Dal libro al film “Non è un paese per single” la commedia romantica di Felicia Kingsley

Negli ultimi anni la narrativa romantica italiana ha conosciuto un successo sorprendente, capace di conquistare milioni di lettori e di trasformarsi sempre più spesso in cinema e serie televisive. Tra i casi più interessanti c’è quello di “Non è un paese per single”, il bestseller di Felicia Kingsley che diventa ora un film destinato alla piattaforma Prime Video.

Il progetto rappresenta uno degli adattamenti più attesi del panorama editoriale contemporaneo. Kingsley è infatti una delle autrici più amate del romance italiano, con romanzi tradotti in numerosi Paesi e una comunità di lettori molto attiva sui social e su BookTok. Non sorprende quindi che l’industria audiovisiva abbia deciso di portare sullo schermo una delle sue storie più popolari.

Il film “Non è un paese per single” è diretto da Laura Chiossone e nasce dall’omonimo romanzo pubblicato in Italia da Newton Compton Editori. L’adattamento cinematografico è scritto da Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, mentre la produzione è affidata ad Amazon MGM Studios insieme a Italian International Film – Lucisano Media Group. La distribuzione avverrà direttamente su Prime Video nel 2026.

Si tratta di una commedia romantica che promette di conservare il tono brillante e ironico del libro, ma anche di ampliare l’universo narrativo attraverso le immagini e i paesaggi che fanno da sfondo alla storia.

“Non è un paese per single” finalmente l’adattamento televisivo

Al centro della storia troviamo Elisa, interpretata da Matilde Gioli. È una madre single che vive e lavora in una piccola cittadina immaginaria della Toscana, Belvedere in Chianti. Qui gestisce la tenuta chiamata Le Giuggiole, immersa tra vigneti e colline, in un contesto apparentemente perfetto.

La particolarità del paese è che quasi tutti sembrano essere in coppia oppure alla ricerca dell’anima gemella. Elisa rappresenta un’eccezione: è indipendente, abituata a gestire la propria vita da sola e poco interessata alle dinamiche sentimentali che sembrano dominare la comunità.

Tutto cambia quando Michele, interpretato da Cristiano Caccamo, torna improvvisamente in paese. Si tratta di un amico d’infanzia che Elisa non vede da anni e che riappare nel momento più inatteso. Il suo ritorno riaccende sentimenti che sembravano ormai sepolti e costringe la protagonista a mettere in discussione le proprie certezze.

Da questo momento la storia si sviluppa come una commedia sentimentale piena di equivoci, incontri e piccoli drammi quotidiani. Tra nostalgia, attrazione e ironia, Elisa dovrà capire se sia davvero possibile ricominciare ad amare oppure se la sua vita da single rappresenti l’equilibrio che ha sempre cercato.

Il cast del film

Uno degli elementi più interessanti dell’adattamento è il cast scelto per portare in scena i personaggi del romanzo.

Nel ruolo della protagonista Elisa troviamo Matilde Gioli, attrice già apprezzata in film e serie televisive italiane. Accanto a lei Cristiano Caccamo, che interpreta Michele, il personaggio destinato a sconvolgere l’equilibrio della protagonista.

Completano il cast: Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, Marco Cocci, Bebo Storti

La presenza di un ensemble così variegato suggerisce che la storia non si limiterà alla relazione tra i due protagonisti, ma costruirà un vero e proprio microcosmo di personaggi che animano la vita del piccolo paese toscano.

Dalla pagina allo schermo: il successo di Felicia Kingsley

L’adattamento di “Non è un paese per single” rappresenta anche un segnale importante per l’editoria italiana. Negli ultimi anni il romance è diventato uno dei generi più letti, soprattutto grazie alla diffusione dei social dedicati ai libri.

Felicia Kingsley è una delle autrici simbolo di questo fenomeno. I suoi romanzi mescolano romanticismo, ironia e personaggi femminili indipendenti, elementi che li rendono perfetti per un adattamento cinematografico.

Il passaggio dal libro al film permette inoltre di ampliare il pubblico della storia. Molti spettatori potrebbero scoprire il romanzo proprio attraverso il film, creando così un circolo virtuoso tra editoria e audiovisivo.

La Toscana come scenario romantico

Un altro elemento fondamentale del film è l’ambientazione. Le riprese si sono svolte in Toscana, in particolare nella provincia di Siena tra Montalcino e la frazione Sant’Angelo in Colle.

Il paesaggio toscano, con i suoi vigneti, le colline e i piccoli borghi, diventa così parte integrante della narrazione. Non è soltanto uno sfondo estetico, ma un elemento che contribuisce a costruire l’atmosfera romantica e quasi fiabesca della storia.

Questo tipo di ambientazione è particolarmente efficace per una commedia sentimentale, perché crea un contrasto tra la tranquillità del luogo e il tumulto emotivo dei personaggi.

Perché questo film potrebbe conquistare il pubblico

Il successo di “Non è un paese per single” dipenderà in gran parte dalla capacità di mantenere lo spirito del romanzo. I lettori di Kingsley si aspettano dialoghi brillanti, personaggi riconoscibili e una storia d’amore capace di mescolare leggerezza e introspezione.

Allo stesso tempo il cinema offre nuove possibilità narrative: paesaggi spettacolari, ritmo visivo e interpretazioni attoriali che possono arricchire la storia originale.

In un momento in cui le piattaforme streaming cercano sempre più storie radicate nella cultura locale ma capaci di parlare a un pubblico internazionale, questo film rappresenta un esempio interessante di come la narrativa contemporanea possa trasformarsi in racconto cinematografico.

Chi è Felicia Kingsley, la regina del romance italiano

Dietro il successo di “Non è un paese per single” c’è una delle autrici italiane più lette degli ultimi anni: Felicia Kingsley. Pseudonimo di Serena Artioli, Kingsley è diventata un vero fenomeno editoriale grazie ai suoi romanzi romantici brillanti, caratterizzati da dialoghi veloci, protagoniste indipendenti e storie d’amore capaci di mescolare ironia e sentimento.

Il suo esordio nel mondo editoriale avviene nel 2017 con “Matrimonio di convenienza”, pubblicato da Newton Compton Editori. Il libro conquista immediatamente il pubblico e inaugura una serie di romanzi che si collocano stabilmente nelle classifiche di vendita italiane. Negli anni successivi arrivano titoli come Una ragazza d’altri tempi, Prima regola: non innamorarsi, Due cuori in affitto e Ti aspetto a Central Park, tutti caratterizzati da uno stile leggero ma costruito con grande attenzione alla struttura narrativa.

Uno degli elementi distintivi dei romanzi di Kingsley è la capacità di costruire protagoniste femminili moderne. Le sue eroine non sono mai semplicemente alla ricerca dell’amore: hanno una vita, un lavoro, aspirazioni personali e spesso un carattere ironico che rende le storie dinamiche e contemporanee.

Il successo dei suoi libri si deve anche alla forte presenza nelle comunità di lettori online. BookTok e Bookstagram hanno contribuito a rendere i suoi romanzi veri e propri fenomeni virali, portando molti giovani lettori a scoprire il genere romance. Non sorprende quindi che l’industria cinematografica abbia iniziato a guardare con attenzione alle sue storie, perfette per essere adattate sullo schermo.

Il boom dei romance italiani tra libri, cinema e streaming

L’arrivo al cinema di “Non è un paese per single” racconta anche una trasformazione più ampia nel panorama culturale italiano. Per molti anni il romance è stato considerato un genere marginale, spesso relegato alla narrativa di intrattenimento. Oggi invece rappresenta uno dei settori più dinamici dell’editoria.

Il pubblico dei romanzi romantici è cresciuto enormemente, soprattutto grazie ai social network e alle piattaforme digitali. Molti lettori cercano storie leggere ma ben costruite, capaci di raccontare sentimenti contemporanei e relazioni realistiche. Proprio per questo il romance si è rivelato un terreno fertile anche per il cinema e per le serie televisive.

Le piattaforme streaming sono sempre più interessate a questo tipo di contenuti. Le commedie romantiche funzionano bene perché hanno un linguaggio universale e riescono a parlare a pubblici molto diversi. Inoltre permettono di valorizzare paesaggi, città e ambientazioni che diventano parte integrante della narrazione.

In questo contesto l’adattamento del romanzo di Felicia Kingsley rappresenta un esempio significativo. Non si tratta soltanto della trasposizione di un libro di successo, ma di un segnale della crescente collaborazione tra editoria e industria audiovisiva. Sempre più spesso le storie nascono sulla pagina e trovano poi una seconda vita sullo schermo.