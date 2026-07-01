Harlan Coben è ormai uno degli autori più strettamente legati a Netflix. Negli ultimi anni il colosso dello streaming ha trasformato molti dei suoi romanzi in serie televisive di successo, dando vita a un universo di thriller accomunati da segreti di famiglia, identità nascoste, sparizioni e colpi di scena continui. L’ultima trasposizione è “Ovunque tu sia”,…

Harlan Coben è ormai uno degli autori più strettamente legati a Netflix. Negli ultimi anni il colosso dello streaming ha trasformato molti dei suoi romanzi in serie televisive di successo, dando vita a un universo di thriller accomunati da segreti di famiglia, identità nascoste, sparizioni e colpi di scena continui. L’ultima trasposizione è “Ovunque tu sia”, titolo italiano del romanzo I Will Find You, diventato una miniserie Netflix omonima in lingua originale e arrivata sulla piattaforma nel giugno 2026.

Ancora una volta Coben costruisce una storia che parte da una domanda apparentemente impossibile: cosa faresti se ti dicessero che tuo figlio, creduto morto da anni, è in realtà ancora vivo?

“Ovunque tu sia” dal libro allo schermo una nuova serie thriller Netflix

Nel libro conosciamo David Burroughs, un uomo la cui vita viene distrutta in una sola notte. Suo figlio Matthew viene trovato morto e tutte le prove sembrano indicare lui come responsabile dell’omicidio. Pur proclamandosi innocente, David viene condannato all’ergastolo.

Cinque anni dopo, quando ormai ha perso ogni speranza, la cognata gli mostra una fotografia recente. Sullo sfondo compare un ragazzo che David riconosce immediatamente: è Matthew. O almeno, lui ne è assolutamente convinto.

Da quel momento tutto cambia. Se il figlio è vivo, significa che qualcuno ha costruito un’enorme menzogna. Per scoprire la verità David dovrà evadere dal carcere, sfuggire all’FBI e affrontare una rete di segreti molto più grande di quanto immaginasse.

Come spesso accade nei romanzi di Coben, la suspense nasce non soltanto dalla fuga, ma soprattutto dal dubbio continuo su chi possa essere davvero degno di fiducia.



La serie Netflix amplia il respiro della storia

L’adattamento televisivo, creato da Robert Hull con la supervisione dello stesso Harlan Coben, mantiene intatto il nucleo narrativo del romanzo, ampliando però alcuni personaggi secondari e sviluppando maggiormente l’indagine parallela delle forze dell’ordine.

Il protagonista è interpretato da Sam Worthington, affiancato da Britt Lower, Milo Ventimiglia, Madeleine Stowe, Chi McBride e Logan Browning, un cast che contribuisce a dare maggiore profondità emotiva ai rapporti familiari e ai conflitti morali della vicenda.

La serie conserva il ritmo serrato tipico di Coben, alternando inseguimenti, fughe, false piste e rivelazioni capaci di ribaltare continuamente il punto di vista dello spettatore.

Un thriller che parla soprattutto di un padre

Al di là della componente investigativa, Ovunque tu sia racconta soprattutto l’ostinazione di un padre disposto a mettere in gioco tutto pur di ritrovare il proprio figlio.

David non cerca soltanto la libertà. Cerca la possibilità di dimostrare la propria innocenza e di recuperare ciò che gli è stato sottratto. È questa dimensione emotiva che distingue il romanzo da molti thriller contemporanei: ogni colpo di scena nasce da un dolore familiare, da una perdita e dalla speranza che qualcosa possa ancora essere salvato.

La fuga dal carcere diventa così il simbolo della volontà di sottrarsi a una verità imposta e di ricostruire una vita ormai data per distrutta.

Perché leggere il libro dopo aver visto la serie

Chi conosce Harlan Coben sa che i suoi adattamenti tendono a rispettare l’impianto narrativo originale, ma il romanzo offre sempre uno spazio maggiore per comprendere i pensieri del protagonista e la sua lenta discesa nella disperazione.

La serie, invece, sfrutta il linguaggio televisivo per aumentare la tensione, espandendo alcuni personaggi e rendendo ancora più spettacolare la corsa contro il tempo.

Per questo Ovunque tu sia rappresenta uno dei casi in cui libro e adattamento non si sostituiscono a vicenda, ma si completano: il romanzo approfondisce il lato psicologico, mentre la serie accentua il ritmo e l’impatto visivo, restituendo tutto il fascino di uno dei thriller più coinvolgenti firmati da Harlan Coben.