Università, i 10 Open Day delle principali facoltà d’Italia

Scegliere l’università non è mai facile, anzi. È una scelta da prendere con molta calma, cautela, sentendo più fonti. C’è infatti chi si affida al “passaparola” di chi l’ha frequentata, chi chiede ai professori, che si rivolge ad internet, insomma, ognuno fa un po’ come gli pare.

Tra le mille possibilità nelle mani dei nei iscritti è il cosiddetto “Open Day”, in pratica la giornata in cui si aprono le porte dell’ateneo per mettere in mostra non solo la struttura, le aule, gli spazi ed i servizi, ma anche quella che un po’ è la filosofia dell’università stessa. Le date sono diverse, come le scelte, a seconda della facoltà. Si cerca in generale di farsi conoscere al meglio con un certo anticipo dando così modo agli studenti di poter anche confrontare un’università con l’altra.

Qui potrete trovare le indicazioni per partecipare ad uno di questi open day

I 10 open day delle Università più prestigiose d’Italia

Bocconi, Milano

Una delle principali Università italiane, forse la numero 1 per quanto riguarda l’ambito economico, privata, da sempre è fucina di professionisti di grande successo e sicuro avvenire e, per questo, è molto considerata anche a livello internazionale. L’ateneo organizza due Open Day, una a maggio ma la seconda, perfetta come tempistiche per chi sta per cominciare l’ultimo anno di scuola superiore, sarà a novembre.

Partecipare non è difficile, bisogna monitorare il sito dell’università ed iscriversi ad ottobre quando verrà dato il via libera alle iscrizioni per la partecipazione.

Questo il programma dell’Open Day dell’Università Bocconi:

La Bocconi e i corsi, introduzione a Bocconi con il Rettore, la Direttrice della Scuola Universitaria e il Direttore della Scuola di Giurisprudenza

I corsi di laurea, presentazioni e Q&A con i Direttori e le Direttrici di corso

Ammissioni, presentazioni e Q&A con lo staff Bocconi

Contributi, agevolazioni e alloggi, presentazioni e Q&A con lo staff Bocconi

Bocconi incontra gli studenti atleti, presentazione e Q&A con lo staff Bocconi

Desk informativi sui servizi dell’Università

Student Lounge, per incontrare studenti e studentesse Bocconi di tutti i corsi di laurea e confrontarsi con loro sui contenuti dei corsi e la vita studentesca

Tour del campus e delle residenze

Simulazione online del test di ammissione

Università Statale di Milano e Politecnico Milano

Le due più note, storiche e frequentate Università Statali del capoluogo lombardo non hanno ancora comunicato la data ufficiale dei loro Open Day. Per tradizione però lo si organizza in primavera, tra aprile e maggio.

Il consiglio agli studenti quindi è di monitorare durante l’inverno i siti delle due università per restare aggiornati sulla data precisa e le modalità di partecipazione.

Università La Sapienza, Roma

L’Università romana per eccellenza non è solita organizzare una giornata unica per tutte le sue facoltà; l’open Day quindi divenrta un vero e proprio calendario di appuntamenti, facoltà per facoltà, con cui conoscere a fondo non solo gli spazi complessivi dell’ateneo ma, soprattutto, approfondire in maniera più decisa, quelle che possono essere le materie che più interessano.

Ca’ Foscari, Venezia

Dici Ca’ Foscari e tutti, nel mondo (non solo in Italia, ammetteranno che per le lingue, soprattutto quelle orientali, stiamo parlando di una primizia assoluta. Il prossimo Open Day ufficiale sarà ad aprile 2026, anche se le date precise non sono state ancora fissate. Non stiamo parlando di una sola giornata ma ad esempio lo scorso aprile 2025 l’ateneo aprì le sue porte l’8, il 9 ed il 10 aprile.

Anche in questo caso il consiglio è di restare connessi con l’università, consultando spesso il sito ufficiale anche se un servizio di presentazione online è già disponibile. Si tratta di video esplicativi differenti a seconda della facoltà e della materia preferita.

Scuola Normale Superiore, Pisa

Eccellenza globale, mondiale, la “Normale” si differenzia dal resto del mondo universitario italiano anche per le modalità di formazione ed orientamento. Ci si rivolge, tanto per cominciare, agli studenti non dell’ultimo anno di scuola superiore, ma a quelli del quarto anno. A questi (o, meglio, ad una ristrettissima cerchia di bravi e fortunati studenti) viene dato modo di partecipare ad una tre giorni di studio, lavoro e conoscenza che non si tiene solo a Pisa ma anche in altre città d’Italia.

Anche in questo caso per lo più questa attività si svolge in primavera. Le date per il 2026 verranno pubblicate a breve.

Università di Padova

Differenziare sembra essere la parola d’ordine delle attività di orientamento del celebre ateneo veneto. Differenziare infatti significa scegliere di non fare un giorno unico per tutta l’università ma organizzare singoli appuntamenti a seconda della materia a cui si è interessati. La scorsa primavera ad esempio gli appuntamenti sono stati così suddivisi:_

Scuola di Agraria e Medicina veterinaria

Scuola di Economia e Scienze politiche

Scuola di Giurisprudenza

Scuola di Ingegneria

Scuola di Medicina e chirurgia

Scuola di Psicologia

Scuola di Scienze

Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale

Scuola Galileiana di Studi Superiori

Differenziare però significa dare anche modo ai ragazzi cui recarsi a Padova è complesso per un Open Day di poter in maniera telematica “visitare” l’ateneo e conoscere le caratteristiche delle varie facoltà. Il sito offre per questo tutta una serie di video ed attività utili in questo senso.

Università di Bologna

Una delle più antiche e conosciute Università italiane offre un lungo elenco di appuntamenti che non si limitano ad un Open Day o ad incontri il cui scopo è quello di presentare il programma ed i luoghi di studio.

Sul sito dell’università esiste infatti una pagine con un vero proprio calendario di incontri di vario genere, come quelli per gli studenti stranieri alle prese con la burocrazia italiana per ad esempio documenti e permessi di studio.

In totale stiamo parlando di 3-4 incontri a settimana, divisi anche a seconda della facoltà a cui si è interessati.

Politecnico di Torino

Uno dei più importanti atenei di ingegneria, e non solo, organizza ogni anno tra la fine di marzo e l’inizio di aprile le sue giornate di Open Day, aperte ci possibili prossimi studenti universitari. Come dicono non si tratta di una semplice giornata o più giornate aperte al pubblico ma di una sorta di “Salone” del Politecnico in cui vivere a 360° questa università, scoprendola fino in fondo.

Università Federico II, Napoli

Fare le cose in grande sembra essere il motto della più prestigiosa intervista di Napoli e per certi versi una delle più storiche, importanti ed apprezzate nel mondo (dove presenzia in tutte le classifiche come una delle migliori). Non sappiamo ancora le date per il 2026 ma nell’anno in corso da gennaio a marzo l’a Federico II ha organizzato ben 10 diversi Open Day, a seconda della facoltà prescelta.

Quasi sicuro lo schema si ripeterà anche ad inizio 2026, per dare modo così agli studenti di avere il tempo necessario per le loro valutazioni. Stare quindi connessi con il sito o i social ufficiali dell’Università è la miglior cosa da fare per restare informati e farsi trovare pronti.