“Marfil – Gli opposti”, il romance di Mercedes Ron arriva su Prime Video: dal bestseller al film

Dopo il successo della trilogia Culpables, un’altra storia di Mercedes Ron passa dalla pagina allo schermo. Marfil – Gli opposti, disponibile dal 9 settembre 2026 su Prime Video, porta al cinema la storia di Marfil Cortés e della sua guardia del corpo Sebastian Moore. Ester Expósito e Hugo Diego García sono i protagonisti di un…

Una ragazza appartenente a una famiglia ricchissima, un rapimento che sconvolge la sua vita e un uomo incaricato di proteggerla proprio mentre tra i due comincia a nascere un’attrazione difficile da controllare. Mercedes Ron torna sullo schermo con una storia molto diversa da quella che l’ha resa celebre grazie alla trilogia Culpables. Dal 9 settembre 2026 è disponibile su Prime Video Marfil – Gli opposti, film con Ester Expósito e Hugo Diego García tratto dalla dilogia Enfrentados.

Il pubblico italiano ha inoltre la possibilità di arrivare al film partendo direttamente dalla pagina scritta: il primo romanzo è stato pubblicato da Salani il 1° settembre con il titolo Gli opposti. La serie di Marfil, nella traduzione di Elena Rolla.

A cambiare è il contesto, ma Ron recupera alcuni elementi che hanno contribuito alla fortuna delle sue storie: personaggi che si attraggono proprio quando avrebbero ottime ragioni per mantenere le distanze, rapporti attraversati dal conflitto e un sentimento che nasce dentro una situazione nella quale innamorarsi rischia di complicare ulteriormente ogni cosa.

“Gli opposti. La serie di Marfil”, il romanzo di Mercedes Ron

Marfil Cortés sembra possedere tutto ciò che potrebbe desiderare. È la figlia di un potente uomo d’affari, studia alla Columbia University, frequenta lezioni di danza classica e vive in una New York privilegiata, apparentemente lontana dai pericoli della vita ordinaria. La sicurezza garantita dal denaro e dalla posizione della sua famiglia crolla però in un pomeriggio a Central Park, quando la ragazza viene rapita.

Marfil riapre gli occhi alcuni giorni più tardi in un ospedale di New Orleans e non ricorda ciò che le è accaduto durante la prigionia. Da quel momento la sua esistenza cambia completamente: il padre decide che non può più muoversi da sola e affida la sua protezione a Sebastian Moore, una guardia del corpo controllata, distante e poco incline a tollerare le provocazioni della giovane.

La relazione tra Marfil e Sebastian nasce quindi dentro una condizione tutt’altro che libera. Lei ha appena sperimentato quanto velocemente possa perdere il controllo della propria esistenza, mentre lui entra nella sua quotidianità proprio per stabilire regole, limiti e precauzioni. L’attrazione si sviluppa in questo continuo confronto tra il desiderio di Marfil di recuperare la propria autonomia e il compito di Sebastian di impedirle di esporsi nuovamente al pericolo.

Non sorprende che l’edizione italiana presenti il romanzo attraverso tre coordinate molto riconoscibili per chi frequenta il romance contemporaneo: forbidden love, forced proximity e romantic suspense. La minaccia legata al rapimento rimane sullo sfondo e impedisce alla componente romantica di isolarsi dal thriller, mentre l’amnesia di Marfil aggiunge un altro problema: capire che cosa sia realmente accaduto nei giorni che la ragazza non riesce a ricordare.

Da “Marfil” a “Marfil – Gli opposti”: il libro diventa un film Prime Video

Il film porta sullo schermo la storia della dilogia Enfrentados, composta nell’edizione originale spagnola da Marfil ed Ébano. Il primo volume è quello arrivato in Italia come Gli opposti. La serie di Marfil, pubblicato da Salani in un’edizione di 448 pagine. Il debutto italiano del libro e quello cinematografico sono separati da appena otto giorni, creando una situazione piuttosto curiosa per i lettori: questa volta non bisogna recuperare un romanzo pubblicato anni fa per conoscere la storia originale, perché pagina e schermo arrivano praticamente insieme.

Marfil – Gli opposti è un Prime Original prodotto da Pokeepsie Films e viene distribuito dal 9 settembre in oltre 240 Paesi e territori. L’adattamento modifica alcuni elementi della vicenda letteraria e porta Marfil e Sebastian in Spagna, dove i due devono confrontarsi con minacce sempre più concrete, segreti e persone delle quali diventa difficile comprendere le reali intenzioni.

È proprio qui che il passaggio dalla pagina allo schermo diventa interessante: la struttura romantica rimane riconoscibile, ma il film deve trasformare in immagini quella tensione continua tra sicurezza e desiderio che nel romanzo passa anche attraverso i pensieri di Marfil e la sua percezione di Sebastian.

Ester Expósito è Marfil Cortés

Per interpretare Marfil è stata scelta Ester Expósito, attrice spagnola diventata conosciuta internazionalmente grazie a Élite. Al suo fianco troviamo Hugo Diego García nel ruolo di Sebastian Moore, mentre il resto del cast comprende Eric Masip nei panni di Iván, Pablo Molinero in quelli di Alejandro, Zoe Bonafonte come Gabriela, Lluís Homar nel ruolo di Logan e Joaquín Ferreira in quello di Ray.

La coppia formata da Marfil e Sebastian deve reggere gran parte del film perché il romantic suspense funziona proprio quando protezione e attrazione entrano in conflitto. Sebastian dovrebbe rappresentare per Marfil una presenza rassicurante, ma il suo ruolo gli attribuisce contemporaneamente un potere molto concreto sulla vita della ragazza: sa dove può andare, quali rischi può correre e quando deve intervenire.

Marfil, al contrario, ha bisogno di sentirsi nuovamente padrona delle proprie decisioni dopo essere stata privata violentemente della libertà. La loro attrazione nasce quindi nel punto meno semplice possibile e trasforma quello che potrebbe essere un classico bodyguard romance in un rapporto attraversato continuamente dal problema del controllo.

Protezione o controllo? Il punto più interessante della storia di Marfil

È probabilmente questo l’elemento su cui vale maggiormente la pena soffermarsi. Gli opposti utilizza un trope amatissimo dal romance, quello della guardia del corpo che si innamora della persona che dovrebbe proteggere, ma lo inserisce nella storia di una protagonista che ha appena vissuto un’esperienza traumatica.

Per Marfil essere protetta significa essere al sicuro, ma significa anche vedere improvvisamente ridotti i propri spazi di libertà. Il confine tra le due condizioni può diventare molto sottile e Sebastian occupa esattamente quella zona di confine.

La tensione romantica funziona perché i due personaggi partono da necessità quasi incompatibili. Sebastian deve prevedere il pericolo e controllare ciò che potrebbe minacciare Marfil, mentre lei ha bisogno di ricostruire la sensazione di poter decidere autonomamente della propria vita.

La forced proximity nasce quindi da una necessità narrativa molto precisa: i due non trascorrono continuamente del tempo insieme perché lo desiderano, ma perché la minaccia rende impossibile separarsi. Quando l’attrazione entra in questa relazione professionale, ogni gesto di protezione può acquistare un significato differente e ogni tentativo di stabilire una distanza diventa più difficile da rispettare.

Mercedes Ron, da Wattpad a un nuovo adattamento internazionale

Dietro Marfil troviamo ancora una volta Mercedes Ron, nata a Buenos Aires nel 1993 e trasferitasi in Spagna durante l’infanzia. L’autrice ha costruito una parte fondamentale della propria popolarità su Wattpad prima di arrivare alla pubblicazione tradizionale e successivamente allo streaming. In Italia Salani ha già pubblicato È colpa mia?, È colpa tua? ed È colpa nostra?, i romanzi della trilogia Culpables che hanno dato origine ai fortunati adattamenti Prime Video.

Marfil – Gli opposti conferma quindi un rapporto ormai consolidato tra le storie di Mercedes Ron e lo schermo. Prime Video ha già trasformato Culpables in uno dei propri franchise romance e l’arrivo di Marfil mostra quanto le piattaforme siano interessate ad autrici che possiedono un pubblico nato prima ancora degli adattamenti.

È un fenomeno che riguarda sempre più spesso il romance contemporaneo: il successo editoriale diventa il punto di partenza di un ecosistema nel quale romanzi, community online, attori e adattamenti finiscono per alimentarsi reciprocamente.

Leggere “Gli opposti” prima o dopo aver visto “Marfil”?

Per chi vuole partire dalla storia originale, Gli opposti. La serie di Marfil è disponibile in Italia dal 1° settembre 2026 per Salani, nella traduzione di Elena Rolla. Il romanzo conta 448 pagine ed è indicato dall’editore come il primo volume della serie di Marfil. Il film Marfil – Gli opposti è invece disponibile dal 9 settembre su Prime Video, con Ester Expósito e Hugo Diego García nei ruoli principali.

Leggere prima il romanzo permette soprattutto di entrare nella percezione di Marfil, comprendere meglio il trauma provocato dal rapimento e seguire dall’interno il cambiamento del suo rapporto con Sebastian; partire dal film significa invece scoprire immediatamente la componente più thriller della storia e affidarsi alla chimica dei due protagonisti.

In entrambi i casi, il cuore rimane lo stesso: una ragazza che vuole riprendersi la propria libertà incontra un uomo il cui compito consiste proprio nel limitarla per mantenerla in vita. Ed è dentro questa contraddizione, più ancora che nella semplice attrazione tra due opposti, che Marfil trova il conflitto capace di accompagnare la storia dalla pagina allo schermo.