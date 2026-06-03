3 libri illustrati che insegnano ai più piccoli ad accettare se stessi e la diversità

Libri che raccontano emozioni, quelle emozioni che i bambini provano ogni giorno ma che spesso faticano a spiegare. La paura di sentirsi diversi dagli altri, la difficoltà di capire le intenzioni di chi ci circonda, il desiderio di essere accettati e amati sono esperienze che appartengono anche all’infanzia. Attraverso personaggi buffi, animali irresistibili e storie…

Libri che raccontano emozioni, quelle emozioni che i bambini provano ogni giorno ma che spesso faticano a spiegare.

La paura di sentirsi diversi dagli altri, la difficoltà di capire le intenzioni di chi ci circonda, il desiderio di essere accettati e amati sono esperienze che appartengono anche all’infanzia. Attraverso personaggi buffi, animali irresistibili e storie capaci di far sorridere, questi tre libri affrontano temi importanti senza mai rinunciare al divertimento.

3 storie che parlano di coraggio, amicizia e accettazione

“Un appetito da elefante” di Eric Battut, Pane e Sale

A prima vista sembra una storia comica costruita attorno a un gigantesco equivoco. La signora Ragno ha tessuto una ragnatela enorme tra due alberi della savana e il signor Elefante, convinto che si tratti di una gigantesca altalena, decide di saltarci sopra senza il minimo sospetto.

La situazione diventa ancora più divertente quando il ragno, vedendo quella preda eccezionale finita nella sua trappola, immagina di poter finalmente soddisfare il proprio “appetito da elefante”. Il problema è che l’elefante continua a interpretare tutto come un gioco e non si accorge affatto del pericolo.

Dietro questa vicenda apparentemente semplice si nasconde una riflessione molto interessante sulla percezione del mondo. I bambini osservano spesso la realtà con la stessa spontaneità del protagonista e questo permette loro di identificarsi immediatamente con lui.

Eric Battut costruisce una storia fatta di sorpresa, ironia e leggerezza, nella quale il rapporto tra il minuscolo ragno e il gigantesco elefante crea un continuo ribaltamento delle aspettative. Il risultato è un albo che diverte, stimola l’immaginazione e mostra come le situazioni più imprevedibili possano prendere pieghe completamente diverse da quelle che immaginiamo.

Le illustrazioni dai colori accesi e dalle forme essenziali rendono la lettura particolarmente coinvolgente anche per i bambini più piccoli, trasformando ogni pagina in un piccolo spettacolo visivo.

“Ernesto Patapum!” di Silvia Callocchia e Silvia Crocicchi, Pane e Sale

La paura è una delle emozioni più difficili da raccontare ai bambini senza cadere nelle spiegazioni astratte. Per questo motivo il protagonista di “Ernesto Patapum!” conquista fin dalle prime pagine.

Ernesto è una giovane capretta che ha un problema piuttosto insolito. Ogni volta che si spaventa sviene all’improvviso e cade a terra come una pera cotta. In città questa sua caratteristica diventa motivo di grande imbarazzo e il piccolo protagonista cerca in tutti i modi di risolvere la situazione.

Prova diverse strategie, cerca rimedi, si impegna a superare la sua difficoltà, ma nulla sembra funzionare davvero. Perfino la meditazione si rivela inutile.

Il racconto affronta con delicatezza un tema che molti bambini conoscono bene: la sensazione di avere qualcosa che ci rende diversi dagli altri. Che si tratti della timidezza, della paura, di una difficoltà o semplicemente di una caratteristica personale, l’infanzia è spesso il momento in cui nasce il desiderio di essere uguali a tutti.

La forza del libro sta proprio nel non trasformare Ernesto in un eroe perfetto. È fragile, si vergogna e vorrebbe cambiare. Proprio per questo appare autentico e vicino ai suoi piccoli lettori.

Le illustrazioni di Silvia Crocicchi accompagnano il racconto con grande sensibilità, alternando momenti comici e passaggi più teneri, mentre la storia suggerisce che spesso ciò che consideriamo un difetto può diventare una parte importante della nostra identità.

“L’incontro perfetto” di Chris Becker, illustrato da Dan Taylor, Pane e Sale

Tra le novità più originali dedicate ai bambini troviamo anche L’incontro perfetto, una fiaba che prende un racconto universalmente conosciuto e lo reinterpreta in modo sorprendente.

La storia segue Leo, giovane calciatore che vive un’avventura degna delle grandi fiabe classiche. Intorno a lui compaiono personaggi che richiamano l’universo di Cenerentola: fratellastri ostili, un allenatore dai tratti quasi magici e una competizione destinata a cambiare il suo destino.

Al centro del racconto troviamo però qualcosa di diverso dalla semplice partita di calcio. La vicenda diventa infatti una storia d’amore e di ricerca reciproca, nella quale il principe Ollie e Leo si incontrano, si perdono e si ritrovano seguendo una dinamica che richiama volutamente le fiabe tradizionali.

La scelta di raccontare una storia romantica tra due protagonisti maschili avviene con naturalezza, senza trasformare il tema in una lezione o in un manifesto. L’attenzione resta sempre sulla forza della storia, sull’avventura e sul desiderio di trovare qualcuno con cui condividere il proprio percorso.

È proprio questa semplicità a rendere il libro particolarmente interessante. I bambini vengono accompagnati in una fiaba moderna nella quale l’amore e la felicità non seguono schemi prestabiliti ma nascono dall’incontro tra due persone che si riconoscono e si scelgono.

Le illustrazioni luminose di Dan Taylor aggiungono energia e movimento a una storia che unisce sport, fantasia e sentimento, dimostrando come le fiabe possano continuare a reinventarsi senza perdere la loro magia.

Libri che aiutano a crescere

Questi tre albi illustrati affrontano temi molto diversi tra loro, ma condividono una caratteristica importante: mettono al centro bambini e giovani lettori senza sottovalutare la loro sensibilità.

Tra un elefante ingenuo, una capretta che sviene per la paura e una moderna fiaba calcistica, emergono questioni che accompagnano la crescita di ogni bambino: la fiducia negli altri, l’accettazione di sé e il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo.

È proprio questa la qualità che rende memorabili le migliori storie per l’infanzia. insegnano attraverso l’empatia e offrono ai piccoli lettori personaggi nei quali riconoscersi, sorridere e, qualche volta, ritrovare una parte di sé.