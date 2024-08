Robin Williams, i 5 film più belli dell’amato attore americano

L’11 agosto 2014 Robin Williams si suicidò nella sua casa di Paradise Cay, in California. Un gravissimo ed inaspettato colpo per i fan di tutto il mondo che tutt’oggi faticano a capacitarsi della sua perdita. L’attore era stato diagnosticato di una grave malattia neurodegenerativa, la Demenza da corpi di Lewy, e aveva già iniziato a sopportarne i primi sintomi: allucinazioni, paranoia, perdita di memoria.

Robin Williams non voleva trascorrere gli ultimi anni della sua vita nella sofferenza, e per questo si tolse la vita nella sua camera da letto. La sua morte ha lasciato un vuoto indelebile soprattutto per quella generazione di ragazzi che è cresciuta con i suoi personaggi iconici, come il professore de L’attimo fuggente o Mrs Doubtfire. Noi di Libreriamo abbiamo deciso di ricordarlo, nel giorno della sua morte, con i 5 film più belli.

I 5 film più belli di Robin Williams

L’attimo fuggente (1989)

Quando si pensa a questo film diretto da Peter Weir non si può non pensare alla celebre battuta “Oh Capitano! Mio Capitano” che riprende un verso di una nota poesia di Walt Whitman. Ed è proprio la poesia, la letteratura e la lettura al centro di questo film.

“L’attimo fuggente” rappresenta un inno all’educazione, alla libertà di pensiero e ha come caposaldo l’entusiasmo. Una caratteristica capace di smuovere gli animi più dormienti. La figura interpretata da Robin Williams, il professor John Keating, è di fondamentale importanza: tutti gli insegnanti dovrebbero, infatti, avere lo stesso amore di Keating nei confronti di questa professione così delicata.

La potenza di questo film ha fatto sì che restasse nella storia del cinema, sia per la bravura degli interpreti, sia per il messaggio che trasmette. Una pellicola anticonformista su un metodo di insegnamento diverso che mette al centro della didattica gli studenti e non i risultati che riescono ad ottenere.

Hook (1991)

Sfidiamo chiunque dei nostri lettori: questo film l’avrete visto tutti almeno una volta nella vostra vita. Diretto da Steven Spielberg e con un cast d’eccezione, Robin Williams interpreta niente meno che il protagonista Peter Pan. Ma non come lo conosciamo, bensì la sua versione cresciuta e ormai adulta.

Il film è, infatti, la versione non ufficiale del seguito di Peter Pan, e ruota attorno all’infanzia dimenticata del protagonista. Il cast comprende, fra gli altri, anche Dustin Hoffman e Julia Roberts.

Mrs. Doubtfire (1993)

Un altro film che non potete non aver visto. Diretto da Chris Columbus, un regista che è riuscito a trasporre le migliori favole al cinema. Perché anche Mrs Doubtfire è, in fondo, una sorta di favola. Resa divertente e commovente allo stesso tempo proprio dal talento di Robin Williams.

Jumanji (1995)

“Nella giungla dovrai stare finché un 5 o un 8 non compare”. Può un gioco da tavolo diventare un’avventura straordinaria? Evidentemente, sì. Con Jumanji, Robin Williams interpreta il bambino ormai cresciuto che era rimasto incastrato proprio all’interno del gioco e che riesce a tornare nella realtà per aiutare due giovani bambini ad evitare il suo triste destino…

Patch Adams (1998)

Forse uno dei suoi ruoli più riusciti ed iconici. Patch Adams è il medico che decise di eliminare ogni sorta di separazione tra medico e paziente e che, invece, decide di utilizzare l’empatia e il sorriso per aiutare a guarire. Un altro film che valse a Robin Williams il plauso della critica e il grande affetto del pubblico, ormai innamorato della sua grande capacità interpretativa.

