Siamo solo a metà luglio ed il ritorno sui banchi di scuola è lontano ma il Ministero dell’Istruzione e del Merito , in collaborazione con le varie regioni d’Italia, ha stilato il calendario scolastico per l’anno 2025-2026. Come già sapete da anni ogni regione ha una certa autonomia nella gestione del calendario. Si può quindi decidere la data di inizio, eventuali festività più lunghe o più corte, mentre per la fine degli studi c’è una certa uniformità verso la seconda settimana di giugno.

Dietro questa differenza di date anche questioni climatiche. Non è infatti un caso che le prime ad iniziare siano le regioni del nord, soprattutto quelle alpine, dove nei primi giorni di settembre non c’è alcun problema di caldo estivo, mentre quelle del sud cercano di ritardare il più possibile per evitare rischi di rientri nelle classi con 30 gradi.

Primi a tornare a scuola saranno quindi gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano, l’8 settembre 2025, seguiti poi dai vicini dalla Provincia Autonoma di Trento, il Piemonte, Trentino, Veneto e Valle d’Aosta, tutti il 10 settembre. Ultimi, il 16 settembre, gli studenti di Puglia e Calabria.

Ci sono poi alcune particolarità. Il Trentino, ad esempio, ha introdotto tre giorni di chiusura dal 16 al 18 febbraio in concomitanza con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

La data di inizio dell’anno scolastico 2025, regione per regione

Abruzzo: 15 settembre;

Basilicata: 15 settembre;

Calabria: 16 settembre;

Campania: 15 settembre;

Emilia Romagna: 15 settembre;

Friuli Venezia Giulia: 11 settembre;

Lazio: 15 settembre;

Liguria: 15 settembre;

Lombardia: 12 settembre 2025;

Marche: 15 settembre 2025;

Molise: 15 settembre 2025;

Piemonte: 10 settembre;

Provincia Autonoma di Bolzano: 8 settembre;

Provincia Autonoma di Trento: 10 settembre 2025

Puglia: 16 settembre;

Sardegna: 15 settembre;

Sicilia: 15 settembre;

Toscana: 15 settembre;

Trentino: 10 settembre;

Umbria: 15 settembre;

Veneto: 10 settembre 2025;

Valle d’Aosta: 10 settembre

Vacanze di Natale, Pasqua e Fine anno

Qui, regione per regione, le altre date fondamentali. E cui si deve aggiungere, città per città, la festa patronale Abruzzo: Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2026 (30 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia). Basilicata: Ultimo giorno di scuola: 10 giugno (30 giugno scuole dell’infanzia). Calabria: Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2026; Vacanze di Pasqua: dal 2 aprile al 7 aprile 2026; Ultimo giorno di scuola: 8 giugno (30 giugno scuola dell’infanzia). Campania: Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026; Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026; Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026; Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2026 (30 giugno 2026) Emilia Romagna: Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026; Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026; Altri ponti: 2 novembre 2025; Ultimo giorno di scuola: 6 giugno 2025. Friuli Venezia Giulia: Vacanze di Natale: dal 23 al 5 gennaio 2026; Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026; Vacanze di Pasqua: dal 2 aprile al 7 aprile 2026; Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2026 (27 giugno le scuole dell’infanzia). Lazio: Vacanze di Natale: 23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026; Vacanze di Pasqua: 2 – 7 aprile 2026; Ultimo Giorno di scuola: 8 giugno Liguria: Vacanze di Natale: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026; Vacanze di Carnevale: 16-17 febbraio 2026; Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026; Ultimo giorno di scuola: 11 giugno 2026 (scuole dell’infanzia il 30 giugno 2026) Lombardia: Vacanze di Natale: dal 23 al 31 dicembre 2025 e dal 2 al 5 gennaio 2026; Vacanze di Carnevale: i due giorni precedenti l’inizio della Quaresima; Vacanze di Pasqua: i tre giorni antecedenti la Pasqua e il martedì successivo al Lunedì dell’Angelo; Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2026 (30 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia)

Marche: Vacanze di Natale: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026; Vacanze di Carnevale: 16-17 febbraio 2026; Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026; Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2026 (30 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia).

Molise: Vacanze di Natale: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026; Vacanze di Carnevale: 16-17 febbraio 2026; Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026; Ultimo giorno di scuola: 9 giugno 2026 (30 giugno 2026 per le scuole dell’infanzia).

Piemonte: Vacanze di Natale: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026; Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026; Vacanze di Pasqua: dal 2 aprile al 7 aprile 2026; Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2026 (30 giugno le scuole dell’infanzia).

Puglia: Ultimo giorno di scuola 2026: 9 giugno 2026 (30 giugno per le scuole dell’infanzia)

Sardegna: Vacanze di Natale: dal 23 al 31 dicembre 2025 e dal 2 al 5 gennaio 2026;Vacanze di Pasqua: dal 2 aprile al 7 aprile 2026; Ultimo giorno di scuola: 8 giugno 2026

Sicilia: Ultimo giorno di scuola: martedì 9 giugno 2026;

Prov. Autonoma Bolzano: Ultimo giorno di scuola: 16 giugno 2026;

Toscana: Vacanze di Natale: da martedì 24 dicembre 2025 a lunedì 06 gennaio 2026 compresi; Vacanze di Pasqua: da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026; Ultimo giorno di scuola: mercoledì 10 giugno 2026 (30 giugno 2026 per la scuola dell’infanzia).

Trentino: Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026; Vacanze di Pasqua: dal 2 aprile all’8 aprile 2026; Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2026 (31 luglio le scuole dell’infanzia).

Umbria: Vacanze di Natale: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2026; Vacanze di Pasqua: dal 2 aprile al 7 aprile 2026; Ultimo giorno di scuola: 9 giugno (30 giugno scuole dell’infanzia).

Valle d’Aosta: Ultimo giorno di scuola: 10 giugno 2026.

I Ponti dell’anno scolastico 2025-2026