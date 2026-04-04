“Roberta Valente. Notaio in Sorrento”: la nuova fiction Rai

Negli ultimi anni la fiction italiana ha compiuto un’evoluzione importante, spostandosi sempre più verso storie che uniscono intrattenimento e profondità emotiva. Non più solo gialli o drammi familiari, ma racconti in cui il lavoro diventa lo specchio della vita interiore dei personaggi, e viceversa.

È in questo scenario che si inserisce “Roberta Valente. Notaio in Sorrento”, una delle nuove produzioni Rai più attese. Una serie che promette di coniugare il fascino delle ambientazioni italiane con una narrazione fatta di misteri, relazioni e identità.

Ambientata tra i panorami luminosi della Costiera sorrentina, la fiction porta al centro una figura raramente esplorata in televisione: quella del notaio. Ma dietro la precisione giuridica e la formalità del ruolo, si nasconde una protagonista complessa, attraversata da fragilità, scelte difficili e segreti.

“Roberta Valente. Notaio di Sorrento” Una storia che parla di lavoro e di vita.

Con “Roberta Valente. Notaio in Sorrento”, la Rai punta su una fiction che unisce mistero, sentimento e introspezione. Una storia che non si limita a intrattenere, ma invita a guardare più a fondo. Nei personaggi, nelle relazioni, nelle scelte. Perché, alla fine, il vero tema non è il lavoro di Roberta. Ma ciò che resta quando le certezze iniziano a cedere. E forse è proprio questo a renderla una serie da aspettare. Una protagonista tra controllo e caos

Al centro della serie troviamo Roberta Valente, interpretata da Maria Vera Ratti, una giovane donna che ha raggiunto un traguardo importante: è la notaia più giovane d’Italia. Meticolosa, razionale, abituata a pianificare ogni dettaglio, Roberta sembra avere tutto sotto controllo. Ma è proprio questa apparente stabilità a incrinarsi.

Il trasferimento a Sorrento segna l’inizio di una nuova fase: un luogo che non è solo sfondo, ma presenza narrativa viva, capace di influenzare emozioni, scelte e relazioni. Qui Roberta si trova ad affrontare una serie di casi complessi e insoliti, che mettono alla prova non solo la sua professionalità, ma anche la sua capacità di leggere le persone.

E come spesso accade nelle migliori fiction, il vero conflitto non è solo esterno. È dentro. Parallelamente al lavoro, infatti, emergono verità legate al suo passato che mettono in discussione tutto ciò che credeva certo.

La figura della protagonista si costruisce così su una tensione continua: tra ordine e disordine, tra ciò che è stato e ciò che deve ancora essere compreso.

Tra casi legali e vita privata

Uno degli elementi più interessanti della fiction è proprio l’intreccio tra dimensione professionale e personale.

Roberta non è una detective, né una poliziotta. Eppure, attraverso il suo lavoro, entra in contatto con storie, conflitti e segreti che trasformano ogni atto notarile in un piccolo enigma.

Testamenti, eredità, passaggi di proprietà: dietro ogni documento si nasconde una vicenda umana. E la serie sembra voler esplorare proprio questo: il modo in cui le vite delle persone si intrecciano attraverso le decisioni più formali.

Allo stesso tempo, la sua relazione con Stefano, interpretato da Alessio Lapice, diventa un altro asse narrativo fondamentale. Un rapporto messo alla prova non solo dalle difficoltà quotidiane, ma anche dalle scoperte che Roberta fa su se stessa.

Perché crescere, spesso, significa anche mettere in discussione ciò che si pensava definitivo.

Il cast e la forza della fiction Rai

Il cast è uno dei punti di forza della serie. Accanto a Maria Vera Ratti, già apprezzata in fiction di successo, troviamo Alessio Lapice, volto noto al pubblico televisivo italiano, capace di portare nei suoi personaggi una tensione emotiva sempre credibile.

A completare il quadro ci sono Flavia Gatti, Erasmo Genzini e Sebastiano Somma, che contribuiscono a costruire un universo narrativo ricco e sfaccettato. La regia è affidata a Vincenzo Pirozzi, già noto per lavori come “Mare Fuori”, e questo lascia intuire un approccio visivo attento, capace di valorizzare sia i paesaggi che le dinamiche emotive.

La fiction è composta da quattro prime serate, articolate in più episodi, seguendo un formato ormai consolidato della Rai, che permette di sviluppare le storie con respiro ma senza dispersione.

Sorrento come personaggio

Uno degli aspetti più affascinanti della serie è senza dubbio l’ambientazione. Sorrento non è solo una cartolina. Non è solo bellezza. È un luogo che respira dentro la narrazione.

I limoneti, i vicoli, il mare: tutto contribuisce a creare un contrasto interessante con le tensioni della trama. Da una parte la luce, dall’altra i segreti.

Questo tipo di ambientazione richiama una tradizione tutta italiana, in cui il paesaggio diventa parte integrante del racconto. Ma qui sembra esserci qualcosa in più: un dialogo continuo tra esterno e interno, tra ciò che si vede e ciò che si nasconde.

Una fiction che parla di oggi

“Roberta Valente – Notaio in Sorrento” si inserisce in una nuova linea della fiction italiana, sempre più orientata verso protagoniste femminili complesse. Non eroine perfette, ma donne attraversate da dubbi, contraddizioni, fragilità. Donne che lavorano, che amano, che sbagliano. E soprattutto, donne che cambiano.

Il lavoro di notaio diventa così una metafora potente: certificare, definire, dare forma. Ma cosa succede quando la propria vita sfugge a ogni definizione? La serie sembra voler rispondere proprio a questa domanda.