10 film e serie da vedere perfetti per San Valentino

San Valentino è spesso raccontato come una festa uniforme, fatta di cuori, promesse e finali rassicuranti. Ma l’amore, quello vero, e quello che ci ossessiona sullo schermo, è molto più complesso: è scelta, conflitto, desiderio, paura, ritorno, perdita.

Prime Video celebra il 14 febbraio proponendo una selezione di film e serie che raccontano l’amore in tutte le sue sfumature, dal romance adolescenziale al legame adulto che sfida le convenzioni, dal primo amore che brucia fino alle relazioni che mettono in discussione ciò che crediamo di volere.

10 film e serie su Prime Video perfetti da vedere a San Valentino

San Valentino non è solo una data sul calendario, ma un’occasione per interrogarsi su come amiamo, su cosa cerchiamo negli altri e su ciò che siamo disposti a mettere in discussione.

Questi film e serie non promettono amori perfetti, ma storie capaci di parlare al cuore perché imperfette, intense, spesso contraddittorie. Proprio come l’amore vero.

Love Me Love Me

Dal 13 febbraio su Prime Video

Ambientato in una scuola d’élite internazionale a Milano, Love Me Love Me racconta un triangolo emotivo esplosivo. June, segnata dalla perdita del fratello, cerca un nuovo inizio ma si ritrova divisa tra la stabilità rassicurante di Will e l’attrazione pericolosa di James, carismatico e tormentato.

Un racconto di crescita e desiderio che mette in scena la scelta tra sicurezza e vertigine emotiva. Tratto dal romanzo fenomeno di Stefania S., amatissimo su Wattpad.

Maxton Hall – Il mondo tra di noi (Stagioni 1 e 2)

Una delle serie romantiche più viste di sempre su Prime Video. Ruby Bell, studentessa brillante ma outsider, entra nel mondo dorato di Maxton Hall e si scontra – letteralmente – con James Beaufort, erede di una potente famiglia.

Quella che nasce come ostilità si trasforma in un amore che rompe le barriere sociali, mettendo in crisi privilegi, aspettative e identità.

Rosso, Bianco e Sangue Blu

Una favola contemporanea che mescola politica, romanticismo e rappresentazione queer. Alex, figlio della Presidente degli Stati Uniti, e Henry, Principe d’Inghilterra, partono da un’ostilità diplomatica per arrivare a un amore che diventa atto politico.

Ironico, tenero e sorprendentemente serio nel raccontare cosa significa amare sotto lo sguardo del mondo.

Dimmelo Sottovoce

Il ritorno di un primo amore non è mai innocuo. Kamila pensava di avere il controllo della propria vita, finché i fratelli Di Bianco tornano a sconvolgere il suo equilibrio.

Basata sulla saga Tell Me di Mercedes Ron, la serie esplora il confine tra nostalgia, desiderio e maturazione emotiva.

Relationship Goals

Dal 4 febbraio su Prime Video

Una commedia romantica adulta che parla di carriera, ambizione e seconde possibilità. Leah è a un passo dal successo professionale, ma il ritorno del suo ex la costringe a rivedere le sue priorità.

Un titolo che riflette sulle relazioni non come favole, ma come negoziazioni emotive reali.

È colpa mia, È colpa tua, È colpa nostra

La trilogia Culpables è diventata un vero fenomeno globale. Noah e Nick crescono, cambiano, sbagliano. L’amore proibito lascia spazio a scelte più mature, conflitti più complessi e alla domanda centrale: l’amore basta davvero?

Una storia che accompagna i protagonisti, e il pubblico, dall’adolescenza all’età adulta.

È colpa mia: Londra

La versione britannica della saga Culpables porta la storia in una nuova ambientazione, tra lusso, segreti e attrazione immediata. Londra diventa lo sfondo di un amore che nasce sotto il segno del divieto e della scoperta di sé.

The Idea of You

Una delle storie d’amore più discusse degli ultimi anni. Solène, madre single quarantenne, incontra Hayes, giovane popstar idolatrata dal mondo.

Il film affronta con delicatezza e intensità il tema dell’amore fuori dalle aspettative sociali, ribaltando i pregiudizi sull’età, il desiderio e la libertà femminile.

L’estate nei tuoi occhi (Stagioni 1-3)

Un racconto di formazione che attraversa tre estati e tre stagioni della vita. Belly, Conrad e Jeremiah incarnano l’amore che cambia, che ferisce, che insegna.

Una serie che parla di prime volte, scelte sbagliate e della nostalgia che accompagna la crescita.

La mappa che mi porta a te

Un viaggio attraverso l’Europa che diventa viaggio interiore. Heather e Jack si incontrano per caso, ma nulla in questa storia è davvero casuale. Un romance che unisce scoperta, segreti e trasformazione personale, tratto dal romanzo di Joseph Monninger.