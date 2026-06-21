3 libri che tutte le donne e non solo dovrebbero leggere

Questi tre libri, tre saggi parlano di donne, certo, ma soprattutto raccontano meccanismi culturali che hanno influenzato la società intera: la cancellazione dei meriti femminili, il silenzio intorno alla salute delle donne e la costruzione di miti che hanno contribuito a definire ciò che per secoli è stato considerato accettabile o proibito. Leggerli significa acquisire…

Questi tre libri, tre saggi parlano di donne, certo, ma soprattutto raccontano meccanismi culturali che hanno influenzato la società intera: la cancellazione dei meriti femminili, il silenzio intorno alla salute delle donne e la costruzione di miti che hanno contribuito a definire ciò che per secoli è stato considerato accettabile o proibito.

Leggerli significa acquisire strumenti per interpretare il presente con maggiore consapevolezza. Per questo sono letture preziose non soltanto per le donne, ma anche per uomini, insegnanti, studenti e per chiunque voglia comprendere meglio la storia e la cultura in cui viviamo.

3 libri interessanti per comprendere al meglio il mondo femminile

“Tutte le volte che le donne”, di Cathy La Torre, Rizzoli

Quante invenzioni usiamo ogni giorno senza sapere che dietro ci fosse una donna? Cathy La Torre parte proprio da questa domanda per raccontare una lunga storia di cancellazioni, appropriazioni e riconoscimenti negati.

Dal Monopoly alla lavastoviglie, dalla medicina all’astronomia, il libro ricostruisce le vicende di scienziate, inventrici, attiviste e ricercatrici il cui contributo è stato spesso oscurato dai colleghi uomini o dimenticato dalla storiografia ufficiale. Accanto alle biografie emergono anche temi ancora attuali, come il divario salariale, la discriminazione sul lavoro e la violenza di genere.

È un saggio divulgativo che dimostra come conoscere il passato sia indispensabile per comprendere molte delle disuguaglianze che ancora oggi persistono.

“L’inferno invisibile. Endometriosi: la solitudine di un dolore senza nome”, di Marcello Ceccaroni, Laterza

L’endometriosi colpisce milioni di donne nel mondo, eppure continua a essere una delle patologie meno conosciute e più sottovalutate. Marcello Ceccaroni, tra i maggiori specialisti internazionali della malattia, affronta il tema unendo competenza scientifica e sensibilità umana.

Il libro spiega cosa sia realmente l’endometriosi, perché venga spesso diagnosticata con anni di ritardo e quali conseguenze possa avere sulla qualità della vita, sulle relazioni, sulla fertilità e sul lavoro. Allo stesso tempo denuncia i pregiudizi che per decenni hanno portato a considerare “normale” un dolore che normale non è.

È una lettura che aiuta a rompere un tabù ancora molto diffuso e offre informazioni fondamentali non solo alle donne che convivono con questa patologia, ma anche ai loro familiari, ai partner e a chi desidera comprendere una realtà troppo spesso invisibile.

“Il mito di Lilith. Dal rifiuto della maternità al femminino oscuro”, di Paolo Riberi, Mimesis

Prima di Eva, secondo una delle più affascinanti tradizioni della cultura ebraica, sarebbe esistita Lilith: una donna che rifiutò di sottomettersi ad Adamo e che per questo venne trasformata, nei secoli, in una figura demoniaca.

Paolo Riberi ripercorre l’evoluzione di questo mito dalle antiche civiltà mesopotamiche fino alla cultura contemporanea, mostrando come Lilith sia diventata il simbolo di un femminile ribelle, indipendente e non conforme. Il saggio attraversa testi biblici, apocrifi, Cabala, arte, letteratura e psicologia, spiegando come questa figura abbia incarnato, nel corso della storia, le paure legate alle donne che rifiutavano i ruoli tradizionali di moglie e madre.

È una lettura preziosa per comprendere quanto i miti possano influenzare l’immaginario collettivo e quanto molte idee sul femminile abbiano radici molto più antiche di quanto si possa immaginare.

Tre prospettive diverse per leggere il presente

Questi tre libri affrontano argomenti molto diversi tra loro, ma convergono su una stessa riflessione: conoscere significa anche mettere in discussione ciò che abbiamo sempre dato per scontato. La storia delle donne non è fatta soltanto di conquiste, ma anche di silenzi, omissioni e stereotipi che ancora oggi continuano a produrre effetti concreti.

Leggerli significa comprendere meglio il passato e acquisire strumenti per interpretare il presente con maggiore lucidità. È questo il motivo per cui non sono libri destinati esclusivamente a un pubblico femminile, ma letture capaci di arricchire chiunque voglia guardare la realtà con uno sguardo più consapevole e informato.