“Saccharine”, il body horror che trasforma la ricerca della perfezione in un incubo contemporaneo

“Saccharine” prende una delle ossessioni più diffuse della contemporaneità, quella per il controllo del corpo, e la trasforma in qualcosa di fisico, organico e profondamente disturbante. Il nuovo film di Natalie Erika James, presentato tra Sundance e Berlino 2026, utilizza il linguaggio del body horror per raccontare una generazione cresciuta dentro la pressione costante della…

“Saccharine” prende una delle ossessioni più diffuse della contemporaneità, quella per il controllo del corpo, e la trasforma in qualcosa di fisico, organico e profondamente disturbante. Il nuovo film di Natalie Erika James, presentato tra Sundance e Berlino 2026, utilizza il linguaggio del body horror per raccontare una generazione cresciuta dentro la pressione costante della perfezione estetica.

Il risultato è un horror feroce e claustrofobico che parla di fame, desiderio, vergogna e autodistruzione molto più di quanto parli semplicemente di paura.

La protagonista Hana, interpretata da Midori Francis, è una studentessa di medicina brillante ma emotivamente fragile. Vive immersa in una quotidianità scandita da standard estetici irraggiungibili, immagini perfette sui social e una continua sensazione di inadeguatezza. Il suo corpo diventa progressivamente un nemico da correggere, contenere e modificare.

Quando entra in contatto con una misteriosa pillola dimagrante dai risultati apparentemente miracolosi, Hana crede di aver finalmente trovato la soluzione alla propria insicurezza. Ma quel farmaco nasconde qualcosa di molto più oscuro: è composto da ceneri umane.

Da quel momento il film smette di essere soltanto un horror psicologico e si trasforma in un viaggio disturbante dentro il rapporto tossico tra identità e corpo.

“Saccharine”: Natalie Erika James e il nuovo body horror femminile

Con “Saccharine”, Natalie Erika James conferma il proprio interesse per un cinema horror profondamente legato alla dimensione psicologica e corporea.

Già con “Relic” aveva raccontato il decadimento fisico come metafora della perdita di memoria e dell’angoscia familiare. Qui invece il corpo diventa il luogo in cui si depositano aspettative sociali, pressione estetica e senso di colpa.

La regista evita volutamente il tono moralista. Non costruisce un semplice discorso contro i social o contro la cultura fitness. Il film mostra qualcosa di molto più sottile e inquietante: il modo in cui certe ossessioni siano ormai completamente interiorizzate.

Hana non viene obbligata esplicitamente a dimagrire. Eppure ogni spazio che attraversa sembra ricordarle continuamente che il suo corpo non è abbastanza. (micropsiacine.com)

Ed è proprio questo il dettaglio più disturbante del film: l’orrore nasce da dinamiche quotidiane riconoscibili, non da elementi soprannaturali lontani dalla realtà.

Il corpo come terreno di guerra

“Saccharine” appartiene a quella nuova generazione di body horror contemporanei che utilizzano la trasformazione fisica per parlare di ansie sociali e identitarie.

Il corpo della protagonista cambia progressivamente. La pelle, i tessuti, i movimenti e perfino il modo di percepire sé stessa diventano instabili. Ma ogni mutazione sembra nascere da qualcosa di emotivo prima ancora che biologico.

La fame assume una dimensione quasi rituale. Mangiare non è mai un gesto semplice o naturale. Diventa colpa, desiderio incontrollabile e punizione.

Natalie Erika James insiste molto sugli aspetti fisici del corpo. Rumori, consistenze, fluidi e dettagli organici vengono mostrati con crudezza, ma senza mai diventare puro esercizio di disgusto. Ogni elemento corporeo racconta infatti il collasso mentale della protagonista.

Il film sembra voler dire che il corpo non può sopportare all’infinito il peso delle aspettative contemporanee senza iniziare prima o poi a ribellarsi.

Un horror perfetto per l’epoca dell’Ozempic

Molti critici hanno definito “Saccharine” il primo vero horror dell’era Ozempic.

Negli ultimi anni il culto della magrezza ha assunto forme nuove, apparentemente più sofisticate e mediche. Farmaci dimagranti, biohacking, wellness estremo e procedure estetiche vengono spesso raccontati come strumenti di miglioramento personale, quasi come scorciatoie verso una versione finalmente “accettabile” di sé stessi.

“Saccharine” intercetta perfettamente questa ossessione contemporanea. La pillola del film non rappresenta soltanto un elemento horror, ma una metafora chiarissima dell’idea moderna di trasformazione immediata.

Il problema è che quella trasformazione non produce libertà. Produce dipendenza, paranoia e alienazione.

Hana continua infatti a inseguire un’immagine ideale di sé che sembra allontanarsi sempre di più proprio mentre il suo corpo cambia.

Midori Francis e una protagonista devastante

Gran parte della forza del film dipende dall’interpretazione di Midori Francis.

L’attrice costruisce un personaggio fragile ma mai passivo. Hana è intelligente, rabbiosa, autodistruttiva e profondamente sola. Lo spettatore comprende il suo dolore anche quando le sue azioni diventano sempre più inquietanti.

Il film evita così di trasformare la protagonista in una semplice vittima della società contemporanea. Hana partecipa attivamente alla propria trasformazione perché desidera disperatamente sentirsi finalmente desiderabile e amata.

Ed è proprio questa ambiguità a rendere “Saccharine” molto più interessante di molti horror recenti. La paura non nasce soltanto dal corpo che muta, ma dalla consapevolezza che quella mutazione venga vissuta inizialmente come qualcosa di positivo.

Un’estetica fredda e soffocante

Dal punto di vista visivo il film costruisce un’atmosfera estremamente controllata e inquieta.

Gli ambienti ospedalieri, gli appartamenti minimalisti, le luci artificiali e i riflessi sugli schermi creano una sensazione continua di freddezza emotiva. Il mondo di Hana appare pulito, ordinato e apparentemente perfetto, ma sotto quella superficie si nasconde qualcosa di profondamente marcio.

Anche la fotografia contribuisce a questo senso di disagio. I colori sembrano spesso troppo luminosi o troppo sterili, quasi a suggerire un universo dove tutto è stato reso artificiale.

L’effetto complessivo è quello di un horror che non cerca il buio tradizionale del genere, ma trova la propria inquietudine nella normalità contemporanea.

Perché “Saccharine” colpisce così tanto

“Sanguine”, “The Substance” e ora “Saccharine” dimostrano che il body horror sta vivendo una nuova stagione creativa proprio perché riesce a raccontare il presente meglio di molti drammi realistici.

Viviamo in un’epoca in cui il corpo è continuamente esposto, giudicato, fotografato e trasformato in contenuto. “Saccharine” porta questa pressione all’estremo, mostrando cosa accade quando il desiderio di perfezione smette di essere un obiettivo e diventa una forma di violenza quotidiana.

Ed è forse proprio questo il motivo per cui il film lascia una sensazione così sgradevole e persistente. Perché il vero mostro raccontato da Natalie Erika James non è qualcosa di soprannaturale.

È l’idea contemporanea secondo cui il nostro corpo non sarà mai abbastanza.