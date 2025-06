Musica, le canzoni italiane più ascoltate e scaricate del 2025

Il 2025 ci sta regalando come ogni anno delle canzoni italiane che diventano delle sorte di “tormentoni”, al punto da conquistare la vetta delle classifiche di ascolto, streaming e vendita. Una graduatoria molto più di difficile da creare oggi, all’epoca della musica streaming, rispetto a quando diversi anni fa esisteva la celebre “Hit Parade” con i dati delle vendite di dischi, (siano essi dei singoli o degli album) nei negozi.

Negli ultimi anni poi ci sono dei fattori molto evidenti a influenzare e decidere i nomi presenti in questa classifica. La prima, e che di fatto determina i risultati nel primo semestre, è ovviamente il Festival di Sanremo. Molte delle canzoni che di fatto hanno più presa sul pubblico dal palco dell’Ariston mantengono un’onda di popolarità che copre mesi e mesi. C’è poi il classico “tormentone estivo”. Ogni anno diversi artisti preparano in primavera dei brani centrati proprio per l’estate, le feste, i balli.

C’è poi, da un paio d’anni, anche l’influsso dei concerti. La presenza nei grandi stadi con dei tour in giro per l’Italia di questo o quel cantante ha un effetto di rimbalzo e popolarità notevole al punto che anche canzoni vecchie, ma sempre di successo nei “live”, tornano nelle classifiche dei brani più ascoltati.

La classifica delle canzoni italiane più ascoltate del 2025

Balorda Nostalgia – Olly

Inutile dire che al momento al primo posto delle canzoni più ascoltate e scaricate ci sia Olly con il brano con cui a conquistato il Festival di Sanremo. Il suo primato però, che per settimane e settimane è parso inattaccabile, oggi sempre meno solido. L’onda lunga della vittoria all’Ariston sta lentamente scemando ed insieme entrano in classifica i tormentoni estivi.

Il filo Rosso – Alfa

Restiamo sempre in tema di giovani, anzi giovanissimi, con la canzone di Alfa che però non ha nulla a che fare con Sanremo 2025, anzi, è addirittura un brano del 2024. ma la popolarità di Alfa sembra non conoscere crisi e rallentamenti al punto da mantenerla in classifica anche a 9 mesi dalla sua uscita.

Bottiglie Vuote – Pinguini Tattici Nucleari ft. Max Pezzali

La musica italiana propone sempre più spesso reunion e collaborazioni tra autori e cantanti che apparentemente non hanno nulla a che fare tra loro. Ma che funzionano perché sembrano essere in grado ci conquistare due mercati diversi. Ne è perfetto esempio il singolo che vede insieme i Pinguini Tattici Nucleari ed il fondatore degli 883, Max Pezzali. Un singolo per due generazioni diverse tra loro ma unite dal successo nei live. Max Pezzali infatti è reduce da un tour 2024 ed inizio 2025 tra stadi e palazzetti dello sport da “tutto esaurito”, cosa che sta accadendo in questa estate dei concerti per gli show del gruppo di Riccardo Zanotti.. Il mix funziona e la canzone è davvero ovunque, da mesi.

La cura per me – Giorgia

Si torna a Sanremo 2025 con l’ultimo brano di Giorgia, la cantante forse più amata dagli italiani negli ultimi decenni. E fa niente se la canzone non ha vinto il Festival, anzi… (ricorderete le polemiche di quei giorni…), gli italiani sono innamorati di Giorgia e non è un caso se nel concerto di pochi giorni fa a San Siro di Alice ad entusiasmare i presenti ci sia stato proprio il duetto tra le due cantanti con “La cura per me…”.

Ora che non ho più te – Cesare Cremonini

Cosa ci fa un brano del settembre 2024 nella classifica dei brani più ascoltati del 2025? In una posizione che nemmeno nel momento della sua uscita era stata in grado di raggiungere? Merito del tour estivo del cantante bolognese che sta avendo un successo incredibile, come si è visto nelle date di San Siro a Milano e non solo… Cesare Cremonini è all’apice della sua forza e popolarità e la canzone “Ora che non ho più te” è ormai un must nei live ma anche nei karaoke estivi. E si vola in classifica…

Désolée – Anna Pepe

Amata, anzi amatissima, dai giovani Anna Pepe con il suo brano “Désolée” è il più classico esempio di tormentone estivo. Ma la forza esplosiva del suo successo dal momento della sua uscita è qualcosa di incredibile al punto da conquistare non solo la vetta delle graduatorie settimanali ma da arrivare anche in quelle di questo primo semestre.

A me mi piace – Alfa

Il cantante genovese bissa con il remix di un calabre brano di Manu Chao (“Me gustas tu”, del 2001, e sembra un secolo fa…); ballatissima nelle feste estive sulla spiaggia

Maschio – Annalisa

Altro tormentone estivo per la cantante che ormai da qualche anno ci regala delle canzoni con cui riempire le nostre giornate e serate di vacanza. annalisa, brava e bella, regala una canzone diciamo simile ad altri sue brani del passato, ma, si sa, squadra che vince non si cambia…

Scelte stupide – Fedez e Clara

Altro duetto, anche se meno imprevedibile di altri, tra il rapper sicuramente più discusso d’Italia ed una delle giovani più amate e promettenti del panorama musicale. Il mix funziona e piace al pubblico di Fedez, magari meno numeroso che nel più glorioso passato, ma anche a quello della cantante e a due generazioni di ascoltatori.

Volevo Essere un duro – Lucio Corsi

Ed ecco in decima posizione la sorpresa di Sanremo 2025 con la canzone con cui ha difeso l’Italia all’Eurovision Song Contest. Un brano diventato una sorta di “inno” di un certo mondo culturale, fatto di giovani che raccontano ed anestetizzano così le loro insicurezze.