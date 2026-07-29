Estate all’insegna dei classici: 3 libri da riscoprire per viaggiare oltre il tempo e i confini

L’estate è il periodo giusto per leggere e per fare scoperte o riscoperte letterarie che, purtroppo, sono sempre state rimandate durante tutto l’anno. I tre titoli scelti appartengono a mondi letterari molto differenti. Acheng attraversa Venezia con lo sguardo di uno scrittore cinese capace di mettere in relazione Oriente e Occidente senza trasformare il viaggio…

L’estate è il periodo giusto per leggere e per fare scoperte o riscoperte letterarie che, purtroppo, sono sempre state rimandate durante tutto l’anno.

I tre titoli scelti appartengono a mondi letterari molto differenti. Acheng attraversa Venezia con lo sguardo di uno scrittore cinese capace di mettere in relazione Oriente e Occidente senza trasformare il viaggio in una semplice raccolta di impressioni; Paolo Maurensig torna alle soglie della Seconda guerra mondiale per costruire un racconto nel quale la Storia incontra le paure ancestrali del folklore europeo; Arthur Machen, infine, ci conduce nella mente di un giovane artista che cerca nell’immaginazione una via di fuga dal mondo e finisce per scoprire quanto possa essere pericoloso oltrepassarne i confini.

Tre libri che permettono di riscoprire anche tre possibilità della letteratura: guardare il mondo da una prospettiva estranea, raccontare le paure collettive attraverso il fantastico e interrogare quel territorio ambiguo nel quale l’immaginazione può diventare tanto una salvezza quanto una prigione.

3 classici per l’estate da leggere e riscoprire

“Diario veneziano” di Acheng, Theoria

Che cosa succede quando una città che crediamo di conoscere viene osservata da qualcuno che porta con sé un universo culturale completamente diverso?

Diario veneziano nasce da questa possibilità, ma sarebbe riduttivo considerarlo semplicemente un libro su Venezia. Acheng utilizza infatti il viaggio e la forma del diario per costruire una riflessione più ampia sul rapporto tra culture, sulla memoria e sulle contraddizioni che attraversano la società contemporanea.

La forma scelta ha radici profonde nella tradizione cinese. Il volume si colloca infatti nel genere del biji, letteralmente “appunti del pennello”, una forma letteraria divenuta popolare in Cina già durante il periodo delle Sei Dinastie, tra il III e il VI secolo. Osservazioni, ricordi, riflessioni e incontri possono convivere senza dover obbedire alla struttura tradizionale del racconto, producendo una scrittura frammentaria solo in apparenza: sono proprio gli accostamenti a costruire progressivamente il pensiero dell’autore.

Acheng può così passare dalla Los Angeles segnata dalle violenze razziali al ricordo della Rivoluzione culturale cinese e arrivare alla frase che sembra offrire una chiave per comprendere l’intero volume: «Nei grandi disordini c’è sempre un grande silenzio».

Venezia diventa uno dei punti da cui osservare il mondo, ma soprattutto lo spazio dell’incontro. Lo scrittore cinese che attraversa una delle città simbolo dell’Occidente non cerca semplicemente differenze e somiglianze: mette alla prova categorie, appartenenze e identità. Ne emerge una particolare simpatia per ciò che è meticcio, accompagnata da una diffidenza verso i nazionalismi e da un’ironia che investe tanto l’antico quanto il moderno.

C’è anche un forte spirito antiaristocratico e una certa insofferenza verso le corporazioni intellettuali, indipendentemente dal fatto che appartengano alla tradizione cinese o occidentale. Acheng sembra interessato soprattutto a ciò che accade quando le identità smettono di essere blocchi chiusi e cominciano a contaminarsi.

Per questo Diario veneziano può essere un libro particolarmente adatto all’estate: non soltanto perché il viaggio costituisce una delle sue dimensioni, ma perché invita a recuperare qualcosa che spesso perdiamo quando visitiamo un luogo, cioè la capacità di guardarlo prima di decidere che cosa significhi.

Venezia, nelle sue pagine, diventa così anche un esercizio dello sguardo. E il viaggio più interessante non è necessariamente quello compiuto dall’autore attraverso la città, ma quello che il lettore intraprende tra due modi differenti di interpretare il mondo.

“Vukovlad. Il signore dei lupi” di Paolo Maurensig, Theoria

Fine agosto 1939. L’Europa è ormai sull’orlo della guerra e sui monti Tatra, in Polonia, il sottufficiale dei Cacciatori Ungheresi Emil Ferenczi attende un’invasione che di lì a poco trasformerà il continente.

Potrebbe essere l’inizio di un romanzo storico. Paolo Maurensig decide invece di collocare accanto alla minaccia perfettamente reale dell’esercito di Hitler qualcosa di molto più antico.

Il territorio in cui si trova Ferenczi è selvaggio e isolato, attraversato da leggende che parlano di lupi mannari e creature capaci di divorare gli uomini. Quando cominciano a scomparire giovani donne e alcuni soldati, i sospetti convergono sul conte Vukovlad, signore di quelle terre, figura carismatica e allo stesso tempo inquietante.

La razionalità suggerisce una spiegazione, il folklore ne offre un’altra e Maurensig costruisce il racconto proprio nell’intervallo che separa le due.

Il soprannaturale assume così una funzione più interessante del semplice spavento. Siamo alla vigilia di una guerra che dimostrerà quanto l’essere umano possa produrre orrori senza alcun bisogno di mostri e licantropi; eppure, mentre il pericolo storico si avvicina, i personaggi continuano a temere creature provenienti da racconti antichissimi.

È proprio questo contrasto a rendere affascinante Vukovlad. Le paure leggendarie e quelle politiche finiscono per riflettersi reciprocamente, fino a rendere difficile capire quale delle due dimensioni sia davvero più mostruosa.

Maurensig utilizza un immaginario radicato nell’Europa centrale e orientale, fatto di montagne, boschi, isolamento e superstizioni, inserendolo però in un momento storico preciso. Il risultato è un racconto breve nel quale il fantastico non cancella la Storia, ma ne amplifica l’inquietudine.

E proprio la brevità, poco più di cento pagine nell’edizione Theoria mostrata, lo rende una scelta perfetta per chi in estate vuole concedersi una lettura capace di essere conclusa in pochi giorni senza rinunciare a un’atmosfera intensa. È un libro per chi ama il gotico, il folklore e i racconti nei quali il confine tra ciò che potrebbe avere una spiegazione e ciò che sembra sfuggire alla ragione rimane volutamente instabile.

“La collina dei sogni” di Arthur Machen, Theoria

Lucian Taylor vuole diventare uno scrittore. Ma la realtà che lo circonda sembra offrirgli ben poco: una società borghese e conformista nella quale non riesce a riconoscersi, la solitudine, il desiderio di creare e contemporaneamente la difficoltà di trasformare quel desiderio in un’opera.

Arthur Machen costruisce attorno a lui uno dei grandi temi della letteratura decadente: l’artista che percepisce il mondo ordinario come insufficiente e cerca nell’immaginazione una dimensione più autentica nella quale vivere. Il problema è che un rifugio può diventare una trappola.

Pubblicato nel 1907, La collina dei sogni è considerato uno dei romanzi più ambiziosi dello scrittore gallese e presenta numerosi elementi autobiografici. Lucian non fugge semplicemente dalla realtà attraverso la fantasia: costruisce progressivamente un universo alternativo che finisce per esercitare su di lui un potere sempre maggiore.

Il paesaggio, le visioni, la memoria e il desiderio cominciano a confondersi. Ciò che inizialmente sembra offrire protezione dall’isolamento conduce verso un territorio nel quale la distinzione tra immaginazione e realtà perde stabilità.

Qui si trova uno degli aspetti più moderni del romanzo. Machen non racconta soltanto una discesa nell’orrore, ma il rapporto ambiguo tra creazione artistica e vita. Quanto può allontanarsi dal mondo chi decide di consacrarsi all’arte? L’immaginazione ci permette davvero di sfuggire a ciò che ci fa soffrire oppure, se diventa l’unico luogo in cui siamo capaci di abitare, rischia di separarci definitivamente dalla realtà?

Il fantastico di Machen nasce spesso proprio da questa incertezza. Non occorre mostrare continuamente qualcosa di mostruoso, perché è sufficiente suggerire che dietro la superficie ordinaria del mondo esista un livello ulteriore, antico e incomprensibile.

Non sorprende che la sua opera abbia esercitato una forte influenza sulla successiva narrativa fantastica e dell’orrore. La collina dei sogni, tuttavia, conserva un’identità particolare perché l’orrore convive con il decadentismo, con il romanzo dell’artista e con una sensibilità quasi visionaria.

Mario Praz arrivò a definirlo «il libro più decadente della letteratura inglese», una formula che rende bene la natura di un romanzo fatto di bellezza, ossessione, isolamento e progressiva dissoluzione.

È forse il titolo più esigente dei tre, ma anche quello da scegliere se durante l’estate si desidera una lettura capace di lasciare un’atmosfera addosso molto tempo dopo l’ultima pagina.



Tre classici, tre modi di uscire dal proprio mondo



C’è un filo meno evidente che unisce Diario veneziano, Vukovlad e La collina dei sogni: tutti e tre mettono qualcuno davanti a un confine.

C’è un filo meno evidente che unisce Diario veneziano, Vukovlad e La collina dei sogni: tutti e tre mettono qualcuno davanti a un confine.Acheng attraversa quello tra Oriente e Occidente e scopre che osservare una cultura diversa significa inevitabilmente interrogare anche la propria. Maurensig colloca i suoi personaggi sul confine tra razionalità e leggenda proprio mentre l’Europa sta per precipitare dentro una tragedia storica. Machen spinge Lucian fino alla soglia che separa immaginazione e realtà, chiedendosi cosa possa accadere quando il desiderio di oltrepassarla diventa irresistibile.

Riscoprire un classico può significare proprio questo. Non leggere un libro perché appartiene a un canone o perché qualcuno ha stabilito che dovremmo conoscerlo, ma verificare se una storia scritta altrove e in un altro tempo possiede ancora qualcosa da dirci e, l’estate, è il momento perfetto per farlo, quando possiamo permetterci di perdere un po’ il senso delle giornate, è il momento migliore per incontrare libri che chiedono esattamente la stessa cosa: allontanarsi per qualche ora da ciò che conosciamo e vedere dove ci porta la strada.