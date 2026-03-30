“Margo ha problemi di soldi” tratta dal romanzo di Rufi Thorpe, diventato rapidamente un caso editoriale negli Stati Uniti, approda ora su Apple TV+ in forma di serie, portando con sé una domanda scomoda ma necessaria: cosa significa oggi essere una donna giovane, madre, precaria e indipendente in un mondo che sembra non avere spazio per le contraddizioni?

Non è solo una storia di sopravvivenza economica. È una storia di identità, di compromessi, di scelte che non sono mai davvero libere, ma che diventano inevitabili. E proprio per questo, così riconoscibili.

Dal libro allo schermo: “Margo ha problemi di soldi” una serie che racconta precarietà, maternità e libertà femminile

“Dal libro allo schermo” non è sempre un passaggio semplice. Spesso qualcosa si perde. A volte qualcosa cambia troppo.

Ma nel caso di “Margo ha problemi di soldi”, il passaggio sembra naturale. Perché la storia, prima ancora di essere scritta o girata, è già profondamente contemporanea. E perché, in fondo, racconta qualcosa che conosciamo tutti, anche se non lo diciamo ad alta voce: quanto sia difficile restare fedeli a se stessi quando il mondo ti chiede continuamente di adattarti. E quanto, nonostante tutto, sia necessario provarci.

“Margo ha problemi di soldi”, Rufi Thorpe, Bollati Boringhieri

Il romanzo di Rufi Thorpe racconta la storia di Margo, una ventenne californiana che si trova improvvisamente a fare i conti con una gravidanza inattesa, una vita che deraglia e una precarietà economica che non lascia spazio alle illusioni.

Margo non è un’eroina nel senso tradizionale. Non è perfetta, non è sempre lucida, non è sempre forte. È, piuttosto, profondamente reale. Decide di tenere il bambino, anche quando tutto le suggerisce il contrario. E da quel momento la sua vita diventa una continua negoziazione tra ciò che vorrebbe essere e ciò che è costretta a fare.

Il lavoro che perde, le difficoltà quotidiane, le relazioni che si incrinano: tutto contribuisce a costruire un ritratto spietato ma empatico della condizione femminile contemporanea.

Il punto di svolta arriva quando Margo sceglie di aprire un profilo su OnlyFans. Non come provocazione, ma come necessità. Ed è qui che il romanzo trova la sua forza più interessante: non giudica, non moralizza, ma osserva.

Thorpe scrive con ironia e precisione, trasformando una storia potenzialmente tragica in un racconto sorprendentemente leggero, senza mai perdere profondità. Il risultato è un equilibrio raro tra commedia e dramma, tra critica sociale e intimità emotiva.

“Margo ha problemi di soldi” non parla solo di denaro. Parla di valore. Di quanto valiamo agli occhi degli altri e di quanto fatichiamo a riconoscerlo da soli.

La serie Apple TV: una storia ancora più attuale

L’adattamento televisivo, prodotto da A24 e sviluppato da David E. Kelley, porta questa storia nel presente visivo con una forza ancora più immediata. La serie debutta il 15 aprile 2026 su Apple TV+, con un cast di grande richiamo che include Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman.

La trama resta fedele allo spirito del romanzo: Margo è una giovane donna alle prese con una maternità non pianificata, debiti crescenti e un sistema che non offre seconde possibilità. La scelta di entrare nel mondo digitale di OnlyFans diventa così non solo una soluzione economica, ma un terreno di ridefinizione identitaria .

La serie si muove tra commedia e dramma, mantenendo quell’equilibrio delicato già presente nel libro. Ma aggiunge qualcosa in più: uno sguardo visivo sulla precarietà, sulle dinamiche familiari e sull’esposizione mediatica.

Il personaggio di Margo diventa ancora più complesso. Non è solo una ragazza in difficoltà, ma una figura che incarna una generazione intera, sospesa tra ambizione e sopravvivenza. E soprattutto, è una protagonista che non chiede di essere salvata.

Perché questa storia ci riguarda più di quanto pensiamo

“Margo ha problemi di soldi” funziona perché non è una storia eccezionale. È una storia possibile. Parla di lavori precari, di sogni che si ridimensionano, di relazioni che cambiano forma sotto la pressione della realtà. Parla di un sistema che promette libertà ma impone nuove forme di dipendenza. E lo fa senza retorica.

Nel passaggio dal libro alla serie, questa dimensione si amplifica. Perché vedere Margo muoversi, parlare, sbagliare, scegliere, rende tutto più vicino. Più concreto. Più difficile da ignorare.

Non è solo una narrazione sulla maternità o sul lavoro. È una riflessione su come costruiamo la nostra identità quando le condizioni intorno a noi non lo permettono davvero.