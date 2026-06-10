6 saggi per comprendere il presente

I sei saggi che seguono affrontano alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo da prospettive differenti. C’è chi racconta le regioni di confine dove si giocano le tensioni geopolitiche del presente, chi indaga il rapporto tra media e costruzione dell’identità, chi analizza fenomeni culturali apparentemente innocui ma capaci di influenzare milioni di persone, e…

I sei saggi che seguono affrontano alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo da prospettive differenti. C’è chi racconta le regioni di confine dove si giocano le tensioni geopolitiche del presente, chi indaga il rapporto tra media e costruzione dell’identità, chi analizza fenomeni culturali apparentemente innocui ma capaci di influenzare milioni di persone, e chi prova a spiegare le nuove forme del potere politico e tecnologico.

6 libri per leggere il mondo contemporaneo

“Moldavia e Transnistria. Una storia tra Russia e Occidente”, di Alberto Basciani e Francesco Magno, il Mulino

Tra le conseguenze della guerra in Ucraina c’è stata anche una rinnovata attenzione verso territori che fino a pochi anni fa rimanevano quasi invisibili nel dibattito pubblico occidentale. La Moldavia è uno di questi. Piccola, apparentemente periferica, questa nazione è invece uno dei punti più delicati dell’intera architettura geopolitica europea.

Alberto Basciani e Francesco Magno ricostruiscono una storia che attraversa due secoli, mostrando come la Moldavia sia diventata un vero e proprio laboratorio delle tensioni tra Oriente e Occidente. Il Paese si trova infatti sospeso tra due poli di attrazione: da una parte l’Unione Europea, dall’altra la tradizione storica, culturale e politica legata alla Russia.

Particolarmente interessante è l’analisi della Transnistria, la regione separatista filorussa che rappresenta una delle più longeve crisi congelate del continente europeo. Comprendere la sua esistenza significa capire molte delle dinamiche che caratterizzano lo spazio post-sovietico.

Il valore del libro risiede nella capacità di intrecciare storia, politica, identità nazionale e questioni etniche. Gli autori mostrano come i conflitti contemporanei non nascano improvvisamente, ma affondino le radici in processi storici lunghissimi.

Per chi cerca una bussola per orientarsi nelle vicende dell’Europa orientale, questo volume rappresenta una lettura essenziale, capace di restituire profondità a una regione spesso raccontata soltanto attraverso l’emergenza delle cronache.

“Storia del Caucaso. Una frontiera eurasiatica dall’antichità a oggi”, di Aldo Ferrari, Carocci

Pochi territori al mondo concentrano una tale varietà di popoli, lingue, religioni e conflitti come il Caucaso. Eppure, nonostante la sua importanza strategica, questa regione continua a essere poco conosciuta dal grande pubblico.

Aldo Ferrari accompagna il lettore in un viaggio che attraversa millenni di storia, mostrando come il Caucaso sia stato per secoli una frontiera tra mondi differenti: Europa e Asia, cristianesimo e islam, imperi e nazioni.

Il libro diventa particolarmente prezioso oggi, in un momento in cui l’area continua a essere attraversata da tensioni politiche e militari. Georgia, Armenia e Azerbaigian non sono semplicemente Stati confinanti, ma rappresentano l’esito di stratificazioni storiche che hanno prodotto identità nazionali estremamente complesse.

Ferrari evita semplificazioni e stereotipi, raccontando invece un territorio che non può essere ridotto alla sola dimensione del conflitto. Accanto alle guerre emergono tradizioni culturali, scambi commerciali, contaminazioni linguistiche e relazioni diplomatiche che hanno contribuito a modellare la storia eurasiatica.

Leggere questo saggio significa comprendere perché il Caucaso continui a occupare una posizione centrale nelle strategie internazionali contemporanee e perché il suo futuro influenzi direttamente anche gli equilibri europei.

“Che cos’è il true crime”, di Andrea Bernardelli, Carocci

Documentari Netflix, podcast di successo, serie televisive, libri e canali YouTube. Il true crime è diventato uno dei fenomeni culturali più rilevanti dell’ultimo decennio.

Andrea Bernardelli affronta il tema con un approccio che va oltre la semplice ricostruzione storica del genere. La domanda centrale del libro è molto più ambiziosa: perché siamo così attratti dal racconto del crimine?

L’autore mostra come il true crime abbia radici profonde nella cultura occidentale e come il suo successo contemporaneo sia legato a questioni psicologiche, sociali e mediatiche. Raccontare il male significa infatti confrontarsi con paure collettive, desideri di giustizia, curiosità morbose e meccanismi di identificazione.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda le implicazioni etiche del fenomeno. Dove termina il diritto all’informazione e dove inizia la spettacolarizzazione del dolore? Quali responsabilità hanno autori, giornalisti e produttori quando trasformano tragedie reali in prodotti culturali?

Il saggio riesce a mantenere uno sguardo critico senza demonizzare il genere, offrendo invece gli strumenti necessari per comprenderne il fascino e i rischi.

“Infanzia e stereotipi di genere in TV”, di Anna Antoniazzi e Irene Biemmi, Carocci

Le storie che ascoltiamo durante l’infanzia contribuiscono a costruire il modo in cui immaginiamo il mondo e il nostro posto al suo interno. Per questo motivo il rapporto tra televisione, educazione e stereotipi di genere rappresenta un tema tutt’altro che marginale.

Anna Antoniazzi e Irene Biemmi analizzano serie animate, pubblicità e contenuti destinati ai più giovani per comprendere quali modelli di femminilità e mascolinità vengano proposti oggi.

Il risultato è un’indagine che interessa non soltanto pedagogisti e insegnanti, ma chiunque voglia capire come si formano le rappresentazioni culturali contemporanee. Gli autori mostrano infatti come l’intrattenimento non sia mai neutrale e come contribuisca a costruire aspettative, ruoli sociali e identità.

Particolarmente significativa è la prospettiva storica adottata dal volume, che confronta i prodotti contemporanei con quelli dei decenni precedenti. Emergono così sia i progressi compiuti sia le resistenze che continuano a caratterizzare l’immaginario mediatico.

In un’epoca in cui le questioni legate al genere occupano una posizione centrale nel dibattito pubblico, questo libro offre un contributo concreto e documentato, lontano dalle contrapposizioni ideologiche.

“Le destre europee del XXI secolo. Eredità e mutamenti”, a cura di Leonardo Rapone, Carocci

Negli ultimi anni la politica europea ha assistito a una crescita costante delle forze conservatrici, sovraniste e nazionaliste. Comprendere questo fenomeno è una delle sfide principali per chi vuole interpretare il presente.

Il volume curato da Leonardo Rapone affronta il tema da una prospettiva storica e comparativa, analizzando diversi contesti nazionali dell’Unione Europea. L’obiettivo non è formulare giudizi, ma comprendere.

Gli autori mostrano come le cosiddette “nuove destre” abbiano ormai superato la dimensione dell’eccezione politica per diventare una componente strutturale della democrazia europea contemporanea.

Particolarmente interessante è l’attenzione dedicata alle continuità e alle discontinuità con il passato. Quanto c’è delle tradizionali culture conservatrici? Quanto invece rappresenta una novità legata alla globalizzazione, alle crisi economiche e alle trasformazioni sociali degli ultimi decenni?

Il libro consente di leggere il fenomeno all’interno di un quadro più ampio, evitando interpretazioni semplicistiche e restituendo tutta la complessità di un cambiamento che sta ridefinendo il panorama politico del continente.

Se esiste una figura capace di rappresentare l’intreccio contemporaneo tra tecnologia, finanza, politica e potere globale, quella figura è Peter Thiel.

Paolo Perulli dedica a questo controverso imprenditore un saggio che è al tempo stesso una biografia intellettuale e un’analisi dell’America contemporanea. Fondatore di PayPal, investitore di Facebook, creatore di Palantir e sostenitore di Donald Trump, Thiel è uno dei personaggi più influenti del nostro tempo.

Il libro mostra come la sua visione del mondo rappresenti un passaggio fondamentale nell’evoluzione della Silicon Valley. Dall’utopia libertaria degli anni di Steve Jobs si arriva a una concezione in cui tecnologia, sorveglianza, sicurezza e potere politico tendono sempre più a convergere.

Perulli evidenzia anche le radici filosofiche del pensiero di Thiel, collegandolo ad autori come René Girard, Leo Strauss e Carl Schmitt. Ne emerge il ritratto di un intellettuale-imprenditore che non si limita a costruire aziende, ma cerca di influenzare il futuro delle società occidentali.

Leggere questo saggio significa interrogarsi sul rapporto tra innovazione tecnologica e democrazia, tra intelligenza artificiale e controllo sociale, tra libertà individuale e nuove forme di potere.

Geopolitica, identità, media, tecnologia, educazione e trasformazioni politiche sono temi che raramente possono essere compresi attraverso una singola notizia o un dibattito televisivo. Richiedono tempo, prospettiva storica e strumenti interpretativi adeguati.

Questi sei saggi affrontano questioni diverse ma profondamente intrecciate tra loro. Insieme compongono una mappa del presente, mostrando come dietro ogni evento contemporaneo esistano processi culturali, storici e politici molto più complessi di quanto appaia a prima vista.

Per chi vuole andare oltre i titoli dei giornali e comprendere davvero il mondo in cui vive, rappresentano sei letture preziose e sorprendentemente attuali.