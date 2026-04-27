La storia, quella ufficiale, è sempre una costruzione. Una narrazione condivisa, ripetuta, consolidata nel tempo fino a diventare verità. Ma cosa succede quando qualcuno decide di raccontarla da un’altra prospettiva?“Star City” nasce esattamente da questa frattura. Non è semplicemente una nuova serie, né solo uno spin-off dell’acclamata “For All Mankind”. È un ribaltamento dello sguardo.…

La storia, quella ufficiale, è sempre una costruzione. Una narrazione condivisa, ripetuta, consolidata nel tempo fino a diventare verità.

Ma cosa succede quando qualcuno decide di raccontarla da un’altra prospettiva?“Star City” nasce esattamente da questa frattura.

Non è semplicemente una nuova serie, né solo uno spin-off dell’acclamata “For All Mankind”. È un ribaltamento dello sguardo. Un cambio di asse. Un invito a guardare la corsa allo spazio non più come una sfida americana, ma come una vicenda globale, complessa, profondamente umana.

Perché se la Luna è sempre stata raccontata come il trionfo di una nazione, “Star City” ci ricorda che ogni conquista è anche il risultato di tensioni, sacrifici, segreti e vite rimaste nell’ombra. E questa volta, l’ombra è quella della Cortina di Ferro.

“Star City”: il lato oscuro della conquista spaziale

È un cambio di prospettiva. Un atto narrativo che invita a guardare la storia da un’altra angolazione, mettendo in discussione ciò che pensavamo di saperE, ma soprattutto, è una serie che ci ricorda una cosa fondamentale dietro ogni grande conquista ci sono sempre storie invisibili. Storie di persone che hanno rischiato tutto. Storie di scelte difficili, storie che non sempre finiscono nei libri. Forse è proprio questo il senso più profondo di “Star City”. Non riscrivere la storia. Ma restituirle complessità.

Una storia alternativa che riscrive il mito

“Star City” si inserisce nel solco dell’ucronia, quel genere narrativo che immagina sviluppi alternativi della storia. Ma lo fa con una precisione e una profondità che vanno oltre il semplice esercizio di stile.

Il punto di partenza è potente: e se fosse stata l’Unione Sovietica a vincere la corsa alla Luna?

Da qui si sviluppa un racconto che non si limita a ribaltare un evento storico, ma ne esplora le conseguenze umane, politiche e morali. La serie ci porta dentro il cuore del programma spaziale sovietico, mostrando ciò che raramente viene raccontato: le vite dei cosmonauti, degli ingegneri, degli ufficiali dell’intelligence.

Non eroi monolitici, ma individui complessi, attraversati da dubbi, paure, ambizioni.

In questo senso, “Star City” si allontana dalla retorica della conquista per entrare in una dimensione più intima e inquieta. La Luna non è più solo un obiettivo, ma un simbolo: di potere, di controllo, di ideologia.

Arriva il 29 maggio su Apple TV lo spin-off/prequel della serie di successo For All Mankind.

Tra thriller e dramma: il peso delle scelte

Uno degli elementi più interessanti della serie è il suo tono.

“Star City” non è solo fantascienza storica. È un thriller cospirazionista, costruito su tensioni sotterranee, segreti, alleanze fragili e tradimenti inevitabili. Ogni episodio sembra muoversi su un equilibrio instabile, in cui nulla è davvero sicuro.

Il ritmo è incalzante, ma mai superficiale. Ogni scelta dei personaggi ha un peso.Ogni decisione lascia una traccia.

E proprio qui emerge la vera forza della serie: la capacità di trasformare una vicenda geopolitica in un dramma umano.

I cosmonauti non sono solo strumenti di propaganda, ma uomini e donne chiamati a rischiare tutto. Gli ingegneri non lavorano solo per il progresso, ma per un sistema che chiede risultati a qualsiasi costo. Gli ufficiali dell’intelligence vivono in una zona grigia, dove la verità è sempre negoziabile.

Il risultato è una narrazione stratificata, in cui il progresso tecnologico si intreccia con il controllo politico e con la fragilità individuale.

Il legame con “For All Mankind”



Per chi ha amato “For All Mankind”, “Star City” rappresenta un’espansione naturale, ma anche una deviazione significativa. La serie originale raccontava la corsa allo spazio dal punto di vista americano, esplorando le implicazioni di una competizione mai davvero conclusa. “Star City”, invece, sposta il focus e amplia l’universo narrativo, mostrando ciò che accade dall’altra parte.

Non si tratta solo di completare il quadro, ma di metterlo in discussione. Perché ogni storia cambia a seconda di chi la racconta. E in questo caso, la prospettiva sovietica introduce nuove domande: qual è il prezzo del progresso? Quanto conta l’individuo in un sistema collettivo? E, soprattutto, cosa significa davvero “vincere”?

Un cast corale per una storia complessa

A sostenere questa narrazione è un cast ampio e articolato, capace di restituire la complessità dei personaggi.

Rhys Ifans porta sullo schermo una presenza intensa, ambigua, perfetta per un contesto in cui nulla è completamente chiaro. Accanto a lui, Anna Maxwell Martin, Agnes O’Casey e Alice Englert contribuiscono a costruire figure femminili che sfuggono agli stereotipi, inserite in un sistema che le osserva, le giudica, ma non riesce a contenerle.

Solly McLeod, Adam Nagaitis e gli altri membri del cast completano un ensemble credibile, in cui ogni personaggio sembra avere una storia autonoma, una traiettoria propria.

Questo approccio corale è fondamentale: “Star City” non è la storia di un eroe, ma di un sistema.



Apple TV+ e la nuova fantascienza adulta

Con “Star City”, Apple TV+ conferma una linea editoriale sempre più chiara: investire in una fantascienza adulta, capace di unire spettacolo e riflessione.

Non si tratta solo di effetti speciali o di grandi scenari, ma di costruire storie che parlano al presente attraverso il passato — o attraverso ciò che il passato avrebbe potuto essere.

In questo senso, “Star City” si inserisce in una tendenza più ampia, in cui la fantascienza diventa uno strumento per interrogare il mondo contemporaneo: le dinamiche di potere, il controllo dell’informazione, il rapporto tra individuo e sistema.







