; altre affrontano il pensiero politico contemporaneo, mentre altre ancora trasformano discipline apparentemente specialistiche, come l’egittologia, in letture accessibili a tutti. Accanto a questi percorsi trova spazio anche una riflessione sul femminismo e sulle trasformazioni culturali del nostro tempo, raccontata con uno stile provocatorio che invita al confronto più che allo scontro.

4 saggi da non perdere

“Degenerati al potere. Psicologia, sesso, nazismo e propaganda“, di Arthur Kronfeld, Bollati Boringhieri

Pubblicato da Bollati Boringhieri e curato da Luciano Mecacci con una prefazione di Alexander Etkind, Degenerati al potere. Psicologia, sesso, nazismo e propaganda è un saggio che recupera un documento storico tanto singolare quanto controverso, accompagnandolo con gli strumenti necessari per comprenderne il contesto e il significato. Più che un semplice testo sul nazismo, il volume racconta il modo in cui la psicologia, la propaganda e la costruzione del nemico si siano intrecciate in uno dei momenti più drammatici del Novecento, mostrando quanto sia sottile il confine tra ricerca scientifica, testimonianza e manipolazione politica.

Arthur Kronfeld non è un osservatore qualsiasi. Psichiatra, sessuologo e cofondatore dell’Istituto di sessuologia di Berlino, negli anni della Repubblica di Weimar frequenta l’élite politica e culturale tedesca. Il suo lavoro gli permette di conoscere da vicino molti dei protagonisti destinati a guidare il Terzo Reich, osservandoli prima ancora che conquistino il potere. Quando il nazismo prende il controllo della Germania, Kronfeld, ebreo convertito al protestantesimo, è costretto a lasciare il Paese dopo la distruzione dell’Istituto di sessuologia e della sua biblioteca, uno degli episodi simbolo dell’attacco del regime contro la ricerca scientifica e la libertà del pensiero.

Il cuore del volume nasce proprio dall’esilio. Rifugiatosi nell’Unione Sovietica, Kronfeld mette per iscritto ricordi, aneddoti e valutazioni psicologiche sui principali gerarchi nazisti. Ne emerge un ritratto feroce di Hitler, Göring, Goebbels, Himmler, Hess e degli altri dirigenti del regime, osservati attraverso la lente della psichiatria e della sessuologia. Tuttavia il libro non invita a leggere queste pagine come una semplice raccolta di rivelazioni scandalistiche. Al contrario, il grande merito dell’edizione curata da Luciano Mecacci consiste proprio nel contestualizzare continuamente il testo, spiegando dove finisca la testimonianza diretta, dove inizi l’interpretazione personale e in quale misura intervengano le esigenze propagandistiche dell’Unione Sovietica.

È proprio questa doppia natura a rendere il saggio così interessante. Degenerati al potere non è soltanto un documento sul nazismo, ma anche un documento sulla propaganda antifascista. Il manoscritto viene infatti pubblicato nel 1939, ritirato dopo il patto Molotov-Ribbentrop e nuovamente diffuso in massa nel 1941, quando l’invasione tedesca dell’URSS rende di nuovo utile la demonizzazione del nemico. La vicenda editoriale del testo diventa così parte integrante della sua lettura e permette di osservare come perfino un’opera nata da esperienze reali possa essere trasformata in uno strumento politico.

Dal punto di vista della scrittura, Kronfeld alterna osservazioni cliniche, giudizi morali e ricostruzioni biografiche con uno stile diretto e incisivo, mentre l’apparato critico dell’edizione moderna svolge un ruolo essenziale nel distinguere ciò che oggi può essere confermato da ciò che va invece interpretato con prudenza. La prefazione di Alexander Etkind contribuisce ulteriormente ad ampliare la prospettiva, invitando il lettore a riflettere sulla complessità delle fonti storiche e sul modo in cui vengono costruite e tramandate.

Il risultato è un volume che parla contemporaneamente di psicologia, storia delle idee, propaganda e manipolazione dell’informazione. Pur affrontando figure che sembrano appartenere a un passato ormai distante, il libro suggerisce una riflessione estremamente attuale sul rapporto tra conoscenza, potere e narrazione pubblica. Per questo motivo rappresenta una lettura preziosa non soltanto per gli studiosi del nazismo, ma anche per chi desidera comprendere come si costruiscano i miti politici, come nascano le fake news e quale ruolo possa avere la scienza quando viene trascinata dentro il conflitto ideologico.

“Enciclopedia anarchica tascabile” di Gaston Piger, Ortica

Con Enciclopedia anarchica tascabile, pubblicato da Ortica Editrice e illustrato da Andromalis, Gaston Piger propone un piccolo volume che ambisce a fare chiarezza su una delle parole più fraintese del dibattito politico e culturale contemporaneo. Il titolo richiama volutamente il formato delle enciclopedie tascabili, ma il libro non pretende di offrire una trattazione accademica esaustiva. Al contrario, si presenta come uno strumento agile, pensato per accompagnare il lettore nella scoperta di un pensiero spesso ridotto a stereotipo o semplificato fino a perdere la sua complessità.

L’idea di fondo è semplice quanto efficace: spiegare cosa significhi davvero anarchia partendo dai suoi concetti fondamentali, dal lessico e dai principi che ne hanno accompagnato l’evoluzione nel corso del tempo. Fin dalle prime pagine emerge la volontà dell’autore di distinguere l’anarchismo dalla rappresentazione caricaturale che lo identifica esclusivamente con il disordine, la violenza o il rifiuto indiscriminato di qualsiasi regola. Piger ricorda invece che il termine deriva dal greco anarchía, “assenza di governo”, e che nella sua elaborazione teorica indica una società fondata sulla cooperazione volontaria, sull’uguaglianza e sulla responsabilità individuale, piuttosto che sull’imposizione gerarchica.

Uno degli aspetti più interessanti del volume è il suo approccio divulgativo. Ogni voce è costruita in modo sintetico, accessibile e immediatamente comprensibile anche per chi si avvicina per la prima volta a questa tradizione politica. Il libro evita il linguaggio specialistico e rinuncia deliberatamente a un tono dogmatico. Non propone una verità definitiva, ma mette a disposizione strumenti, riferimenti e definizioni affinché il lettore possa costruirsi un’opinione autonoma.

La scelta del formato contribuisce a rafforzare questa impostazione. Le poco più di cento pagine scorrono rapidamente, ma riescono comunque a toccare i principali nodi del pensiero anarchico, mostrando come molti temi affrontati dal movimento continuino a dialogare con questioni estremamente attuali. Il rapporto con il potere, le forme della partecipazione politica, l’organizzazione delle comunità, la solidarietà reciproca e la critica alle strutture autoritarie diventano così argomenti che superano il semplice interesse storico e invitano a interrogarsi sul presente.

Anche il lavoro grafico di Andromalis merita attenzione. Le illustrazioni non svolgono una funzione puramente decorativa, ma contribuiscono a definire l’identità del volume, richiamando l’immaginario della satira politica e della grafica militante senza appesantire la lettura. L’insieme restituisce un libro curato anche dal punto di vista editoriale, capace di parlare sia agli appassionati sia ai lettori più curiosi.

Naturalmente, proprio per la sua natura introduttiva, Enciclopedia anarchica tascabile non può sostituire la lettura dei grandi classici dell’anarchismo né affrontare in profondità tutte le correnti che hanno attraversato questo pensiero. Tuttavia non è questo il suo obiettivo. Il valore del volume risiede nella capacità di offrire una bussola essenziale, utile per orientarsi tra concetti, termini e idee che troppo spesso vengono evocati senza essere realmente conosciuti.

In un momento storico in cui molte parole politiche vengono utilizzate come slogan o etichette, il libro di Gaston Piger ricorda quanto sia importante partire dalle definizioni prima ancora che dalle opinioni. È una lettura breve ma stimolante, adatta a chi desidera comprendere meglio una delle tradizioni filosofiche e politiche più discusse della modernità senza rinunciare alla chiarezza e alla semplicità espositiva.

“Che cosa sono i geroglifici” di Alessandro Piccolo, Carocci

Con Che cosa sono i geroglifici, pubblicato da Carocci nella collana Bussole, Alessandro Piccolo affronta uno degli argomenti che più hanno alimentato l’immaginario collettivo sulla civiltà egizia. I geroglifici continuano infatti a evocare mistero, templi, tombe e faraoni, ma spesso vengono percepiti come un codice indecifrabile, distante dalla nostra esperienza quotidiana. Il pregio di questo volume consiste proprio nel colmare questa distanza, mostrando come il sistema di scrittura dell’antico Egitto sia molto più comprensibile e vicino a noi di quanto si possa immaginare.

L’autore parte da una domanda apparentemente semplice, che dà anche il titolo al libro, per accompagnare il lettore in un percorso che intreccia storia, linguistica, archeologia e cultura materiale. Non ci troviamo davanti a un manuale destinato esclusivamente agli specialisti, ma a un saggio divulgativo costruito con grande attenzione alla chiarezza. Ogni capitolo procede con ordine, introducendo i concetti fondamentali senza rinunciare al rigore scientifico che caratterizza gli studi egittologici più aggiornati.

Uno degli aspetti più interessanti del volume riguarda il modo in cui Piccolo demolisce alcuni dei luoghi comuni più radicati sui geroglifici. Per secoli queste iscrizioni sono state considerate un linguaggio esclusivamente simbolico o magico, alimentando interpretazioni fantasiose che hanno contribuito al loro fascino. La decifrazione della Stele di Rosetta ha cambiato radicalmente la nostra comprensione, ma ancora oggi sopravvivono molte idee errate. Il libro ricostruisce questo lungo percorso storico, spiegando come si sia arrivati a comprendere il funzionamento della scrittura egizia e perché essa rappresenti uno dei sistemi grafici più sofisticati dell’antichità.

La lettura diventa ancora più stimolante quando l’autore mostra che i geroglifici non costituiscono un universo isolato. Al contrario, vengono messi a confronto con gli altri sistemi di scrittura sviluppati nell’antico Egitto e con tradizioni nate in contesti geografici molto lontani, dalle Americhe alla Cina. Questo approccio comparativo permette di comprendere come ogni civiltà abbia elaborato strumenti differenti per rappresentare il linguaggio, ma anche quanto le diverse forme di scrittura condividano problemi e soluzioni comuni.

Piccolo riesce inoltre a raccontare i geroglifici non soltanto come oggetti di studio archeologico, ma come testimonianze vive di una società. Ogni iscrizione diventa la traccia concreta di una persona, di un funzionario, di uno scriba o di un sovrano che ha affidato alla scrittura il compito di conservare memoria, amministrare il potere, celebrare gli dèi o raccontare la propria esistenza. È proprio questa prospettiva umana a rendere il saggio particolarmente coinvolgente, perché restituisce voce a una civiltà spesso ridotta a monumenti e reperti.

Il linguaggio è sempre accessibile e la sintesi non sacrifica mai la precisione. In poco più di cento pagine il lettore acquisisce gli strumenti essenziali per orientarsi in un tema complesso, evitando quella sensazione di smarrimento che talvolta accompagna i testi divulgativi dedicati all’antico Egitto. La collana Bussole conferma così la propria vocazione: offrire introduzioni solide a grandi argomenti culturali senza risultare eccessivamente tecniche.

Che cosa sono i geroglifici è quindi una lettura consigliata non soltanto agli appassionati di egittologia, ma anche a chi desidera capire come nasce una scrittura e quale ruolo essa abbia avuto nello sviluppo delle civiltà. Alessandro Piccolo dimostra che dietro quei segni apparentemente enigmatici si nasconde una storia fatta di uomini, idee e conoscenza, ricordandoci che la scrittura non è mai soltanto un mezzo per comunicare, ma uno degli strumenti con cui l’umanità costruisce e tramanda la propria memoria.

“Le femministe ti incoraggiano a lasciare tuo marito, uccidere i tuoi figli, praticare la stregoneria, distruggere il capitalismo e diventare lesbo-trans-queer” di Alex Tamécylia, Fandango

Con un titolo volutamente provocatorio, che riprende e ribalta una celebre dichiarazione del televangelista statunitense Pat Robertson, Alex Tamécylia firma un saggio che fa dell’ironia il proprio punto di partenza per affrontare alcuni dei temi più dibattuti del femminismo contemporaneo. Le femministe ti incoraggiano a lasciare tuo marito, uccidere i tuoi figli, praticare la stregoneria, distruggere il capitalismo e diventare lesbo-trans-queer non nasce per scandalizzare gratuitamente, bensì per smontare una lunga serie di stereotipi che, ancora oggi, accompagnano il dibattito pubblico sui movimenti femministi e sulle rivendicazioni delle soggettività queer.

Il primo elemento che colpisce è proprio il modo in cui l’autrice utilizza la provocazione. Il titolo funziona come una lente attraverso cui osservare il meccanismo della propaganda e della caricatura: tutto ciò che viene attribuito al femminismo più radicale viene esasperato fino all’assurdo, mostrando quanto certe narrazioni siano costruite per suscitare paura piuttosto che comprensione. Tamécylia non cerca di rassicurare il lettore, ma lo invita a interrogarsi sul motivo per cui determinate immagini continuino a circolare con tanta forza nel discorso pubblico.

Il cuore del volume è costituito da una riflessione sulla famiglia, presentata non come un’istituzione naturale e immutabile, ma come una costruzione storica che può diventare uno strumento di controllo sociale. L’autrice affronta temi quali il lavoro domestico invisibile, la maternità, la divisione dei ruoli di genere e il rapporto tra eterosessualità e sistema economico, proponendo una lettura che si colloca nella tradizione del femminismo materialista e radicale. Anche chi non condivide tutte le conclusioni troverà difficile liquidare il libro come una semplice provocazione, perché le argomentazioni si sviluppano a partire da un ricco dialogo con la teoria femminista contemporanea.

Uno degli aspetti più interessanti del saggio è la sua natura ibrida. Non si limita infatti all’argomentazione teorica, ma alterna riflessioni personali, momenti poetici, citazioni e riferimenti a pensatrici fondamentali come Virginie Despentes, Monique Wittig e Audre Lorde. Questo intreccio di registri produce una lettura dinamica, nella quale il pensiero accademico dialoga continuamente con l’esperienza vissuta e con una scrittura capace di cambiare ritmo senza perdere coerenza.

Il linguaggio rappresenta un’altra delle caratteristiche distintive del libro. Tamécylia utilizza uno stile diretto, spesso ironico e volutamente tagliente, che riflette la natura politica del testo. L’umorismo diventa uno strumento per mettere in discussione convinzioni considerate ovvie e per rendere accessibili temi complessi senza banalizzarli. La sperimentazione linguistica, inoltre, contribuisce a restituire tutta la vitalità di un dibattito che riguarda non soltanto la teoria femminista, ma il modo stesso in cui vengono costruite le identità e i rapporti di potere.

Naturalmente si tratta di un libro destinato a suscitare discussioni. Le tesi proposte sono radicali e non cercano il compromesso, ma proprio questa scelta costituisce il valore dell’opera. Più che offrire risposte definitive, il saggio invita il lettore a mettere in discussione categorie che spesso vengono date per scontate e a interrogarsi sulle strutture culturali, economiche e sociali che modellano la vita quotidiana.

Pubblicato da Fandango Libri, Le femministe ti incoraggiano a lasciare tuo marito, uccidere i tuoi figli, praticare la stregoneria, distruggere il capitalismo e diventare lesbo-trans-queer è un testo che si inserisce nel panorama del femminismo contemporaneo con una voce originale e provocatoria. È una lettura consigliata a chi desidera approfondire il pensiero femminista oltre gli slogan, confrontandosi con un’opera che usa l’ironia come strumento critico e che invita a ripensare concetti come famiglia, genere, lavoro e libertà attraverso prospettive nuove e spesso scomode.