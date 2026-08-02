Prime Video, le novità di agosto 2026: da “Sterling Point” a “Reacher 4”, tutti i film e le serie da vedere

Agosto è spesso il mese in cui le piattaforme rallentano, lasciando alle grandi uscite autunnali il compito di riportare il pubblico davanti allo schermo. Prime Video sembra aver scelto una strada diversa per il 2026, costruendo un calendario che attraversa generi molto differenti e che, soprattutto, concentra alcuni degli appuntamenti più interessanti proprio nella seconda metà…

Agosto è spesso il mese in cui le piattaforme rallentano, lasciando alle grandi uscite autunnali il compito di riportare il pubblico davanti allo schermo. Prime Video sembra aver scelto una strada diversa per il 2026, costruendo un calendario che attraversa generi molto differenti e che, soprattutto, concentra alcuni degli appuntamenti più interessanti proprio nella seconda metà dell’estate.

Il mese partirà il 5 agosto con Sterling Point – L’isola dei segreti, nuova serie di formazione che mescola misteri familiari, primi amori e un’isola canadese ereditata da una diciassettenne cresciuta a New York. Soltanto una settimana dopo arriverà uno dei titoli di punta dell’intera programmazione, la quarta stagione di Reacher, ancora una volta tratta dai romanzi di Lee Child. Il 26 agosto sarà invece il momento di The Last Sunrise – L’estate delle prime volte, romance estivo con Maia Reficco ed Eva Longoria.

A questi titoli si aggiungono film in prima e seconda visione, ritorni in catalogo e serie già note al pubblico, componendo un agosto che passa dall’action al coming of age, dal thriller alla fantascienza e arriva fino a David Lynch.

Prime video: tutte le novità di Agosto 2026

“Sterling Point – L’isola dei segreti”, dal 5 agosto

Il primo grande appuntamento del mese è una nuova serie Prime Original composta da otto episodi disponibili insieme dal 5 agosto.

Al centro di Sterling Point – L’isola dei segreti troviamo Annie Jacobson, interpretata da Ella Rubin, diciassettenne cresciuta a New York insieme al fratello gemello, interpretato da Keen Ruffalo, e al padre adottivo, al quale presta il volto Jay Duplass.

La vita che Annie conosce viene interrotta da un’eredità decisamente insolita: il misterioso nonno le ha lasciato un’isola in Canada. Il trasferimento apre così una fase completamente nuova della sua esistenza, fatta di amicizie, primi amori e soprattutto di una storia familiare che sembra custodire molte più zone d’ombra di quanto Annie immaginasse.

La premessa inserisce la serie nel territorio del coming of age, ma utilizza il mistero familiare per interrogarsi anche sul rapporto tra identità e passato. Quanto di ciò che siamo dipende dalla famiglia nella quale siamo cresciuti e quanto, invece, da una storia precedente che non conosciamo ancora?

Nel cast figurano anche Amélie Elisabeth Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Daniel Quinn-Toye, Bo Bragason, Jeffrey Dean Morgan, Nikko Angelo Hinayo, Mabel Strachan, Elle-Maija Talifeathers e Missi Pyle.

“Reacher 4”, Jack Reacher torna il 12 agosto

È probabilmente l’uscita televisiva più importante del mese per Prime Video. Alan Ritchson torna nei panni di Jack Reacher con una quarta stagione che adatta Gone Tomorrow, tredicesimo romanzo della saga di Lee Child.

La storia comincia con un incontro apparentemente casuale nella metropolitana di Philadelphia. Reacher nota una donna sconvolta e ciò che accade poco dopo lo trascina dentro un caso molto più complesso del previsto, fino a coinvolgere personaggi collocati ai vertici del potere.

Prime Video ha confermato il 12 agosto 2026 come data di debutto internazionale: saranno disponibili immediatamente i primi tre episodi, mentre i successivi arriveranno settimanalmente fino al finale del 16 settembre, per un totale di otto puntate. La serie è già stata rinnovata per una quinta stagione, che sarà basata su Make Me, ventesimo romanzo dedicato al personaggio.

Accanto a Ritchson arriveranno diversi nuovi interpreti, tra cui Chris Marquette, Sydelle Noel, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan e Kathleen Robertson.

Il successo di Reacher mostra quanto il personaggio creato da Child si presti alla serialità televisiva: ogni romanzo offre un nuovo caso, un ambiente differente e personaggi che possono entrare e uscire dalla vita del protagonista senza modificare la sua natura errante. La quarta stagione conserva proprio questa formula, ma la sposta verso una cospirazione che porta Reacher a confrontarsi non soltanto con la violenza fisica, ma con un potere molto più difficile da colpire.

“The Last Sunrise – L’estate delle prime volte”, dal 26 agosto

Il 26 agosto cambia completamente atmosfera con The Last Sunrise – L’estate delle prime volte, nuovo film Prime Original tratto dall’omonimo romanzo.

Protagonista è Ry, interpretata da Maia Reficco, una studentessa universitaria affetta da una malattia cronica che trascorre l’estate a Maiorca insieme alla madre, interpretata da Eva Longoria. Qui incontra Julián, al quale presta il volto Fernando Lindez, e quella che doveva essere semplicemente un’estate lontana dalla quotidianità diventa l’occasione per vivere una relazione inattesa.

L’amore, però, si sviluppa mentre le condizioni di Ry peggiorano e alcuni segreti familiari emergono proprio quando la protagonista vorrebbe smettere di pensare al futuro e imparare a vivere il presente.

Il romance estivo diventa così il punto di partenza per raccontare qualcosa di più ampio: il desiderio di non ridurre la propria esistenza alle paure che la condizionano. Il titolo italiano, L’estate delle prime volte, sembra insistere proprio su questa dimensione, contrapponendo l’incertezza del domani all’intensità di ciò che può essere vissuto adesso.

Gli altri Prime Original di agosto

Tra le altre produzioni originali del mese troviamo Corrida dos Bichos – La legge del branco, disponibile dal 7 agosto, mentre il 20 agosto arriverà il documentario Novak Djokovic: Il lupo d’inverno, dedicato a una delle figure che hanno segnato la storia recente del tennis.

Il 21 agosto sarà invece disponibile Back to the 90’s, nuovo film Prime Original che già dal titolo promette di sfruttare uno dei fenomeni culturali più evidenti degli ultimi anni: il ritorno degli anni Novanta nell’immaginario pop contemporaneo.

I film in arrivo su Prime Video ad agosto 2026

Il calendario delle prime e seconde visioni partirà il 3 agosto con Desiderio proibito, seguito il 7 agosto da Anaconda. Il 14 arriverà Sniper: Senza Nazione, mentre il 17 sarà disponibile Gunner. Il 21 agosto toccherà al film d’animazione GOAT: Sogna in grande, il 24 a You Can’t Run Forever e il 28 agosto a In the Grey.

Il catalogo si arricchirà però anche di numerosi film già usciti, alcuni dei quali permettono di costruire delle vere maratone. Il 1° agosto, per esempio, arriverà un consistente blocco del franchise Fast & Furious, da 2 Fast 2 Furious a Hobbs & Shaw, insieme a La mummia e La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone.

Nella stessa giornata saranno disponibili, tra gli altri, Licorice Pizza, Il signore delle mosche, La ragazza di Stillwater, Hercules: Il guerriero, Tekken, Pandorum – L’universo parallelo, La coniglietta di casa e Quinto potere.

Particolarmente interessante sarà però la seconda parte del mese per chi cerca un cinema più oscuro e perturbante. Il 10 agosto arriva Ultima notte a Soho di Edgar Wright, il 15 Under the Silver Lake, mentre il 20 agosto entreranno in catalogo Mulholland Drive in versione originale e Basic Instinct.

Tre titoli diversissimi che condividono però un’ossessione per identità, desiderio e percezione: l’estate può diventare anche il momento giusto per recuperare film che chiedono allo spettatore qualcosa in più del semplice intrattenimento.

Le serie che entrano in catalogo

Accanto agli Original, Prime Video aggiungerà diverse stagioni complete di serie già conosciute. Il 10 agosto arriverà la settima stagione di Scandal, seguita il 14 da Pam & Tommy e il 16 dalla quinta stagione di Supergirl.

Il 21 agosto entrerà in catalogo la prima stagione di Fallen, mentre il 24 sarà disponibile la settima stagione di Station 19. Il 25 agosto toccherà a One Piece OAV S14, mentre il mese si chiuderà il 31 agosto con A Murder at the End of the World.

Quest’ultima potrebbe essere uno dei recuperi più interessanti del mese: la miniserie di Brit Marling e Zal Batmanglij utilizza infatti la struttura del giallo per riflettere sul rapporto tra tecnologia, potere e isolamento, trasformando il classico mistero della stanza chiusa in una storia profondamente contemporanea.

Cosa lascia Prime Video ad agosto

Agosto porterà anche alcune scadenze. The Terminal List: Lupo nero lascerà il catalogo il 1° agosto, mentre le prime quattro stagioni di The Chosen saranno disponibili fino al 14 agosto.

Per quanto riguarda i film, Dobbiamo stare vicini scadrà il 9 agosto, Ti odio, anzi no, ti amo! il 12 e Blink Twice il 20 agosto.

Conviene quindi tenere d’occhio non soltanto ciò che arriva, ma anche ciò che resta disponibile ancora per poche settimane.

E dopo agosto? L’autunno di Prime Video è già pieno

Agosto, in realtà, sarà soltanto l’inizio di una seconda parte del 2026 particolarmente ricca per Prime Video.

Il 2 settembre arriverà The Runner, seguito il 9 da Marfil – Gli opposti. Il 16 settembre, immediatamente dopo il finale di Reacher 4, debutterà Neagley, spin-off dedicato a Frances Neagley con Maria Sten: gli otto episodi saranno pubblicati contemporaneamente e Alan Ritchson comparirà come guest star.

Il 23 settembre è atteso The Love Hypothesis – Il teorema dell’amore, adattamento del romance di Ali Hazelwood, mentre il 7 ottobre arriverà Carrie, nuova serie di Mike Flanagan tratta dal romanzo di Stephen King.

L’11 novembre sarà invece il momento della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, mentre il 25 novembre debutterà Blade Runner 2099. Entrambi i titoli sono già presenti tra le grandi produzioni annunciate ufficialmente da Prime Video per la fine del 2026.

A dicembre tornerà anche Maxton Hall – Il mondo tra di noi con la terza stagione, mentre Il Ministero dell’Amore è previsto entro la fine dell’anno.

Agosto rappresenta quindi una sorta di passaggio tra l’estate e una stagione streaming che diventerà progressivamente più affollata. Nel frattempo, Prime Video punta soprattutto su tre titoli molto diversi tra loro: il mistero adolescenziale di Sterling Point, il ritorno di uno dei suoi franchise più solidi con Reacher e il romance di The Last Sunrise.

Tre modi diversi di raccontare personaggi che vengono strappati dalla vita che conoscevano e costretti a entrare in qualcosa di nuovo. Forse è proprio questo, più dei generi, il filo che lega le principali uscite di agosto: l’estate come momento in cui le certezze saltano e una storia può improvvisamente prendere un’altra direzione.