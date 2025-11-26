Serie tv da vedere assolutamente a Dicembre 2025

Dicembre è il mese dei bilanci… ma anche delle serie Tv da guardare seduti sul divano. E questo dicembre 2025 si preannuncia ricchissimo di novità, soprattutto per chi ama i mondi oscuri, le saghe adrenaliniche e le storie tratte da grandi romanzi. Dalle tante serie ispirate all’universo narrativo di Anne Rice, fino ai ritorni attesissimi come Fallout ed “Emily in Paris”, passando per la rinascita epica di Sandokan: ecco tutte le uscite da segnare in agenda, giorno per giorno.

Tutte le serie TV da vedere a dicembre 2025: il meglio del mese tra horror, fantasy e grandi ritorni

Dicembre 2025 è un mese in cui le piattaforme streaming puntano in alto, tra adattamenti letterari, eroi iconici, horror sofisticato e commedie per le feste. Che si cerchi un brivido, una grande avventura o un pizzico di glamour, il catalogo offre titoli pronti a soddisfare tutti i gusti. Non resta che preparare popcorn e lista di visione: l’inverno non è mai stato così ricco.

1 Dicembre 2025

TalamascA: L’ordine segreto – Netflix

Genere: Horror, Thriller, Poliziesco, Drammatico

Nazionalità: USA

La mitologia di Anne Rice torna protagonista con una serie dedicata alla misteriosa organizzazione che da sempre controlla vampiri, streghe e creature sovrannaturali. Atmosfere cupe, investigazioni occulte e una guerra che si prepara nell’ombra rendono “TalamascA: L’ordine segreto” uno dei titoli più attesi del mese. Perfetta per chi ama il gotico moderno e il mistero.

Dark Winds – Netflix

Genere: Noir, Western, Crime

Nazionalità: USA

1ª Stagione disponibile in Italia

Basata sui romanzi di Tony Hillerman, la serie mescola crime investigativo e cultura Navajo. Polvere, segreti antichi e omicidi inspiegabili sulle terre del Sud-Ovest americano: un noir atipico, spirituale e spietato.

Le streghe Mayfair – Netflix

Genere: Fantasy, Horror

Nazionalità: USA

3ª Stagione

Il potere delle streghe torna nel cuore di New Orleans, fra maledizioni e genealogie oscure. Una serie sensuale e sinistra, che affronta il tema dell’eredità femminile e del controllo sul proprio destino.

Intervista col vampiro – Netflix

Genere: Horror, Romantico, Fantasy

Nazionalità: USA

3ª Stagione

La storia di Louis, Lestat e Claudia continua tra amore tossico, eternità e sangue. Un adattamento che ha conquistato per eleganza visiva e dramma sensuale.

Sandokan – Rai 1

Genere: Azione, Avventura, Drammatico

Nazionalità: USA

1ª Stagione

Il pirata della Malesia torna sul piccolo schermo con una produzione internazionale che punta alla spettacolarità cinematografica. Con Can Yaman, Ed Westwick e John Hannah, una rivisitazione epica del mito di Salgari.

2 Dicembre 2025

L’altro ispettore – Rai 1

Genere: Poliziesco, Drammatico, Commedia

Nazionalità: Italia

1ª Stagione

Un poliziesco con un tocco brillante che racconta la città e le sue contraddizioni con ironia e umanità. Una nuova proposta italiana tutta da scoprire.

5 Dicembre 2025

Sicilia Express – Netflix

Genere: Commedia

Nazionalità: Italia

1ª Stagione

Una fuga on the road da Catania a Milano… su un treno! Con Salvatore Ficarra, Picone e Katia Follesa, una commedia natalizia ricca di tappe, incontri e risate.

6 Dicembre 2025

Spartacus: House of Ashur – MGM+

Genere: Drammatico, Storico, Azione

Nazionalità: USA

1ª Stagione

Un nuovo capitolo nell’universo di Spartacus, questa volta concentrato sull’ascesa e le macchinazioni di Ashur. Gladiatori, intrighi di potere e una Roma più brutale che mai.

8 Dicembre 2025

Star Wars: Young Jedi Adventures – Disney+

Genere: Animazione, Azione, Avventura

Nazionalità: USA

3ª Stagione

Per i più piccoli (ma non solo) un ritorno tra le stelle, nel lato più luminoso della galassia lontana lontana.

10 Dicembre 2025

Record of Ragnarok – Netflix

Genere: Animazione, Azione, Avventura

Nazionalità: Giappone

3ª Stagione

Gli dei e gli umani continuano a sfidarsi nell’arena definitiva. Scontri mozzafiato, character design estremi e tanta mitologia rivisitata.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo – Disney+

Genere: Avventura, Drammatico, Fantasy, Ragazzi

Nazionalità: USA

2ª Stagione

Il giovane semidio più amato della narrativa YA continua la sua missione: gli dèi non sono mai stati così pop e spettacolari.

11 Dicembre 2025

Little Disasters – L’errore di una madre – Paramount+

Genere: Drammatico, Thriller

Nazionalità: USA

1ª Stagione

Una storia sull’amicizia, la maternità e la fragilità delle verità familiari. Un dramma psicologico di forte impatto emotivo.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft – Netflix

Genere: Animazione, Azione, Avventura

Nazionalità: Giappone

2ª Stagione

Lara è tornata: coraggiosa, iconica e animata come mai prima d’ora.

12 Dicembre 2025

Taylor Swift: The End of an Era – Disney+

Genere: Musicale, Documentario

Nazionalità: USA

1ª Stagione

La serie evento che racconta l’eredità culturale della popstar più influente dell’ultimo decennio. Imperdibile per Swifties e curiosi del fenomeno musicale globale.

15 Dicembre 2025

Younger – Netflix

Genere: Commedia

Nazionalità: USA

Serie completata

Nuova disponibilità in streaming per una serie brillante sulla seconda vita possibile… anche a quarant’anni.

17 Dicembre 2025

Fallout – Prime Video

Genere: Azione, Avventura, Drammatico

Nazionalità: USA

2ª Stagione

Dopo l’enorme successo dell’esordio, la serie post-apocalittica torna a mostrarci un mondo vasto, crudele e irresistibile. Le Wasteland non sono mai state così affascinanti.

18 Dicembre 2025

Emily in Paris – Netflix

Genere: Commedia, Drammatico

Nazionalità: USA

5ª Stagione

Moda, amore e Parigi: una formula che continua a far sognare. Emily affronta nuove sfide sentimentali e professionali, ovviamente con stile.

23 Dicembre 2025

Amadeus – Sky Atlantic HD

Genere: Drammatico, Storico

Nazionalità: Regno Unito

1ª Stagione

Una serie che mescola musica, potere e ambizione, ispirata alla leggendaria figura di Mozart. Estetica elegante e intrighi di corte per chi ama i biopic d’autore.