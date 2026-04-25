Notre dame de Paris: quando il palco si svuota e resta solo la storia

Prodotto da David Zard e con le musiche di Riccardo Cocciante, Notre Dame de Paris si è imposto negli anni come uno degli spettacoli più seguiti dal pubblico. Scopri quando vederlo a teatro.

Buio. Un occhio di bue illumina Gringoire, cantastorie solitario che con la sua voce trasporta lo spettatore dall’Arcimboldi di Milano, al “Tempo delle cattedrali” con Notre dame de Paris: il medioevo narrato da Victor Hugo fatto di gargoyle, lotte tra classi sociali e amori impossibili.

Pian piano la scena si illumina e compare sullo sfondo la cattedrale di Notre Dame, unico grande e vero elemento scenografico del musical. Solo le campane, dalle quali il gobbo segue appassionato le vicende di Esmeralda, fanno da contraltare al minimalismo della scenografia.

Perché questa è una storia d’amore dove gli orpelli non servono. Non ci sono dialoghi: la vicenda è affidata a danze, canti e movimenti. Le parole sono superflue.

Notre dame de Paris: il ritorno di uno dei musical più visti al mondo

Prodotto da David Zard, con l’adattamento italiano di Pasquale Panella sui testi di Luc Plamondon e le musiche di Riccardo Cocciante, Notre Dame de Paris si è imposto negli anni come uno degli spettacoli più seguiti dal pubblico.

Era il 2002 quando debuttò in Italia. Da allora ha superato i 2 milioni di spettatori, mantenendo nel tempo una presenza costante nei teatri.

Dopo il ritorno sul palco del Teatro degli Arcimboldi, lo spettacolo sarà nuovamente in scena a Milano anche dal 18 al 28 giugno.

Una storia senza tempo

L’amore: cantato, interpretato, danzato è il fulcro del musical. È attorno a Esmeralda, giovane e carismatica gitana, capace di attirare a sé desideri opposti, che il sentimento prende forma: quello leggero e superficiale di Febo, capitano delle guardie; quello tormentato di Frollo, diviso tra fede e passione; quello puro e assoluto del Gobbo di Notre Dame, dolce reietto della storia e della società.

Il sentimento che viene portato in scena da un cast d’eccezione mostra le sue varie sfaccettature: con Febo è energico e passionale, con Frollo malato e ossessivo e con Quasimodo puro e innocente. Ogni sua emanazione prende vita in luoghi specifici, quasi come se gli spazi si animassero assumendo le personalità dei protagonisti.

La locanda, anonima, ospiterà l’amore leggero di Febo; l’ufficio di Frollo darà forma ai suoi deliri ossessivi, mentre la cattedrale di Notre Dame, casa e difesa di Quasimodo, si ergerà a custodia di un amore puro e innocente.

La formula del successo

Il successo planetario dello spettacolo spinge a chiedersi quale sia il segreto che leghi un pubblico eterogeno e variegato da così tanto tempo.

Colpisce indubbiamente la qualità dello spettacolo, la professionalità del cast, la potenza della storia, ma probabilmente l’aspetto più significativo è la “popolarità” del racconto.

E per popolarità non si intende la fama del romanzo, bensì i sentimenti del popolo: amore, passione, razzismo, invidia e ossessione.

Questo spettacolo moderno, con minimalismo e poesia porta in scena l’umanità, dalla sua bassezza ai suoi apici, verso i quali anelano le guglie della cattedrale.

Nei suoi personaggi è facile riconoscersi, fosse solo in una delle loro sfumature.

“Vivere per amare,

amare quasi da morire,

morire della voglia di vivere,

[…] con la voglia di vivere”.

Il potere dei gesti e della musica

Non c’è spazio per i dialoghi, le emozioni passano attraverso il canto e il ballo. Scena dopo scena, su un palco essenziale, con l’ausilio delle luci di scena prende vita la trama.

I brani di Cocciante sono il contrappunto di senso al vuoto degli spazi:

“In questo tempo delle cattedrali

La pietra si fa statua, musica e poesia

E tutto sale su verso le stelle

Su mura e vetrate

La scrittura è architettura”

La colonna sonora, per la sua vividezza, si è imposta fuori dal circuito teatrale partecipando al successo duraturo del musical.

Ogni dichiarazione di intenti dei personaggi è invece magistralmente raccontata dai salti acrobatici degli zingari, dai movimenti goffi e incerti di Quasimodo e da quelli leggiadri di Esmeralda. La potenza dei sentimenti e il tumulto della storia si incarnano con energia nel corpo di ballo.

Acrobazie sulle campane, scalate sulla facciata della cattedrale, sono i momenti del climax dell’impeto d’amore fino al triste epilogo, dove protagonisti resteranno solo la luce sui corpi esangui di Esmeralda e su quello ritorto dal dolore di Quasimodo, pronto a lasciarsi morire.

La vita sfugge dalle mani, ma non la promessa dell’amore.

“Balla, mia Esmeralda

Canta, mia Esmeralda

Al di là dell’aldilà

L’amore non saprà

Morire”

Buio. Cala il sipario.

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