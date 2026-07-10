2 saggi sorprendenti per guardare alla letteratura in maniera inedita

Con questi due saggi, impariamo a pensare alla letteratura in maniera diversa- Di solito, si pensa alla critica letteraria e vengono subito in mente grandi autori, movimenti culturali e opere che hanno segnato la storia della narrativa. Eppure esiste un altro modo di raccontare la letteratura: partire dai suoi dettagli più curiosi, da ciò che…

Con questi due saggi, impariamo a pensare alla letteratura in maniera diversa- Di solito, si pensa alla critica letteraria e vengono subito in mente grandi autori, movimenti culturali e opere che hanno segnato la storia della narrativa. Eppure esiste un altro modo di raccontare la letteratura: partire dai suoi dettagli più curiosi, da ciò che sembra marginale o difficile da definire, per scoprire quanto siano ricchi di significati. Un animale tanto comune quanto la mosca può attraversare secoli di arte e poesia assumendo valori simbolici sempre diversi, mentre un genere come il weird, sfuggente per natura, può diventare la chiave per leggere alcune delle opere più affascinanti della modernità.

Le novità pubblicate da Graphe.it Edizioni seguono proprio questa strada. Sono due libri agili, pensati sia per gli studiosi sia per i semplici curiosi, che dimostrano come la letteratura sia un organismo vivo, fatto di connessioni, richiami e interpretazioni inattese. Letture capaci di incuriosire e di spingere il lettore a tornare ai classici con uno sguardo completamente nuovo.

2 saggi sorprendenti che devi conoscere



“Breve storia letteraria della mosca” di Giuseppe De Lorenzo, a cura di Maurizio Tarantino, Graphe.it Edizioni

A prima vista la mosca sembra uno degli animali meno adatti a diventare protagonista di un saggio letterario. È un insetto associato al fastidio, alla quotidianità, quasi invisibile proprio perché onnipresente. Giuseppe De Lorenzo dimostra invece che dietro questa presenza apparentemente insignificante si nasconde uno dei simboli più longevi e affascinanti della cultura occidentale.

Il volume recupera e ripropone un testo pubblicato nel 1950, arricchendolo con un importante apparato critico che ne contestualizza la nascita e ne valorizza l’attualità. Il risultato è un viaggio che attraversa millenni di storia culturale, mostrando come la mosca compaia nell’Antico Testamento, nella filosofia greca, nei bestiari medievali, nella Divina Commedia, nella pittura rinascimentale e nella letteratura moderna, assumendo di volta in volta significati religiosi, morali, filosofici e artistici.

L’interesse del libro non risiede soltanto nell’erudizione. Ciò che colpisce è la capacità di dimostrare come la cultura costruisca continuamente nuovi simboli partendo dagli elementi più ordinari del mondo. Nulla è davvero insignificante quando entra nell’immaginazione degli scrittori, degli artisti e dei pensatori.

L’edizione curata da Maurizio Tarantino amplia ulteriormente il valore del testo grazie all’introduzione storica, alla bibliografia ragionata e all’antologia di opere dedicate alla mosca, trasformando questo piccolo volume in un punto di partenza ideale per chi ama la storia della letteratura e le curiosità filologiche.

È uno di quei libri che ricordano come leggere significhi anche imparare a osservare i dettagli, perché spesso sono proprio quelli a raccontare le trasformazioni più profonde della cultura.

“Breve storia della letteratura weird” di Eleonora Carta, Graphe.it Edizioni

La letteratura weird sfugge da sempre alle definizioni più rigide. Non coincide con l’horror, non è semplicemente fantasy e non può essere ridotta alla fantascienza. Vive piuttosto negli spazi di confine, là dove la realtà si incrina e il quotidiano lascia emergere qualcosa di inspiegabile.

Eleonora Carta affronta questo universo senza trasformarlo in un elenco di autori o di opere. Preferisce invece ricostruirne la genealogia, mostrando come il weird attraversi secoli di storia letteraria e colleghi testi apparentemente lontanissimi tra loro. Dalle suggestioni del Satyricon di Petronio fino a H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King, Giorgio Manganelli e Haruki Murakami, il volume costruisce una rete di connessioni che permette di comprendere perché questo genere continui ancora oggi ad affascinare lettori e scrittori.

Uno degli aspetti più riusciti del saggio è proprio la sua accessibilità. Pur affrontando un tema complesso, evita il linguaggio esclusivamente accademico e accompagna il lettore alla scoperta di un territorio letterario che spesso viene percepito come difficile o di nicchia. Al contrario, Carta mostra come il weird rappresenti una modalità di raccontare l’inquietudine, l’ambiguità e l’ignoto che attraversa molta della narrativa moderna.

Il libro diventa così una guida preziosa sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo universo sia per chi vuole approfondire autori già conosciuti da una prospettiva diversa. Più che definire il weird una volta per tutte, invita a leggerlo come una sensibilità narrativa, capace di insinuarsi tra le pieghe della realtà e di mettere continuamente in discussione ciò che crediamo di conoscere.

Per chi ama la narrativa che sfugge alle etichette, questo saggio rappresenta un ottimo punto di partenza e, allo stesso tempo, un invito a esplorare un patrimonio letterario sorprendentemente vasto e ricco di sfumature.