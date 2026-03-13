Dal libro allo schermo: “Le libere donne”, la serie Rai tratta dal romanzo di Mario Tobino

“Le libere donne di Magliano”, il romanzo autobiografico dello psichiatra e scrittore Mario Tobino. Pubblicato nel 1953, il libro nasce dall’esperienza diretta dell’autore nel manicomio femminile di Maggiano, vicino Lucca, dove Tobino lavorò per molti anni come medico.

Il romanzo è diventato nel tempo uno dei testi più importanti della narrativa italiana del secondo Novecento dedicati al mondo della psichiatria. Attraverso una forma di diario, Tobino racconta le storie delle donne internate nell’ospedale psichiatrico, mostrando quanto spesso la “follia” fosse solo un’etichetta sociale imposta a chi non si conformava alle regole dell’epoca.

Da questa pagina di storia italiana nasce oggi la serie televisiva “Le libere donne”, prodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy e diretta da Michele Soavi. La fiction, trasmessa su Rai 1 a partire dal 10 marzo 2026, porta sullo schermo una vicenda che unisce storia vera, dramma umano e riflessione sociale.

Con protagonista Lino Guanciale nel ruolo di Mario Tobino, la serie racconta non solo il lavoro del medico ma soprattutto le vite delle donne che popolavano il manicomio di Maggiano, dando finalmente voce a storie rimaste a lungo invisibili.

Dal libro allo schermo “Le libere donne di Magliano”

Il punto di partenza della serie è proprio il romanzo autobiografico di Mario Tobino. Nel libro lo scrittore racconta la propria esperienza come medico psichiatra nel reparto femminile dell’ospedale di Maggiano, che nel testo viene chiamato “Magliano”.

L’opera è costruita come un diario in cui l’autore osserva e racconta la vita delle pazienti ricoverate. Tobino mette in discussione l’idea stessa di follia e denuncia la distanza tra i medici e le donne internate. Secondo lui molti pazienti non erano realmente malati, ma semplicemente vittime di una società incapace di accettare comportamenti non conformi.

Questo sguardo umano e anticonformista è il cuore della serie televisiva. “Le libere donne” riprende il racconto autobiografico e lo trasforma in una narrazione corale che mescola storie personali, vicende storiche e drammi individuali.

La trama della serie

La storia è ambientata a Lucca nel 1942, durante gli anni più difficili della Seconda guerra mondiale. Il protagonista è Mario Tobino, medico e poeta appena rientrato dal fronte libico. L’uomo viene assegnato all’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano, una struttura dominata da regole rigide e da metodi di cura spesso brutali.

In questo luogo arriva anche Margherita, una giovane donna che una notte appare ferita e nuda sul sagrato del Duomo. Il gesto viene interpretato come un segno di follia e il marito decide di farla internare nel manicomio.

Quando Tobino incontra la donna capisce che dietro il suo silenzio si nasconde una storia di violenza e soprusi. Convinto che molte pazienti non siano realmente malate, il medico comincia a introdurre metodi più umani e innovativi.

In un ambiente dominato dalla disciplina e dal controllo, Tobino cerca invece di restituire dignità alle donne ricoverate, ascoltando le loro storie e creando laboratori creativi che permettano loro di esprimersi. Questa scelta lo porterà inevitabilmente a scontrarsi con i colleghi e con la mentalità dell’epoca.

Un racconto tra storia, medicina e libertà

Uno degli aspetti più interessanti della serie è il modo in cui intreccia diversi livelli narrativi. Da una parte c’è la dimensione storica. L’Italia degli anni Quaranta è segnata dal fascismo, dalla guerra e dalle persecuzioni. Il manicomio diventa così uno spazio simbolico dove si riflettono le contraddizioni della società.

Dall’altra parte c’è la dimensione umana. Le donne ricoverate nell’ospedale non sono semplicemente pazienti, ma individui con storie complesse. Molte di loro sono state internate non per vere malattie mentali, ma perché considerate troppo libere, ribelli o non conformi ai ruoli sociali dell’epoca. Il titolo della serie, “Le libere donne”, allude proprio a questa contraddizione: donne definite folli perché avevano osato vivere fuori dagli schemi.

Mario Tobino, medico e scrittore

Il protagonista della serie è una figura realmente esistita. Mario Tobino (1910-1991) fu uno psichiatra, poeta e scrittore tra i più importanti del Novecento italiano.

Per molti anni lavorò nel manicomio femminile di Maggiano, dove sviluppò un approccio profondamente umano alla psichiatria. Tobino rifiutava le terapie più violente, come l’elettroshock, e cercava invece di comprendere i traumi e le storie personali delle sue pazienti.

Parallelamente alla carriera medica, Tobino costruì una grande carriera letteraria. Nei suoi libri raccontò spesso il mondo della psichiatria, trasformando l’esperienza clinica in narrazione.

“Le libere donne di Magliano” è forse il suo libro più famoso proprio perché riesce a coniugare testimonianza storica e sensibilità letteraria.

Una storia ancora attuale

Il passaggio dal libro alla serie televisiva dimostra quanto le domande sollevate da Tobino siano ancora attuali. Il romanzo e la serie interrogano il confine tra normalità e follia, tra cura e controllo, tra libertà e repressione. Temi che oggi continuano a essere al centro del dibattito sulla salute mentale.

La fiction televisiva amplia il racconto del libro trasformandolo in una narrazione più ampia, dove le vicende personali delle pazienti si intrecciano con la storia italiana del Novecento.

Dal libro alla televisione: una memoria che ritorna

Con “Le libere donne” la televisione italiana riporta alla luce una pagina importante della nostra storia sociale. Il romanzo di Mario Tobino aveva già mostrato come il manicomio potesse diventare un luogo di ingiustizia oltre che di cura. La serie televisiva amplia questa riflessione dando volto e voce alle donne che popolavano quei luoghi.

Il risultato è un racconto potente, capace di unire letteratura, storia e televisione. E proprio questo è il senso più profondo del passaggio dal libro allo schermo: trasformare una testimonianza letteraria in una storia visiva che possa continuare a interrogare il presente.