Scorsese torna al mistero: cosa ci svela “What Happens at Night”, il nuovo film con DiCaprio e Jennifer Lawrence

What Happens at Night è il film che nasce quando si incontrano Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, il risultato non può essere semplicemente un nuovo film: diventa automaticamente un oggetto culturale da osservare, analizzare, aspettare.

Apple Original Films ha annunciato l’inizio delle riprese di questo attesissimo progetto, tratto dall’omonimo romanzo di Peter Cameron, e già dalle prime informazioni emerge una direzione precisa: un racconto sospeso tra realtà e sogno, tra desiderio e inquietudine.

“What Happens at Night”: un viaggio onirico tra desiderio, identità e inquietudine

What Happens at Night non promette solo una storia, ma un’esperienza. Un film che sembra voler lavorare sulle sensazioni più che sulla trama, sull’inquietudine più che sull’azione. Un racconto che potrebbe collocarsi in quella zona ambigua tra sogno e realtà dove il cinema diventa davvero potente.

Con un regista come Scorsese, un cast di questo livello e una base letteraria così particolare, le aspettative sono inevitabilmente altissime. Resta solo da capire una cosa: cosa succede davvero, di notte?

Le riprese sono attualmente in corso nella Repubblica Ceca, una scelta tutt’altro che casuale. Il paesaggio innevato, isolato, quasi irreale, diventa parte integrante della narrazione, contribuendo a costruire quell’atmosfera sospesa che sembra essere il cuore del progetto.

La storia segue una coppia americana che si reca in una piccola cittadina europea per adottare un bambino. Una premessa apparentemente semplice, quasi intima. Ma è proprio in questa semplicità che si insinua il perturbante.

Chi conosce il romanzo di Cameron sa che non si tratta di una storia lineare. È un racconto fatto di silenzi, ambiguità, percezioni alterate. E Scorsese, negli ultimi anni, ha dimostrato un interesse sempre più marcato per narrazioni che scavano nell’inconscio, più che nell’azione. Qui il viaggio non è geografico, ma interiore.

Un cast che unisce star power e inquietudine

Accanto ai due protagonisti, il film presenta un cast di altissimo livello: Patricia Clarkson, Mads Mikkelsen, Jared Harris, •Welker White.

Una scelta che non sembra puntare solo alla notorietà, ma a costruire un equilibrio preciso tra presenza scenica e capacità interpretativa.

In particolare, la presenza di Mikkelsen lascia intuire una possibile deriva più oscura del racconto, mentre Clarkson e Harris garantiscono quella profondità emotiva che spesso caratterizza i film più stratificati.

Scorsese, DiCaprio e Apple: una collaborazione che continua

What Happens at Night segna una nuova collaborazione tra Scorsese, DiCaprio e Apple Original Films dopo il successo di Killers of the Flower Moon.

Non è solo una continuità produttiva, ma un segnale preciso: lo streaming di alta qualità sta diventando sempre più il luogo privilegiato per il cinema d’autore su larga scala.

Apple, in particolare, ha costruito negli ultimi anni un’identità molto chiara: pochi titoli, ma fortemente curati, spesso affidati a grandi registi e interpreti. E questo progetto sembra inserirsi perfettamente in questa linea.

Dal romanzo allo schermo: il rischio e la promessa

Adattare What Happens at Night non è semplice. Il romanzo di Cameron si muove su un terreno fragile, fatto di atmosfere, non di eventi. È un testo che vive di percezioni più che di azioni, e proprio per questo rischia di perdere qualcosa nel passaggio al cinema.

Ma è anche qui che entra in gioco Scorsese. Negli ultimi anni, il regista ha dimostrato di saper lavorare con il tempo, con il silenzio, con lo spazio. Ha abbandonato, almeno in parte, il ritmo serrato dei suoi film più iconici per esplorare dimensioni più contemplative.

Se questa sensibilità verrà applicata anche a questo progetto, potremmo trovarci di fronte a uno dei suoi lavori più insoliti.

Perché questo film è già uno degli eventi più attesi

Ci sono almeno tre elementi che rendono What Happens at Night un film da tenere d’occhio: La combinazione creativa: Scorsese, DiCaprio, Lawrence, La fonte letteraria: un romanzo breve ma potentissimo

L’atmosfera dichiarata: onirica, sospesa, quasi disturbante Non è un blockbuster nel senso tradizionale. È qualcosa di più sottile. Più difficile da definire. E forse proprio per questo più interessante.

What Happens at Night non promette solo una storia, ma un’esperienza. Un film che sembra voler lavorare sulle sensazioni più che sulla trama, sull’inquietudine più che sull’azione. Un racconto che potrebbe collocarsi in quella zona ambigua tra sogno e realtà dove il cinema diventa davvero potente. Con un regista come Scorsese, un cast di questo livello e una base letteraria così particolare, le aspettative sono inevitabilmente altissime.

Resta solo da capire una cosa: cosa succede davvero, di notte?