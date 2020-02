La tensione, ovvero la crudeltà di venire al mondo

Nei due articoli precedenti ho parlato di come scrivere non significhi solo lasciare una traccia, ma lasciare una traccia che abbia in sé un germoglio di senso: merce rara e preziosa dal principio dei tempi fino ad oggi. Ebbene, una volta individuato quell’elemento che rende rilevante il tuo romanzo, questo va inserito in un racconto dal motore narrativo potente a sufficienza per tenere il lettore incollato dalla prima sino all’ultima. I prossimi articoli tratteranno di alcuni elementi utili a far sì che questo avvenga, ma c’è un fattore sotteso e forse non così evidente che a mio avviso è di gran lunga il più importante: io lo chiamo la tensione.

Con tensione mi riferisco ad una situazione in cui ci sono due forze che vanno in direzioni esattamente opposte ma che invece di essere in conflitto l’una con l’altra contribuiscono entrambe ad un’unica verità. Lo so, lo so, sembra una di quelle definizioni dell’odioso manuale di fisica che ti dovevi sciroppare al liceo, ma è come per la formula della forza di gravità: una volta capito che la mela cade dal ramo sul prato è già tutto più semplice. E allora facciamo cadere qualche mela.