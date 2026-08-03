11 libri in uscita nella prima settimana di Agosto dal 3 al 9

Agosto viene spesso considerato un mese più tranquillo per le novità editoriali, ma la settimana dal 3 al 9 agosto 2026 porta in libreria una selezione piuttosto varia, soprattutto per chi durante l’estate cerca storie da divorare senza necessariamente restare dentro un solo genere. Tra le nuove uscite troviamo fantasy romantici, romance sportivi e paranormali, misteri costruiti intorno a paradossi temporali, storie familiari e romanzi nei quali il soprannaturale incontra sentimenti rimasti irrisolti.

I libri in uscita dal 3 al 9 agosto 2026

Il mistero del portale di cenere di K.A. Linde In uscita il 4 agosto 2026, Newton Compton Editore

Kierse McKenna è legata magicamente a un uomo che odia, mentre Graves, l’unico uomo che abbia mai amato, è disposto a qualsiasi cosa pur di spezzare quel vincolo. Una possibile soluzione esiste: una reliquia leggendaria capace di dissolvere qualsiasi maledizione. Il problema è che della pietra si sono perse le tracce da più di un secolo.

La ricerca si complica ulteriormente quando il Re Quercia si prepara alla guerra e Kierse finisce al centro di un conflitto molto più antico di lei. Il Killer delle Fate è sulle sue tracce, la pace con i mostri rischia di spezzarsi e persino le regole che governano quel mondo stanno cambiando. Per Kierse e Graves trovare un modo per restare insieme significherà quindi affrontare una minaccia che potrebbe costare loro molto più della libertà.

L’omicidio del 17 settembre di Katie Siegel In uscita il 4 agosto 2026, Newton Compton Editori

Per due anni Amie Teller ha vissuto sempre lo stesso giorno: il 17 settembre. Ogni mattina si è svegliata dentro un loop temporale che la costringeva a ripetere quasi identicamente le stesse ore, finché, all’improvviso, il calendario segna finalmente il 18 settembre. La libertà tanto attesa, però, coincide con una scoperta terribile: la sua vicina Savannah Harlow è stata assassinata il giorno precedente.

Amie ha un vantaggio che nessun investigatore potrebbe avere, perché conosce quel 17 settembre nei minimi dettagli dopo averlo vissuto centinaia di volte. Con l’aiuto di un’ex fidanzata decisa a tornare nella sua vita e di un vicino appassionato di macchine di Rube Goldberg, dovrà capire che cosa sia accaduto in una giornata che credeva ormai di conoscere perfettamente. Il romanzo mescola così mistero, commedia romantica e paradosso temporale trasformando il giorno della liberazione di Amie nell’inizio di una nuova indagine.

Elysium. Effetto farfalla di Nemy Lane In uscita il 4 agosto 2026, Newton Compton Editori

Aiden è un professore brillante e inflessibile, abituato a mantenere le distanze e a custodire un passato che potrebbe compromettere tutto ciò che cerca di proteggere. Nyx, invece, è una studentessa determinata a comprendere ciò che gli altri preferiscono ignorare e proprio Aiden diventa il centro delle sue domande.

L’attrazione tra i due cresce insieme ai sospetti, mentre coincidenze sempre meno convincenti suggeriscono che dietro i silenzi di Aiden si nasconda qualcosa di più grande. Quando un omicidio sconvolge gli equilibri, identità riscritte e verità sepolte iniziano a emergere, costringendo entrambi a muoversi in un territorio nel quale desiderio e pericolo diventano difficili da separare.

La vita nascosta delle sirene di Barbara O’Neal In uscita il 5 agosto 2026, Libreria Pienogiorno, traduzione di Sara Lurago

Kit e Josie sono cresciute condividendo un legame fortissimo, costruito anche per proteggersi dalla disattenzione di genitori troppo occupati dai propri problemi. Nell’infanzia delle due sorelle ci sono giornate trascorse sulla spiaggia inseguendo le sirene, ma anche liti familiari, solitudini e segreti che, con il passare degli anni, finiscono per allontanarle.

Poi Josie muore in un attentato. Almeno questo è ciò che Kit ha creduto per quindici anni, finché durante un notiziario televisivo le sembra di riconoscere il volto della sorella. Il dubbio la porta a lasciare il proprio lavoro di medico e partire per la Nuova Zelanda alla ricerca di una risposta. Quello che comincia come un viaggio per scoprire se Josie sia ancora viva diventa inevitabilmente anche un ritorno alla loro infanzia e ai segreti di una famiglia che per troppo tempo ha preferito lasciare alcune verità nascoste.

Asher di Louisa Masters In uscita il 7 agosto 2026, Triskell Edizioni

Asher è un demone perfettamente soddisfatto della propria vita senza relazioni stabili, promesse o matrimoni. Sua nonna, tuttavia, ha idee molto diverse sul suo futuro sentimentale e, pur di sottrarsi ai suoi tentativi di trovargli un compagno, Asher inventa una relazione a distanza. Per rendere credibile la storia utilizza Garrett, un segugio infernale con cui ha trascorso una notte, convinto che non dovrà mai affrontarne le conseguenze.

Naturalmente Garrett arriva davvero nel suo villaggio. La soluzione diventa allora un matrimonio di convenienza: Asher potrà tranquillizzare la famiglia, mentre Garrett avrà l’occasione di conquistare la fiducia della comunità che è stato mandato ad aiutare. Quello che dovrebbe essere un accordo temporaneo si complica quando l’attrazione tra i due diventa sempre più difficile da ignorare e, contemporaneamente, la scomparsa di un bambino comincia a far emergere i segreti nascosti nel villaggio.

Il femore di Rimbaud di Franz Bartelt In uscita il 7 agosto 2026, Prehistorica Editore, traduzione di Alice Laverda e Lamberto Santuccio

Majésu Monroe fa il rigattiere, anche se gli oggetti che propone ai clienti sono decisamente fuori dall’ordinario: cimeli che sostiene siano appartenuti a personaggi celebri, tra i quali persino un calzino bucato di Arthur Rimbaud. È un commercio nel quale truffa, immaginazione e capacità di raccontare diventano quasi indistinguibili.

La sua parlantina conquista Noème, giovane proveniente da una famiglia ricchissima e desiderosa di ribellarsi ai propri genitori e al mondo borghese che rappresentano. Tra i due nasce una relazione alimentata da eccessi e da una visione della vita poco incline alla stabilità. Intorno alla loro storia, Bartelt costruisce un romanzo rocambolesco e caustico che attraversa ambienti accademici e finanziari, polizia, magistratura e corruzione giocando anche con i meccanismi del noir e del poliziesco.

Rose in Chains. Come una rosa senza spine di Julie Soto In uscita il 7 agosto 2026, Newton Compton Editori

Al centro del romanzo troviamo un rapporto segnato da attrazione, tensione e sentimenti che si sviluppano all’interno di una relazione tutt’altro che semplice. Il romance porta i protagonisti a confrontarsi con ciò che desiderano e con le conseguenze che quel desiderio può avere sulle loro vite, facendo dell’avvicinamento reciproco il terreno sul quale si giocano vulnerabilità, resistenze e possibilità di fidarsi davvero dell’altro.

Be Unstoppable. Cuori in frantumi di Lily Red In uscita il 7 agosto 2026, Newton Compton Editore

Dopo le rivelazioni che hanno complicato il loro rapporto, Kelsey e Matthew continuano ad attrarsi senza riuscire a superare completamente i segreti e le incomprensioni che li dividono. Matthew deve inoltre confrontarsi con le aspettative del padre, che lo vorrebbe giocatore professionista di hockey, mentre lui desidera diventare medico.

Kelsey porta invece con sé un passato doloroso e il rapporto con il ricordo della madre continua a ostacolare il sogno di diventare cantante. I due si ritrovano così sospesi tra ciò che gli altri hanno deciso per loro e ciò che vorrebbero diventare, mentre il sentimento che li unisce continua a crescere nonostante tutto ciò che potrebbe separarli.

Oltre l’inganno di Emma Marian In uscita il 7 agosto 2026

Francisco Acosta, italo-spagnolo, ex agente del NOCS e fondatore della DragoLux, vive da dodici anni con un obiettivo: scoprire la verità sulla morte dei genitori e vendicarsi dell’uomo che ritiene responsabile. Per farlo entra sotto copertura nel Golden Tower Casinò di Barcellona, deciso ad avvicinarsi a Giorgio De Torre.

Sulla sua strada trova Ines Keller, capo del personale del casinò e a sua volta intrappolata nei piani di Giorgio, che minaccia sua sorella minore e le ordina di sedurre Francisco per scoprirne la vera identità. Entrambi iniziano quindi il loro rapporto mentendo, ma l’attrazione trasforma lentamente il gioco di manipolazioni in qualcosa di più difficile da controllare. Quando sospetti e bisogni personali cominciano a intrecciarsi, continuare a ingannarsi potrebbe diventare più pericoloso che raccontarsi finalmente la verità.

Un’ombra dal passato di Beatrice Villa In uscita il 7 agosto 2026, Triskell Edizioni

Leonard Marco Folliero, detto Leo, arriva al Boston College sperando di ricominciare da capo. La morte della sorella Ingrid ha lasciato dietro di sé dolore, incubi e un senso di colpa che neppure il tempo è riuscito a cancellare. C’è inoltre qualcosa che rende Leo diverso dagli altri: dalla morte di Ingrid riesce a vedere i fantasmi.

Al college conosce Matt Patterson, il nuovo compagno di stanza, sportivo, brillante e sorprendentemente premuroso. La vicinanza tra i due cresce mentre Leo comincia a immaginare che qualcuno possa accettare anche gli aspetti di sé che ha sempre nascosto. Matt, tuttavia, custodisce a sua volta un segreto capace di mettere in discussione la fiducia appena nata. Intanto i fantasmi continuano a manifestarsi e il passato che Leo sperava di essersi lasciato alle spalle torna a chiedere di essere affrontato.

Sanguinis. Le ombre dell’Eos 1 di Aurora R. Corsini In uscita il 7 agosto 2026, Triskell Edizioni

Noah è il Dominus Sanguinis, un vampiro temuto persino dagli altri esseri soprannaturali: può strappare il sangue dai corpi a distanza, ma il potere che teme maggiormente è la Fame che porta dentro di sé. Dopo tre secoli trascorsi sotto il controllo di un creatore crudele, è finalmente libero e una missione dell’Eos lo conduce al confine tra Montana e Canada per indagare su un traffico di esseri umani.

Qui ritrova Alexis, un puma mannaro che un secolo prima era fuggito da lui e dall’attrazione che li legava. Il loro incontro riporta in superficie desideri e ferite rimasti irrisolti, mentre l’indagine conduce verso cadaveri, tradimenti e una minaccia sempre più vicina. Per arrivare alla verità Noah e Alexis dovranno imparare a fidarsi nuovamente l’uno dell’altro, ma per Noah significa anche affrontare la paura di diventare proprio il mostro dal quale ha cercato di liberarsi.

Una settimana dominata dai generi, tra romance, fantasy e mistero

Le uscite dal 3 al 9 agosto mostrano soprattutto quanto i confini tra i generi siano diventati permeabili. Il romance entra nel fantasy e nel soprannaturale, il mistero incontra il loop temporale, mentre fantasmi, vampiri e creature mutaforma diventano parte di storie che utilizzano l’elemento fantastico anche per raccontare relazioni, traumi e seconde possibilità.

Accanto a queste proposte troviamo però anche La vita nascosta delle sirene, che parte dal legame tra due sorelle e da una perdita apparentemente definitiva, e Il femore di Rimbaud, decisamente più eccentrico rispetto al resto della selezione, con il suo protagonista capace di trasformare cimeli improbabili e menzogne in un modo di attraversare una società raccontata nei suoi aspetti più assurdi.

Undici libri molto diversi tra loro, quindi, che accompagnano la prima settimana piena di agosto offrendo alternative tanto a chi cerca una storia sentimentale quanto a chi preferisce misteri, fantasy o una narrativa contemporanea più difficile da incasellare.