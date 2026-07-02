2 libri per capire al meglio il nostro tempo

Due nuovi libri, saggi, che affrontano temi della contemporaneità da prospettive diverse ma complementari. Giovanni Semi osserva come il capitalismo abbia trasformato l’estetica in un potente dispositivo economico e sociale; Xavier Nueno, invece, ricostruisce la lunga storia dell’eccesso di informazioni, dimostrando che il sovraccarico informativo non è un problema nato con Internet, ma accompagna l’umanità…

Due nuovi libri, saggi, che affrontano temi della contemporaneità da prospettive diverse ma complementari. Giovanni Semi osserva come il capitalismo abbia trasformato l’estetica in un potente dispositivo economico e sociale; Xavier Nueno, invece, ricostruisce la lunga storia dell’eccesso di informazioni, dimostrando che il sovraccarico informativo non è un problema nato con Internet, ma accompagna l’umanità da secoli.

Ogni epoca lascia dietro di sé parole che finiscono per diventare slogan. Bellezza. Informazione. Innovazione, trasparenza. Sono termini che pronunciamo ogni giorno e che sembrano descrivere un progresso inevitabile. Eppure basta fermarsi un momento per accorgersi che dietro quelle parole si nascondono tensioni profonde. La bellezza può trasformarsi in uno strumento di esclusione, mentre l’informazione, quando diventa eccessiva, rischia di renderci meno capaci di comprendere la realtà.

2 libri essenziali per comprendere il presente

“È il capitalismo, bellezza! L’estetica all’assalto delle città”, Giovanni Semi, Einaudi

Passeggiare in un quartiere riqualificato, entrare in un locale dal design impeccabile, scegliere un appartamento per il suo stile prima ancora che per la sua funzionalità. Sono gesti quotidiani che raramente mettiamo in discussione. Giovanni Semi invita invece a osservare ciò che accade dietro quella superficie perfetta.

Secondo l’autore, il capitalismo contemporaneo non vende soltanto beni o servizi, ma costruisce esperienze estetiche che finiscono per definire il nostro modo di vivere. La ricerca del bello invade gli spazi urbani, la politica, i consumi e perfino l’identità personale, mentre le città diventano laboratori in cui il valore economico si sovrappone sempre più al valore sociale.

Dietro i nuovi quartieri di lusso, i centri storici trasformati in vetrine turistiche e gli spazi pubblici progettati per essere fotografati più che vissuti, Semi individua un processo che produce esclusione. Le persone che non possono permettersi quella bellezza vengono progressivamente allontanate, mentre ciò che appare desiderabile coincide sempre più con ciò che genera profitto.

È un saggio che invita a guardare con occhi diversi gli spazi che attraversiamo ogni giorno, mostrando come anche l’estetica sia diventata una questione politica.

“Un saper leggero. Breve storia dell’eccesso di informazione”, Xavier Nueno, Einaudi

Viviamo immersi in notifiche, notizie, immagini e contenuti che sembrano non avere mai fine. La sensazione di essere sopraffatti dall’informazione viene spesso considerata una caratteristica esclusiva dell’era digitale. Xavier Nueno dimostra invece che questa inquietudine ha radici molto più antiche.

Il saggio attraversa secoli di storia, dalla Biblioteca di Alessandria fino al cloud, mostrando come ogni civiltà abbia dovuto confrontarsi con la paura di sapere troppo e di non riuscire più a distinguere ciò che è davvero importante.

Con uno stile divulgativo e ricco di riferimenti letterari e filosofici, Nueno racconta come l’accumulo di conoscenze abbia sempre generato entusiasmo ma anche ansia. L’idea che tutto sia già stato scritto, detto o pensato non appartiene soltanto al nostro presente: accompagna l’umanità da millenni.

Il libro diventa così una riflessione sul rapporto tra memoria, cultura e conoscenza, ricordandoci che il problema non consiste nell’avere troppe informazioni, ma nell’imparare a costruire strumenti capaci di orientarsi dentro di esse.

Perché leggerli insieme

Pur affrontando argomenti diversi, questi due saggi condividono una stessa ambizione: spiegare come il presente sia il risultato di trasformazioni culturali molto più profonde di quanto immaginiamo. Giovanni Semi mostra come il capitalismo abbia modificato il nostro sguardo sulle città e sul concetto stesso di bellezza; Xavier Nueno ricostruisce invece la storia di un’umanità che, ben prima di Internet, cercava già un equilibrio tra sapere e sovraccarico informativo.

Leggerli insieme significa interrogarsi su due delle grandi domande del nostro tempo: chi decide ciò che consideriamo desiderabile e come possiamo continuare a comprendere il mondo quando le informazioni sembrano moltiplicarsi senza sosta. Sono due libri che non offrono soluzioni facili, ma strumenti preziosi per osservare con maggiore consapevolezza la realtà in cui viviamo.