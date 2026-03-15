“Young Sherlock”: la serie Prime Video che racconta le origini del detective più famoso della letteratura

Da più di un secolo Sherlock Holmes continua a essere uno dei personaggi più adattati della storia della letteratura. Il detective nato dalla penna di Arthur Conan Doyle ha attraversato epoche, generi e linguaggi, diventando protagonista di romanzi, film, serie televisive e fumetti.

Con “Young Sherlock”, Prime Video propone una nuova interpretazione del mito, scegliendo di raccontare non il detective già celebre di Baker Street, ma il ragazzo che diventerà quell’investigatore geniale. La serie, diretta e prodotta da Guy Ritchie, immagina Sherlock Holmes a diciannove anni, ancora lontano dall’immagine del genio freddo e infallibile che il pubblico conosce.

Ambientata nell’Inghilterra vittoriana degli anni Settanta dell’Ottocento, la serie segue il giovane Holmes durante gli anni universitari a Oxford, quando si trova coinvolto nel suo primo grande caso criminale. Questo evento segnerà profondamente la sua vita e lo spingerà sulla strada che lo porterà a diventare il detective più famoso della letteratura.

Il risultato è una serie che mescola mistero, azione e racconto di formazione, offrendo una prospettiva nuova su un personaggio che sembrava ormai impossibile da reinventare.

“Young Sherlock”: la serie Prime Video

La prima stagione di “Young Sherlock” è composta da otto episodi ed è disponibile su Prime Video dal 4 marzo 2026. La serie prende ispirazione dai romanzi della saga Young Sherlock Holmes scritti da Andrew Lane, che a loro volta rielaborano l’universo creato da Arthur Conan Doyle.

Il protagonista è interpretato da Hero Fiennes Tiffin, già noto al pubblico per altri ruoli cinematografici e per aver interpretato il giovane Voldemort nella saga di Harry Potter. Accanto a lui troviamo un cast internazionale di grande livello: Dónal Finn nel ruolo di James Moriarty, Zine Tseng, Max Irons nei panni del fratello Mycroft, Joseph Fiennes e Natascha McElhone come genitori di Sherlock, Colin Firth tra le figure chiave della storia.

La serie porta sullo schermo una versione più giovane e impulsiva del detective: brillante ma ancora indisciplinato, dotato di un’intelligenza fuori dal comune ma lontano dall’autocontrollo che lo renderà celebre.

La trama della serie

La storia si svolge a Oxford negli anni Settanta dell’Ottocento. Sherlock Holmes ha diciannove anni ed è un giovane ribelle, brillante ma privo di disciplina. Non è ancora il detective metodico che il pubblico conosce: è impulsivo, curioso e spesso guidato dall’istinto più che dalla logica.

La sua vita cambia quando viene coinvolto in un misterioso caso di omicidio che rischia di distruggere la sua reputazione e la sua libertà. Per dimostrare la propria innocenza, Sherlock decide di indagare da solo.

Quella che all’inizio sembra una semplice indagine universitaria si rivela presto qualcosa di molto più grande: una cospirazione internazionale che attraversa diversi paesi e che metterà il giovane Holmes di fronte a pericoli reali.

Durante questa avventura Sherlock incontrerà anche James Moriarty, qui presentato inizialmente come un alleato e compagno di indagini prima di diventare la sua futura nemesi.

Il percorso investigativo diventa quindi anche un percorso di crescita: attraverso il caso che sta indagando Sherlock comincia a sviluppare le capacità deduttive, l’osservazione minuziosa e la logica analitica che lo renderanno famoso.

Il giovane Sherlock tra formazione e avventura

Uno degli aspetti più interessanti della serie è il suo approccio al personaggio. In molte versioni cinematografiche e televisive Sherlock Holmes è già un genio della deduzione, quasi una macchina perfetta della logica. In “Young Sherlock” invece lo vediamo nel momento in cui sta ancora costruendo quella identità.

Il protagonista è impulsivo, talvolta arrogante, spesso incapace di controllare il proprio talento. È un ragazzo che deve ancora capire chi vuole diventare.

Questa scelta narrativa trasforma la serie in una vera storia di formazione. Il mistero investigativo diventa il catalizzatore che costringe Sherlock a confrontarsi con il mondo e con se stesso.

Il racconto si muove quindi tra due dimensioni: da una parte l’indagine e l’avventura, dall’altra il percorso personale del protagonista.

Lo stile di Guy Ritchie

La presenza di Guy Ritchie alla regia è uno degli elementi più riconoscibili della serie. Ritchie aveva già lavorato sull’universo di Sherlock Holmes nei film con Robert Downey Jr., portando sullo schermo una versione dinamica e spettacolare del personaggio.

In “Young Sherlock” mantiene quello stile visivo energico fatto di ritmo rapido, ironia e sequenze d’azione. Allo stesso tempo, però, lascia spazio alla dimensione più intima del racconto.

Il risultato è una serie che alterna momenti di tensione investigativa a scene più leggere e avventurose, mantenendo sempre al centro la personalità complessa del protagonista.

Perché “Young Sherlock” è una reinvenzione del mito

Ogni generazione ha il suo Sherlock Holmes. Negli ultimi decenni il detective è stato reinterpretato in moltissimi modi: dalla versione moderna interpretata da Benedict Cumberbatch alla rilettura cinematografica con Robert Downey Jr. “Young Sherlock” aggiunge un nuovo tassello a questa tradizione scegliendo di raccontare le origini del mito.

La serie non vuole sostituire le versioni precedenti ma mostrare il momento in cui tutto ha avuto inizio: il primo caso, il primo incontro con Moriarty e i primi passi di un ragazzo destinato a diventare leggenda. È proprio questa prospettiva a rendere la serie interessante anche per chi conosce già perfettamente il personaggio. Perché prima di diventare il detective di Baker Street, Sherlock Holmes era semplicemente un giovane curioso che cercava di capire il mondo.