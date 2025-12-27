Tutte le serie TV da segnare a gennaio 2026

L’inizio del 2026 segna un momento di svolta per le serie TV, con debutti attesi da anni, ritorni di titoli amatissimi e nuove proposte italiane e internazionali che promettono di lasciarci molte ore di conversazione e visione condivisa. Dopo un 2025 ricco di novità, gennaio 2026 diventa un mese di ripartenza narrativa, in cui le piattaforme e le reti tradizionali si contendono l’attenzione del pubblico con produzioni di grande ambizione, generi diversi e target trasversali.

Serie tv di Gennaio: i grandi ritorni e le premiere internazionali più attese

Gennaio 2026 segna un momento significativo per la serialità televisiva in Italia e nel mondo. Tra ritorni di titoli iconici, franchise internazionali di grande richiamo e nuove produzioni italiane che meritano attenzione, il mese inaugura un anno ricco di narrazioni diverse e stimolanti. Dalle fantasy epiche alle commedie romantiche, dai thriller intensi alle serie familiari, c’è davvero qualcosa per ogni spettatore.

È un calendario che parla di espansione delle piattaforme, audacia narrativa e volontà di sperimentare nuovi linguaggi seriali, un buon motivo per guardare al 2026 come a un anno di grande televisione.

Stranger Things 5 (Volume 3) – Netflix

Il 1° gennaio 2026 arriva su Netflix la terza parte della quinta e ultima stagione di Stranger Things, la serie fenomeno globale che ha riscritto il modo di fare fantascienza nostalgica e serialità di massa. Questa tranche finale promette di chiudere le vicende di Hawkins con un crescendo narrativo e emotivo atteso da milioni di fan.

Fuga – Netflix

Sempre il 1° gennaio debutta su NetflixFuga (stagione 1), una nuova serie originale che si inserisce nel solco dei thriller psicologici contemporanei, con una narrazione costruita su tensione e mistero.

Il tempo delle mosche – Netflix

In uscita sempre il 1° gennaio su Netflix, Il tempo delle mosche si presenta come una delle serie originali più intriganti della piattaforma per il 2026, con temi che intrecciano dramma, fenomeni sociali e narrazione corale.

L’amore in ufficio – Netflix

Un’altra novità del 1° gennaio su Netflix, L’amore in ufficio è una serie che esplora dinamiche romantiche e professionali, un ponte tra commedia e riflessione sui rapporti nel mondo contemporaneo.

Synden – Netflix

Sempre il 2 gennaio, Synden (stagione 1) arriva su Netflix aggiungendo alla lineup di inizio anno una proposta originale dal fascino misterioso e potenzialmente seriale.

Gigolò per caso – La sex guru (stagione 2) – Prime Video

Il 2 gennaio torna su Prime VideoGigolò per caso – La sex guru, con nuovi episodi che proseguono la commedia romantica e brillante iniziata nella prima stagione, attirando un pubblico che ama serialità leggera ma ben costruita.

I Delitti del BarLume (stagione 13) – Sky/Now

Dal 5 gennaio, la storica serie italiana I Delitti del BarLume riprende con la sua tredicesima stagione su Sky Cinema e Now, confermandosi una delle fiction più amate dal pubblico italiano grazie al suo equilibrio tra giallo, ironia e ambientazione nostrana.

Prima di noi – Rai 1

Domenica 4 gennaio su Rai 1 debutta Prima di noi (stagione 1), una nuova serie che esplora temi familiari e relazionali con un taglio emotivo e narrativo dal forte impatto.

Wild Park – Paramount+

Il 16 gennaio arriva su Paramount+Wild Park (stagione 1), titolo che punta a unire ambientazione avventurosa e tensione narrativa.

Come si dice “amore”? – Netflix

Sempre il 16 gennaio su Netflix, Come si dice “amore”? (stagione 1) offre un’altra prospettiva sulle relazioni moderne, integrando commedia e sentimenti reali.

A Knight of the Seven Kingdoms – HBO Max

Il mondo della grande fantasia torna protagonista il 18 gennaio con A Knight of the Seven Kingdoms, il prequel ufficiale di Game of Thrones, tratto dalle novelle Tales of Dunk and Egg di George R.R. Martin. Ambientata quasi un secolo prima degli eventi della saga principale, la serie segue le avventure di Dunk e del giovane Egg, impegnati in imprese epiche e in un regno in mutamento. È uno degli arrivi più attesi del mese per gli appassionati di fantasy televisivo.

Steal – La rapina – Prime Video

Il 21 gennaio, su Prime Video, arriva Steal – La rapina (stagione 1), un thriller che mette al centro un gruppo di personaggi intrecciati in un grande colpo con conseguenze imprevedibili.

Nettare degli dei– Apple TV

Sempre il 21 gennaio sbarca su Apple TV la seconda stagione di Nettare degli dei, serie che si è distinta per narrazione originale e caratterizzazione dei personaggi.

The Beauty – Disney+

Il 22 gennaio su Disney+ arriva The Beauty (stagione 1), una serie che combina elementi drammatici e riflessivi, pensata per un pubblico sensibile alle storie di formazione e sfide interiori.

Finding Her Edge – Passione sul ghiaccio – Netflix

Always the 22nd, Netflix propone Finding Her Edge – Passione sul ghiaccio (stagione 1), un titolo che unisce sport, emozione e dinamiche di relazione in un contesto competitivo.