La seconda e ultima parte di “Cent’anni di solitudine” in arrivo su Netflix: cosa sapere

L’attesa per uno degli eventi televisivi e letterari più importanti del decennio è finalmente giunta al termine. Tutti i lettori appassionati e gli amanti del grande schermo possono segnare una data fondamentale sui loro calendari: il 5 agosto 2026 segnerà il ritorno definitivo a Macondo. Netflix ha infatti annunciato ufficialmente l’uscita della tanto attesa seconda e ultima parte di Cent’anni di solitudine, la monumentale serie televisiva tratta dall’intramontabile capolavoro della letteratura mondiale scritto dal Premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez.

A quasi due anni di distanza dall’emozionante debutto della prima stagione, rilasciata nel dicembre del 2024, il pubblico di tutto il mondo potrà finalmente assistere alla conclusione della complessa e magica saga della dinastia dei Buendía.

Cent’anni di solitudine – Seconda parte: una distribuzione in due atti

La distribuzione di questo secondo capitolo seguirà una modalità peculiare e altamente simbolica, pensata appositamente per valorizzare la grandiosità dell’opera di García Márquez. L’uscita è stata infatti divisa in due momenti distinti, creando una vera e propria suspense cinematografica: i primi sette episodi debutteranno sulla celebre piattaforma di streaming a partire dal 5 agosto 2026.

Per il gran finale, invece, bisognerà attendere qualche settimana in più. L’ultimo, epico episodio, concepito e strutturato dai creatori come un vero e proprio lungometraggio dall’ampio respiro cinematografico, sarà reso disponibile il 26 agosto 2026. Si tratta di una scelta distributiva che mira a prolungare l’incanto, a mantenere viva la conversazione e a regalare al pubblico un’esperienza di visione immersiva e totalizzante, in grado di rendere giustizia a una delle chiusure narrative più perfette e struggenti della storia della letteratura moderna.

Una produzione devota alla visione originale

Cent’anni di solitudine non è mai stato un romanzo facile da adattare. Per decenni, lo stesso Gabriel García Márquez si era categoricamente opposto a qualsiasi trasposizione cinematografica della sua opera magna, spaventato dall’idea che i ristretti vincoli temporali di un film potessero mutilare la fitta rete narrativa o, peggio, che i grandi produttori hollywoodiani potessero imporre la lingua inglese per la recitazione.

Il “Gabo” esigeva che la sua Macondo respirasse, parlasse e vivesse esclusivamente in spagnolo. La produzione Netflix, in accordo con la famiglia dello scrittore, ha saputo accogliere queste inamovibili e legittime condizioni: girata interamente nella nativa Colombia, recitata in lingua originale e arricchita da talenti locali, la serie si è distinta fin dal suo esordio per un profondo e autentico rispetto dell’anima latinoamericana.

La trama dei nuovi episodi: il declino di Macondo

Se la prima stagione (composta da otto episodi) ci aveva incantato narrando la genesi, le mitiche origini e i giorni innocenti e selvaggi della fondazione di Macondo da parte dei capostipiti José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán, questa seconda stagione si preannuncia inevitabilmente più oscura, densa e drammatica. La sceneggiatura coprirà infatti gli ultimi cinquant’anni della narrazione romanzesca.

Ci ritroveremo di fronte al lento ma inesorabile declino dell’utopica cittadina, che verrà irrimediabilmente travolta dai violenti venti del progresso e dilaniata dalle incessanti guerre civili. Ripartiremo dalle conseguenze del faticoso armistizio che di fatto non riporterà la pace sperata.

Seguiremo le gesta del colonnello Aureliano Buendía, perseguitato da innumerevoli tentativi di assassinio organizzati dalle frange dei conservatori, e conosceremo a fondo personaggi chiave che determineranno i destini finali della stirpe. Tra questi spicca la rigida e devota Fernanda del Carpio, che giunta dalle nebbie di Bogotá sposerà Aureliano il Secondo, portando tra le strade polverose di Macondo un’atmosfera di cupa aristocrazia, intransigenza e repressione religiosa.

Il treno giallo e l’irruzione della modernità

Un elemento centrale e dirompente dei nuovi episodi sarà l’irruzione della cruda modernità a Macondo, un evento che spezzerà l’isolamento magico del villaggio. Sullo schermo assisteremo infatti all’arrivo del treno, quel famigerato “innocente treno giallo” che cambierà per sempre il volto del luogo, aprendo la strada al disastroso insediamento della compagnia bananiera nordamericana.

Questo sconvolgente sviluppo economico innescherà nuove tensioni politiche e sociali di proporzioni devastanti, portando prepotentemente alla luce i lati più brutali dell’imperialismo e dello sfruttamento capitalistico, temi fortemente sentiti dall’autore e centrali nella critica post-coloniale dell’America Latina.

Attraverso lo sguardo corale dei molteplici personaggi, e la regia attenta di Laura Mora e Carlos Moreno, la serie continuerà a esplorare magistralmente quei fili invisibili eppure indistruttibili che legano la memoria, il concetto di tempo circolare in cui gli eventi tendono a ripetersi, i destini ereditari e, soprattutto, l’immancabile e perpetua solitudine che condanna senza scampo i membri della famiglia Buendía, generazione dopo generazione.