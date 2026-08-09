2 libri illustrati super teneri da leggere in estate con i più piccoli

L’estate è il momento ideale per rallentare anche con i bambini. Le giornate sembrano più lunghe, si legge all’ombra di un albero, in giardino o prima di andare a dormire dopo una giornata trascorsa all’aria aperta. È il periodo perfetto per scegliere storie che non intrattengono soltanto, ma che aprono anche piccole conversazioni sulla felicità,…

L’estate è il momento ideale per rallentare anche con i bambini. Le giornate sembrano più lunghe, si legge all’ombra di un albero, in giardino o prima di andare a dormire dopo una giornata trascorsa all’aria aperta. È il periodo perfetto per scegliere storie che non intrattengono soltanto, ma che aprono anche piccole conversazioni sulla felicità, sulle emozioni e sulla scoperta della propria identità.

I libri illustrati hanno una capacità speciale: raccontano grandi temi con parole semplici e immagini capaci di parlare anche quando il testo finisce. Attraverso personaggi teneri e situazioni apparentemente quotidiane aiutano i più piccoli a riconoscere le emozioni, a dare un nome ai propri sentimenti e a guardare il mondo con curiosità. Per questo motivo sono tra le letture più preziose da proporre durante l’estate, quando c’è più tempo per fermarsi a parlare insieme di ciò che una storia lascia nel cuore.

Questi due libri illustrati hanno atmosfere molto diverse, ma condividono la stessa delicatezza. Da una parte troviamo una riflessione sul significato della felicità e sul valore delle cose semplici, dall’altra un racconto dedicato al coraggio di essere sé stessi. Due storie capaci di accompagnare i bambini nella crescita senza impartire lezioni, ma lasciando che siano i protagonisti a mostrare, con naturalezza, quanto sia importante ascoltare la propria voce.

2 libri illustrati da leggere con i più piccoli

L’estate offre ai bambini qualcosa che durante l’anno spesso manca: il tempo. Tempo per ascoltare una storia senza fretta, per fare domande e per immaginare mondi nuovi. Orso pescatore e Bronty e il grido di battaglia sono due albi che accompagnano proprio questi momenti. Uno insegna che la felicità non si misura con ciò che si possiede, l’altro ricorda che la propria voce merita sempre di essere ascoltata. Due letture tenere, rassicuranti e perfette da condividere insieme durante le vacanze.

“Orso pescatore” di Ruth Quayle, Ruth Quayle, Victoria Sandøy, Pane e Sale

Orso Pescatore vive una vita semplice e serena. Ogni giorno pesca nel lago, trascorre il tempo con gli amici e con la famiglia e trova soddisfazione nelle piccole abitudini che rendono speciale ogni giornata. L’equilibrio della sua vita viene però messo in discussione dall’arrivo di Jeffery, un orso ricco e pieno di ambizioni che gli propone un progetto destinato a cambiare tutto: pescare sempre di più, guadagnare sempre di più, comprare una barca più grande, costruire un’attività sempre più prospera fino a diventare milionario.

La vicenda, pur nella sua apparente semplicità, apre una riflessione sorprendentemente profonda. Attraverso gli occhi di un simpatico orso i bambini scoprono che non tutto ciò che promette successo porta necessariamente felicità. Il racconto invita infatti a domandarsi che cosa significhi davvero vivere bene e se il desiderio di avere sempre di più rischi, talvolta, di far perdere di vista ciò che conta davvero.

Uno degli aspetti più riusciti dell’albo è proprio la sua capacità di parlare contemporaneamente a bambini e adulti. I piccoli seguono una storia coinvolgente popolata da animali, mentre i grandi ritrovano una domanda che spesso la vita quotidiana fa dimenticare: quanto tempo dedichiamo alle persone che amiamo? Quanto valore diamo ai momenti di quiete, alla natura, alle relazioni e alla gratitudine?

Il libro non giudica né propone risposte assolute. Preferisce accompagnare il lettore in una riflessione delicata, lasciando spazio al dialogo tra genitori e figli. Al termine della lettura può nascere spontaneamente una conversazione su cosa renda davvero felici, su quali siano le cose che non si possono comprare e su quanto sia importante trovare un equilibrio tra desideri e bisogni.

A rendere ancora più coinvolgente la storia contribuiscono le illustrazioni di Victoria Sandøy, luminose e ricche di dettagli naturali. Il lago, il bosco e i colori morbidi trasmettono una sensazione di pace che rende questo albo particolarmente adatto alle letture estive, quando anche il paesaggio reale invita a rallentare e a riscoprire il piacere delle cose semplici.

“Bronty e il grido di battaglia” di Hannah Peckham, Hannah Peckham, Hanna Tkachenko, Pane e Sale

Bronty è un piccolo dinosauro diverso dagli altri. Mentre tutti i suoi amici si allenano per emettere il ruggito più potente e dimostrare il proprio coraggio, lui preferisce cantare melodie dolci e profonde. Questa differenza lo fa sentire inizialmente fuori posto. Vorrebbe essere come gli altri, ma allo stesso tempo non riesce a rinunciare alla propria natura. Sarà proprio questo percorso ad aiutarlo a comprendere che la sua voce non rappresenta un limite, bensì la qualità che lo rende unico.

Con grande sensibilità, Hannah Peckham affronta uno dei temi più importanti dell’infanzia: la costruzione dell’identità. Ogni bambino, prima o poi, sperimenta il desiderio di sentirsi accettato dal gruppo e il timore di essere giudicato perché diverso. Bronty diventa così il simbolo di tutti quei piccoli lettori che, almeno una volta, hanno avuto paura di non essere abbastanza o di non corrispondere alle aspettative degli altri.

Il messaggio del libro arriva con naturalezza perché nasce dalle emozioni dei personaggi e non da spiegazioni didascaliche. Pagina dopo pagina il lettore comprende che il coraggio non consiste nell’assomigliare agli altri, ma nell’accettare la propria unicità. È una lezione preziosa che accompagna i bambini ben oltre la lettura e che può diventare un ottimo punto di partenza per parlare di autostima, rispetto delle differenze e fiducia in sé stessi.

Le illustrazioni di Hanna Tkachenko contribuiscono a creare un mondo vivace e pieno di colore, nel quale ogni pagina invita a soffermarsi sui dettagli. Bronty conquista fin da subito per la sua dolcezza e diventa un protagonista nel quale molti bambini possono riconoscersi. È uno di quei personaggi destinati a restare nella memoria proprio perché racconta, con semplicità, un sentimento universale.