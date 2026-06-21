10 libri in uscita dal 22 al 28 giugno: i romanzi più attesi della settimana

I libri in uscita nell’ultima settimana di giugno porta in libreria una delle selezioni più varie degli ultimi mesi. Le novità non seguono un’unica tendenza editoriale, ma raccontano quanto il panorama narrativo contemporaneo sia capace di spaziare tra registri molto diversi, offrendo letture adatte a ogni tipo di lettore. Accanto ai grandi romanzi familiari trovano spazio thriller giudiziari destinati a tenere con il fiato sospeso, fantasy che attingono a tradizioni culturali ancora poco esplorate dall’editoria occidentale, storie di formazione che parlano di amicizia, identità e crescita e romanzi italiani che riflettono sul valore delle radici, della memoria e dei legami.

Molte delle uscite di questa settimana condividono un filo conduttore preciso: i protagonisti sono chiamati a fare i conti con il proprio passato prima ancora che con il presente. C’è chi deve affrontare il peso della famiglia, chi quello della Storia, chi scopre che l’amore può diventare uno strumento di rinascita e chi, invece, si ritrova coinvolto in misteri che cambieranno per sempre la propria esistenza.

Tra il 22 e il 28 giugno arrivano così romanzi molto diversi tra loro ma accomunati dall’ambizione di raccontare personaggi complessi, capaci di restare nella memoria del lettore ben oltre l’ultima pagina.

I 10 libri in uscita più attesi

“Ci basterà mangiare il vento”, di Gianluca Gotto, Mondadori

Dopo aver conquistato migliaia di lettori con i suoi libri dedicati al viaggio interiore, alla spiritualità orientale e alla ricerca della felicità, Gianluca Gotto torna al romanzo con una storia che sembra rappresentare la naturale evoluzione del suo percorso umano e letterario. Ci basterà mangiare il vento non rinuncia infatti ai temi che hanno reso riconoscibile la sua scrittura, ma li inserisce all’interno di una vera narrazione, affidandoli a personaggi che vivono conflitti concreti, fragilità e paure profondamente contemporanee.

Il protagonista è un uomo convinto di aver finalmente trovato un equilibrio. Dopo un’infanzia segnata dalla sofferenza e da relazioni familiari difficili, ha trascorso anni viaggiando, studiando il buddhismo e cercando di liberarsi da tutto ciò che gli provocava dolore. Vive a Singapore, conduce una vita disciplinata, lavora come ghostwriter e dedica gran parte del proprio tempo alla meditazione. Ha costruito un’esistenza ordinata nella quale ogni emozione sembra essere stata messa sotto controllo.

L’incontro con Giorgia, però, incrina lentamente questa apparente serenità. Lei rappresenta tutto ciò che lui ha cercato di tenere lontano: spontaneità, disordine, desiderio, imprevedibilità. È proprio attraverso questo rapporto che il romanzo pone una domanda interessante: è davvero possibile guarire eliminando il dolore oppure vivere significa accettare anche la possibilità di soffrire?

Il nuovo libro di Gotto sembra voler superare la semplice dimensione motivazionale che ha caratterizzato parte della sua produzione precedente. Qui la riflessione filosofica diventa materia narrativa e prende forma attraverso dialoghi, incontri e scelte che mettono continuamente in discussione le convinzioni del protagonista.

La spiritualità orientale rimane presente, ma non viene proposta come una formula risolutiva. Al contrario, il romanzo suggerisce che nessuna disciplina può sostituire completamente l’esperienza umana. La ricerca della pace interiore passa inevitabilmente attraverso l’accettazione della vulnerabilità, delle relazioni e dell’imprevedibilità della vita.

Chi segue Gianluca Gotto ritroverà i temi che ama, mentre chi si avvicina per la prima volta ai suoi libri potrebbe scoprire un autore interessato soprattutto a raccontare il difficile equilibrio tra benessere interiore e complessità delle emozioni.

“Il canto delle filatrici”, di Giulia Dal Mas, Tre60

Negli ultimi anni il romanzo storico italiano ha riscoperto con forza le storie delle donne comuni, quelle rimaste ai margini dei grandi eventi ma protagoniste silenziose dei cambiamenti sociali del Novecento. Il canto delle filatrici si inserisce perfettamente in questo filone, scegliendo come scenario il Friuli degli anni Venti e raccontando il destino di tre sorelle costrette a confrontarsi con una società ancora profondamente patriarcale.

Nella, Adelina e Iolanda lavorano nella filanda sin dall’infanzia. La loro quotidianità è scandita dalla fatica, dalle regole della comunità e da aspettative che sembrano già scritte. Tuttavia ciascuna di loro sogna un futuro diverso. Adelina vive un amore proibito con il figlio di una famiglia benestante, Iolanda cerca sicurezza nel lavoro e nella stabilità, mentre Nella coltiva il desiderio di studiare, leggere e partecipare alle prime battaglie per l’emancipazione femminile.

Il romanzo segue le loro vite mentre il fascismo inizia lentamente a modificare il volto dell’Italia e la guerra si avvicina. Sullo sfondo della grande Storia si sviluppa così una vicenda profondamente umana fatta di sacrifici, separazioni e ricerca della libertà.

Uno degli aspetti più interessanti del libro sembra essere proprio il rapporto tra le tre protagoniste. Non si tratta soltanto di tre percorsi individuali, ma della rappresentazione di tre modi diversi di affrontare il cambiamento. C’è chi sceglie di restare, chi fugge, chi prova a cambiare il mondo partendo dalla cultura e dalla consapevolezza.

L’ambientazione friulana costituisce inoltre un elemento di forte originalità. Le filande, il lavoro femminile, i piccoli paesi di montagna e la trasformazione della società italiana diventano parte integrante della narrazione, offrendo uno spaccato storico spesso poco raccontato dalla narrativa contemporanea.

Per chi ama romanzi come quelli di Ilaria Tuti o Cristina Caboni più orientati alla memoria storica, Il canto delle filatrici promette una lettura intensa nella quale la dimensione privata delle protagoniste si intreccia continuamente con quella collettiva.

La forza del romanzo sembra risiedere soprattutto nella capacità di raccontare come la libertà femminile non nasca da grandi gesti eroici, ma da piccole decisioni quotidiane che, sommate nel tempo, finiscono per cambiare il destino di un’intera generazione.

“Anatomia di un omicidio”, di Jo Murray, Bompiani

Il legal thriller continua a essere uno dei generi più amati dai lettori perché riesce a trasformare il tribunale in un campo di battaglia dove la ricerca della verità si scontra continuamente con la fragilità della giustizia umana. Anatomia di un omicidio, romanzo d’esordio di Jo Murray da cui è stata tratta la seconda stagione della serie Presunto innocente di Apple TV+, parte proprio da questa premessa, costruendo una storia in cui il processo rappresenta soltanto la superficie di un intreccio molto più profondo.

La protagonista è Leila Reynolds, un’avvocata che attende da anni l’occasione per dimostrare il proprio valore. Quando finalmente arriva il suo primo grande caso, scopre subito che nulla sarà semplice. Dovrà difendere Jack Millman, accusato dell’omicidio di un celebre giudice, mentre il pubblico ministero incaricato dell’accusa è suo marito. Come se non bastasse, il cliente si rifiuta ostinatamente di collaborare: non parla, non offre spiegazioni, non costruisce alcuna strategia difensiva.

Questa situazione permette all’autrice di trasformare il classico thriller processuale in qualcosa di più articolato. L’indagine non riguarda soltanto il delitto, ma anche la vita privata della protagonista, costretta a separare continuamente la dimensione professionale da quella personale. Ogni udienza mette infatti alla prova non solo la sua preparazione giuridica, ma anche la tenuta del suo matrimonio, la fiducia nei colleghi e la capacità di prendere decisioni quando ogni certezza sembra sgretolarsi.

Il fascino del romanzo sembra risiedere soprattutto nell’ambiguità. Nessuno appare completamente innocente e nessuno completamente colpevole. L’autrice costruisce un sistema di verità parziali che costringe il lettore a cambiare continuamente prospettiva, ricordando come la giustizia sia spesso un equilibrio precario tra prove, interpretazioni e percezioni.

Accanto alla suspense, emerge anche una riflessione sul ruolo degli avvocati difensori. Difendere qualcuno non significa necessariamente condividerne le scelte, ma garantire che ogni persona abbia diritto a un processo equo. È un tema particolarmente attuale, che il romanzo sembra affrontare senza trasformarsi in un semplice manuale giudiziario, privilegiando invece il ritmo narrativo e la costruzione psicologica dei personaggi.

Per gli appassionati di Scott Turow, John Grisham o Steve Cavanagh questa potrebbe essere una delle sorprese più interessanti dell’estate, capace di unire la tensione del thriller alla profondità del romanzo psicologico.

“La ballata di Ronan McCoy”, di Colin Morgan, Mondadori

Esistono romanzi di formazione che raccontano il passaggio dall’adolescenza all’età adulta attraverso grandi avventure, e altri che scelgono invece di osservare quei cambiamenti silenziosi destinati a modificare per sempre il modo in cui guardiamo il mondo. La ballata di Ronan McCoy appartiene chiaramente a questa seconda categoria.

Ambientato nell’Irlanda del Nord, il romanzo segue Brendan, un ragazzo introverso che ha sempre vissuto all’ombra del suo migliore amico Ronan. Se Brendan è timido, impacciato e bersaglio dei bulli, Ronan rappresenta tutto ciò che lui vorrebbe essere: brillante, sicuro di sé, sportivo e popolare. La loro amicizia sembra destinata a durare per sempre, almeno fino a quando un tragico incidente lascia Ronan gravemente disabile a causa di una lesione cerebrale.

Da quel momento la storia cambia completamente direzione. Brendan non può più limitarsi a essere il comprimario della vita di qualcun altro. È costretto a confrontarsi con il dolore, con il senso di colpa e con la necessità di costruire finalmente una propria identità.

Il romanzo affronta con grande delicatezza un tema ancora poco esplorato dalla narrativa contemporanea: il modo in cui una grave disabilità modifica non soltanto la vita di chi la subisce, ma anche quella delle persone che gli stanno accanto. Colin Morgan evita ogni retorica e sceglie invece di raccontare la quotidianità della riabilitazione, delle paure e delle nuove responsabilità che improvvisamente ricadono sui giovani protagonisti.

Parallelamente trova spazio anche la scoperta dell’amore, elemento che contribuisce a rendere ancora più complesso il percorso di crescita di Brendan. L’autore sembra suggerire che diventare adulti significhi imparare a convivere con emozioni spesso contraddittorie: l’affetto, il desiderio, la paura di perdere chi si ama e il bisogno di trovare finalmente il proprio posto nel mondo.

L’Irlanda del Nord, con le sue atmosfere malinconiche e i piccoli centri nei quali tutti si conoscono, diventa uno scenario ideale per una storia che parla soprattutto di relazioni umane. Non è un romanzo costruito sui colpi di scena, ma sulla forza dei personaggi e sulla credibilità dei loro sentimenti.

Chi ha apprezzato autori come Douglas Stuart, John Boyne o David Nicholls potrebbe trovare in La ballata di Ronan McCoy una lettura capace di commuovere senza mai cadere nel sentimentalismo facile. È uno di quei libri che ricordano come il coraggio non coincida sempre con gli atti eroici, ma spesso con la capacità di restare accanto alle persone quando la vita cambia improvvisamente volto.

“La conquista dell’impero”, di Maithree Wijesekara, Ne/oN

Negli ultimi anni il fantasy ha iniziato ad allontanarsi sempre più spesso dall’immaginario medievale europeo che per decenni ne ha definito i confini. Nuovi autori hanno scelto di guardare verso culture, mitologie e tradizioni meno frequentate dalla narrativa occidentale, offrendo ai lettori mondi capaci di sorprendere non soltanto per l’originalità dell’ambientazione, ma anche per il modo in cui affrontano temi universali come il potere, il destino e la responsabilità.

La conquista dell’impero, primo volume della trilogia The Burning Kingdoms, appartiene proprio a questa nuova generazione di fantasy. Maithree Wijesekara costruisce il proprio universo narrativo attingendo alla storia e alla mitologia dell’India antica, dando vita a un mondo ricchissimo di suggestioni culturali, spirituali e politiche.

Al centro della vicenda si incontrano tre protagoniste molto diverse tra loro. Malini è una principessa costretta all’esilio dal fratello, imperatore spietato deciso a eliminarla pur di consolidare il proprio dominio. Priya è una giovane sacerdotessa che nasconde poteri proibiti e una conoscenza destinata a cambiare il destino dell’impero. Bhumika, infine, governa una regione periferica cercando disperatamente di mantenere un equilibrio sempre più fragile tra fedeltà politica e responsabilità verso il proprio popolo.

Il romanzo intreccia le loro vicende costruendo una complessa rete di alleanze, tradimenti, tensioni religiose e conflitti militari. La componente fantastica non si limita alla presenza della magia, ma attraversa l’intera concezione del mondo, profondamente influenzata dalla cosmologia e dalla spiritualità dell’Asia meridionale. Templi, divinità, antiche profezie e creature leggendarie convivono con una raffinata riflessione sulla legittimità del potere e sul prezzo che ogni conquista richiede.

Uno degli aspetti più riusciti del libro è la caratterizzazione delle protagoniste. Nessuna di loro incarna il modello tradizionale dell’eroe fantasy. Tutte sono costrette a prendere decisioni moralmente complesse, muovendosi in un universo nel quale il bene e il male raramente appaiono separati con chiarezza. La loro evoluzione personale procede di pari passo con quella dell’impero, trasformando il conflitto politico in una riflessione sul rapporto tra ambizione, libertà e sacrificio.

La scrittura di Wijesekara alterna scene spettacolari a momenti più intimi, permettendo al lettore di conoscere lentamente un mondo costruito con grande attenzione ai dettagli storici e culturali. È un fantasy che richiede partecipazione, ma che ricompensa con una delle ambientazioni più originali apparse negli ultimi anni.

Per chi sente il bisogno di uscire dai percorsi più battuti del genere e scoprire nuovi immaginari, La conquista dell’impero rappresenta una lettura destinata a lasciare il segno.

“L’albero più solo al mondo”, di Mariana Salomão Carrara, Garzanti

Le grandi saghe familiari possiedono una qualità rara: riescono a raccontare la storia di un’intera società partendo dalle vite di poche persone. Mariana Salomão Carrara sceglie questa strada per costruire un romanzo che attraversa generazioni, trasformazioni economiche e cambiamenti culturali del Brasile contemporaneo, senza mai perdere di vista la dimensione più intima dei suoi personaggi.

Il titolo prende spunto da un’immagine tanto semplice quanto potente. Un albero apparentemente isolato continua a vivere perché le sue radici restano intrecciate a quelle degli altri alberi della foresta. È una metafora che attraversa tutto il romanzo e che suggerisce una riflessione sul rapporto tra autonomia e appartenenza. Nessuno cresce davvero da solo, anche quando la vita sembra costringerlo all’isolamento.

Le vicende della famiglia protagonista si sviluppano nel corso di decenni, seguendo i desideri, le rinunce e le fratture che inevitabilmente accompagnano il passare del tempo. Ogni personaggio porta con sé una diversa idea di futuro, mentre il Brasile cambia volto sotto la spinta delle trasformazioni sociali ed economiche. L’autrice osserva questi mutamenti senza indulgere nella nostalgia, preferendo raccontare come ogni generazione erediti insieme alle speranze anche le paure di quella precedente.

La forza del romanzo risiede soprattutto nella qualità della scrittura. Mariana Salomão Carrara costruisce pagine di grande eleganza, nelle quali il paesaggio naturale dialoga continuamente con quello emotivo. Gli alberi, i giardini, le stagioni e la vegetazione tropicale non costituiscono semplicemente uno sfondo, ma diventano parte integrante della narrazione, contribuendo a definire il carattere dei protagonisti e il loro rapporto con la memoria.

Accanto alla dimensione familiare emerge anche una riflessione sul significato delle radici. In un’epoca in cui il cambiamento viene spesso celebrato come valore assoluto, il romanzo ricorda quanto sia importante comprendere da dove veniamo prima di decidere dove andare. Non per rimanere prigionieri del passato, ma per riconoscere ciò che continua a vivere dentro di noi.

L’albero più solo al mondo si inserisce così nella migliore tradizione della narrativa sudamericana contemporanea, quella che riesce a fondere racconto familiare, osservazione sociale e ricerca poetica senza sacrificare il piacere della lettura. È il genere di romanzo che cresce lentamente pagina dopo pagina, fino a lasciare nel lettore una sensazione di intimità difficile da dimenticare.

“Blood Moon”, di Britney S. Lewis, Fazi Editore

Il fantasy contemporaneo dedicato ai giovani lettori sta attraversando una fase di profondo rinnovamento. Sempre più spesso le storie d’amore, gli elementi soprannaturali e i conflitti interiori si intrecciano con temi come il trauma, la costruzione dell’identità e il bisogno di trovare un luogo nel quale sentirsi finalmente accolti. Blood Moon si inserisce perfettamente in questa tendenza, proponendo una vicenda che combina romance, magia e suspense.

La protagonista vive da sempre con la sensazione di essere diversa dagli altri. Le risposte che cerca sembrano nascoste in un passato del quale conosce pochissimo, fino a quando eventi misteriosi la conducono verso una realtà popolata da creature soprannaturali, antiche rivalità e segreti destinati a cambiare completamente la percezione della propria identità.

Britney S. Lewis costruisce il romanzo mantenendo un buon equilibrio tra la componente fantastica e quella emotiva. La magia non rappresenta soltanto uno spettacolare elemento narrativo, ma diventa il simbolo delle paure e dei desideri dei protagonisti, costretti a confrontarsi con il peso dell’eredità familiare e con la difficoltà di scegliere liberamente il proprio destino.

Il ritmo è sostenuto e alterna scene d’azione, momenti romantici e rivelazioni che ampliano progressivamente l’universo narrativo. L’autrice dimostra inoltre una particolare attenzione alla costruzione dei personaggi, evitando di ridurli a semplici archetipi del fantasy young adult. Le relazioni evolvono gradualmente, lasciando spazio tanto ai sentimenti quanto ai conflitti interiori.

Pur rispettando molti degli elementi più amati dagli appassionati del genere, la tensione romantica, il mistero, le antiche profezie e la lotta tra forze opposte, Blood Moon cerca una propria identità attraverso un’ambientazione suggestiva e una protagonista che cresce insieme alla consapevolezza del proprio potere.

Per chi ama le nuove saghe fantasy ricche di emozione, atmosfera e mistero, questo primo volume rappresenta un ingresso promettente in una serie che sembra avere tutte le caratteristiche per conquistare un pubblico molto ampio.

“Ali e ombre. The Hidden Society. Vol. 4”, di Lou Archer, Il Castoro

Con il quarto capitolo della serie The Hidden Society, Lou Archer amplia ulteriormente un universo narrativo che negli ultimi anni ha conquistato molti lettori appassionati di fantasy romance. Ali e ombre conferma infatti l’intenzione dell’autrice di costruire una saga nella quale mistero, tensione romantica e creature soprannaturali convivono senza che nessuno di questi elementi prevalga completamente sugli altri.

Velia Matai arriva a Bologna con un unico obiettivo: ricominciare da capo dopo una relazione tossica che ha lasciato ferite profonde. La città rappresenta per lei un luogo in cui immaginare un futuro diverso, ma ben presto il passato torna a bussare alla porta sotto forme imprevedibili. L’incontro con il misterioso Ravel e una serie di omicidi inspiegabili aprono infatti uno scenario nel quale la realtà quotidiana si intreccia con un mondo nascosto popolato da creature antiche e segreti tramandati nel tempo.

La componente sentimentale procede parallelamente all’indagine, senza trasformarsi nell’unico motore della narrazione. Lou Archer dedica infatti grande attenzione anche alla crescita della protagonista, chiamata a ricostruire la fiducia in sé stessa prima ancora che negli altri. Il percorso di Velia assume così un significato che va oltre la semplice storia d’amore, affrontando il tema della rinascita personale dopo esperienze dolorose.

Anche l’ambientazione italiana contribuisce a distinguere la serie all’interno del panorama fantasy contemporaneo. Bologna, con i suoi portici, le torri e i suoi angoli più suggestivi, diventa uno scenario perfetto per una vicenda che alterna quotidianità e soprannaturale senza creare fratture artificiali.

Chi segue la saga ritroverà tutti gli elementi che ne hanno decretato il successo, mentre i nuovi lettori scopriranno una serie che punta soprattutto sulla costruzione dei personaggi e sull’atmosfera.

“Clean Up Your Mind”, di S.J. Sylvis, Queen Edizioni

Le storie d’amore ambientate nel mondo dello sport continuano a essere tra le più amate dal pubblico romance, ma negli ultimi anni molte autrici hanno scelto di andare oltre gli stereotipi del genere, concentrandosi soprattutto sulle fragilità emotive dei protagonisti. Clean Up Your Mind segue questa strada, raccontando una relazione che nasce dall’incontro tra due persone costrette a fare i conti con il proprio passato prima ancora che con i sentimenti.

La protagonista cerca di ricostruire la propria vita dopo una serie di delusioni, mentre lui porta sulle spalle il peso delle aspettative, della carriera sportiva e di ferite mai completamente rimarginate. Il loro rapporto si sviluppa lentamente, alternando momenti di leggerezza a confronti più profondi che mettono in luce paure, insicurezze e desiderio di essere finalmente accettati per ciò che si è.

L’autrice costruisce una dinamica relazionale credibile, evitando di affidarsi esclusivamente ai classici trope del romance sportivo. Lo sport rimane presente come contesto, ma lascia progressivamente spazio alla crescita personale dei protagonisti, mostrando come l’amore possa diventare un’occasione per imparare a guardarsi con maggiore sincerità.

Il romanzo affronta temi come l’autostima, la fiducia e il bisogno di liberarsi dai condizionamenti che spesso impediscono di vivere pienamente le relazioni. Senza rinunciare ai momenti romantici e alla tensione emotiva, Clean Up Your Mind prova così a raccontare il percorso attraverso cui due persone imparano prima a riconoscere le proprie fragilità e solo dopo a condividerle con qualcuno.

“Il corno fortunato”, di Maria Parr, Beisler Editore

La letteratura per ragazzi possiede una qualità che spesso gli adulti dimenticano: riesce a parlare di questioni molto serie senza rinunciare alla leggerezza. Maria Parr, considerata una delle voci più importanti della narrativa nordica contemporanea per l’infanzia, costruisce anche con Il corno fortunato una storia che può essere letta a età diverse, offrendo ogni volta significati nuovi.

Protagonista è Lena, una bambina curiosa, impulsiva e piena di immaginazione, convinta che un vecchio corno possa custodire un pizzico di fortuna. Intorno a lei si muove un piccolo mondo fatto di amicizie, famiglia, scuola e natura, dove ogni giornata sembra contenere una nuova avventura. Parr osserva l’infanzia senza idealizzarla: i suoi personaggi litigano, sbagliano, si arrabbiano e fanno pace, imparando lentamente che crescere significa anche accettare di non poter controllare tutto.

Uno degli aspetti più riusciti del romanzo è il rapporto con il paesaggio. Come nei migliori libri della tradizione scandinava, la natura non costituisce soltanto uno sfondo, ma diventa una presenza costante che accompagna le emozioni dei protagonisti. Boschi, montagne, fiumi e fattorie contribuiscono a costruire un senso di libertà che oggi appare quasi rivoluzionario, soprattutto per i giovani lettori abituati a trascorrere gran parte del proprio tempo davanti a uno schermo.

Dietro la semplicità della scrittura si nasconde inoltre una riflessione molto delicata sul valore dell’immaginazione. Il “corno fortunato” non rappresenta tanto un oggetto magico quanto il bisogno, tipicamente infantile, di attribuire significato alle cose e di credere che il mondo possa ancora riservare sorprese.

Maria Parr riesce ancora una volta a raccontare l’infanzia con autenticità, evitando ogni sentimentalismo e restituendo ai bambini il diritto di essere complessi, coraggiosi, fragili e profondamente vivi. È un libro che può essere condiviso tra genitori e figli, ricordando agli adulti quanto sia prezioso conservare uno sguardo capace di meravigliarsi.

“La conquista dell’impero” di Maithree Wijesekara, Ne/oN

Chi cerca un fantasy capace di uscire dagli schemi più battuti della narrativa occidentale potrebbe trovare in La conquista dell’impero una delle sorprese più interessanti dell’estate. Maithree Wijesekara, autrice originaria dello Sri Lanka, costruisce un universo ispirato alla storia e alla spiritualità dell’Asia meridionale, lontano dai consueti castelli medievali e dalle mitologie nordiche. Il risultato è un romanzo che intreccia politica, magia e riflessione morale in un mondo dove gli spiriti della natura convivono con gli esseri umani e le streghe sono perseguitate fino quasi all’estinzione.

Al centro della vicenda ci sono due protagonisti destinati a incrociare i propri cammini. Da una parte Ashoka, principe idealista costretto all’esilio dopo la morte del padre, un imperatore temuto per la sua spietata guerra contro le mayakari. Dall’altra Shakti, giovane sopravvissuta al massacro del suo popolo, che scopre di essere legata all’impero da un segreto capace di cambiare il destino dell’intero continente. Entrambi si muovono in una realtà dove il confine tra giustizia e vendetta diventa sempre più sfumato e ogni scelta comporta un prezzo altissimo.

Più che affidarsi allo scontro spettacolare, il romanzo sembra puntare sulla costruzione di un mondo ricco di tradizioni, tensioni religiose e conflitti politici, offrendo una prospettiva ancora poco esplorata nel fantasy contemporaneo. È una lettura consigliata a chi ha apprezzato le saghe epiche che mettono al centro l’evoluzione dei personaggi, le lotte per il potere e la complessità delle culture immaginate, senza rinunciare a una forte componente emotiva.