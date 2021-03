Ieri sera è andato in onda l’ultimo appuntamento su Raiuno con Lolita Lobosco, interpretata da Luisa Ranieri. La fiction, ispirata ai libri di Gabriella Genisi, racconta la storia della donna vicequestore Lolita Lobosco. Un grandissimo successo che ha portato più del 28% di Share televisivo. Ma cosa sappiamo di questa serie? Si farà la seconda stagione?

Il successo della serie

Un enorme successo, quello della fiction di Raiuno Lolita Lobosco, ispirata alla serie di libri scritti da Gabriella Genisi. Una serie giallo-rosa, che vede protagonista una donna forte, intraprendente ed emotiva, interpretata magistralmente da Luisa Ranieri.al termine dell’ultima puntata di ieri sera, La domanda che sorge spontanea è: ci sarà una seconda stagione?

la saga di Gabriella Genisi ci fa ben sperare

La fiction di Raiuno Lolita Lobosco, diretta da Luca Miniero, è ispirata alla serie di libri scritti da Gabriella Genisi. La possibilità di dare continuità alla storia della fiction Rai, perciò, è reale. La stessa Luisa Ranieri ha detto “Questa prima stagione riprende quattro dei racconti di Gabriella Genisi. Ce ne sono altri, ma per ora attendiamo di capire come andrà”. Dalla prima puntata, andata in onda il 21 Febbraio, a l’ultima di ieri sera, gli spettatori hanno dimostrato di essersi particolarmente affezionati alla protagonista. Insomma, non si è mai scesi sotto i 7.000.000 di Telespettatori e questo è un ottimo risultato.Non ci resta che attendere!

