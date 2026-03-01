Le serie tv da non perdere a marzo 2026

Marzo si conferma un mese ricco di novità per la serialità televisiva, con debutti internazionali attesi, produzioni italiane originali e stagioni nuove di serie già amate dal pubblico. Tra thriller, crime, drama, fantasy e animazione, ce n’è per tutti i gusti su piattaforme streaming e sulla TV tradizionale.

Serie tv: Tutte le serie tv più attese di Marzo 2026

Marzo 2026 offre una programmazione televisiva variegata e di qualità, con produzioni italiane e internazionali che abbracciano generi diversi: dal thriller psicologico al legal drama, dall’animazione d’azione alle serie crime, fino al fantasy e alla narrativa romantica. Ce n’è per ogni palato seriale, su Netflix, Prime Video, Apple TV, Sky e le reti tradizionali.

1 Marzo – The Newsreader (Netflix)

Drammatico, Australia

Arriva su Netflix la serie australiana The Newsreader, acclamata per la sua capacità di raccontare il mondo dell’informazione e delle relazioni umane in modo avvincente e profondo.

2 Marzo – DTF St. Louis (HBO Max)

Commedia, USA

Una commedia made in USA che porta su schermo storie divertenti e situazioni brillanti ambientate a St. Louis, disponibile su HBO Max.

2 Marzo – Marshals: A Yellowstone Story (Paramount+)

Western / Drammatico

Un mix di law enforcement e dramma western nel nuovo spin-off ispirato all’universo di Yellowstone, con ambientazione poliziesca e dinamiche da serie procedurale.

4 Marzo – Traqués – La caccia (Apple TV)

Thriller / Drammatico • Francia

Un thriller europeo teso e imprevedibile, con protagonisti impegnati in una caccia che non è solo fisica ma psicologica.

4 Marzo – Young Sherlock (Prime Video)

Giallo, UK

Il giovane Sherlock Holmes torna su Prime Video in una serie che segue le prime indagini e l’evoluzione del celebre detective, tra misteri e deduzione.

5 Marzo – Vladimir (Netflix)

Drammatico / Commedia, USA

Una nuova miniserie Netflix dagli Stati Uniti che miscela dramma e ironia con uno sguardo contemporaneo sulle relazioni e la ricerca di senso nelle grandi città.

6 Marzo – Avvocato Ligas (Sky Atlantic)

Legal / Drammatico, Italia

Una delle produzioni italiane più attese del mese: Avvocato Ligas su Sky Atlantic HD con Luca Argentero protagonista in un legal drama che promette intensità e spessore emotivo.

9 Marzo – Guerrieri: La regola dell’equilibrio (Rai 1)

Drammatico / Legal, Italia

Un’altra serie italiana in prima visione su Rai 1, un drama legale che si addentra nei conflitti giudiziari e nelle dinamiche umane più intricate.

11 Marzo – Scarpetta (Prime Video)

Crime / Thriller / Giallo • USA

Prime Video lancia Scarpetta, nuova serie crime/thriller con forte tensione narrativa e mistero al centro della trama.

12 Marzo – Virgin River (Stagione 7) (Netflix)

Drammatico / Romance, USA

Torna su Netflix la settima stagione di Virgin River, la serie che ha conquistato il pubblico con storie di amore, resilienza e comunità.

14 Marzo – The Madison (Paramount+)

Drammatico / Azione, USA

Una nuova produzione americana con cast internazionale, distribuita da Paramount+, pronta a unire azione, dramma e narrazione contemporanea.

14 Marzo – Outlander (Stagione 8) (Sky / NOW)

Drammatico / Storico / Fantasy, USA

Ultima stagione in arrivo per la serie cult Outlander, che mescola storia, romanticismo e fantasy in un’epopea appassionante.

18 Marzo – Imperfect Women – Le mie amiche del cuore (Apple TV)

Thriller / Giallo / Drammatico, USA

Basata su un romanzo di successo, questa serie thriller psicologico esplora l’amicizia tra donne dopo un crimine che cambia tutto.

18 Marzo – Invincible (Stagione 5) (Prime Video)

Animazione / Azione / Fantascienza, USA

Torna su Prime Video una delle animazioni più amate, con avventure supereroistiche e una narrazione adulta e intensa.

20 Marzo – Deadloch (Stagione 2) (Prime Video)

Commedia / Crime • Australia

Seconda stagione per Deadloch, sitcom crime dall’umorismo brillante e personaggi memorabili.

26 Marzo – Something Very Bad Is Going To Happen (Netflix)

Horror / Drammatico, USA

Netflix propone questo thriller/horror psicologico pronto a spingere al limite tensione e paura.

26 Marzo – Detective Hole (Netflix)

Crime / Noir • Norvegia

Un noir scandinavo con forte atmosfera e indagini complesse: perfetto per chi ama il giallo profondo e ambizioso.

27 Marzo – For All Mankind (Stagione 5) (Apple TV)

Fantascienza / Drammatico, USA

Si conclude la saga spaziale di For All Mankind, con tensioni tra Terra e Marte in una stagione finale epica.