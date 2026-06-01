“Leviticus” l’horror che trasforma la repressione in una creatura impossibile da ignorare

“Leviticus” film horror dove viene usano il genere per parlare di qualcosa di profondamente umano e doloroso. Il film diretto da Adrian Chiarella non costruisce la propria inquietudine attorno al semplice soprannaturale, ma attorno a una ferita emotiva che per moltissime persone continua a essere reale: crescere con la sensazione che ciò che si prova sia sbagliato.

La storia segue due ragazzi adolescenti che vivono all’interno di una comunità religiosa australiana estremamente conservatrice. Quando la loro relazione viene scoperta, entrambi vengono sottoposti a una terapia di conversione e proprio da quel momento qualcosa inizia a perseguitarli assumendo le sembianze della persona che desiderano di più: l’uno l’altro.

L’idea è potentissima perché il mostro non arriva davvero dall’esterno. Nasce invece dalla repressione, dal senso di colpa e dal tentativo continuo di soffocare il desiderio fino a trasformarlo in qualcosa di mostruoso. “Leviticus” diventa molto più di un horror soprannaturale.

“Leviticus” la vera paura del film è sentirsi sbagliati agli occhi degli altri

Molti horror contemporanei raccontano il trauma attraverso creature, possessioni o maledizioni, mentre “Leviticus” utilizza il linguaggio del genere per affrontare qualcosa di più sottile e devastante: il modo in cui una persona può imparare a odiare se stessa pur di essere accettata.

La terapia di conversione diventa quindi il centro emotivo dell’incubo. Non viene mostrata soltanto come una pratica violenta o manipolatoria, ma come un meccanismo capace di spezzare lentamente il rapporto che una persona ha con il proprio corpo, con il desiderio e con il diritto stesso di sentirsi amata.

Il film sembra voler mostrare proprio questo passaggio doloroso: il momento in cui qualcosa di naturale smette di essere vissuto come amore e viene percepito come una colpa.

Secondo diverse recensioni presentate dopo il Sundance Film Festival, Adrian Chiarella utilizza l’horror per raccontare gli effetti psicologici della repressione religiosa e del controllo sociale sull’identità queer.

La creatura che perseguita i protagonisti assume quindi un significato molto più profondo del semplice antagonista soprannaturale, perché rappresenta il conflitto interiore tra ciò che si prova davvero e ciò che il mondo impone di reprimere.

Ed è probabilmente questo il motivo per cui il film riesce a colpire anche oltre il tema specifico della sessualità. Chiunque conosce, almeno in parte, la paura di non essere abbastanza accettabile per gli altri.



“Leviticus” trasforma il desiderio in un territorio di terrore e malinconia

Adrian Chiarella ha definito “Leviticus” un “queer social horror” e tra le opere di riferimento citate compaiono film come “It Follows” e “The Witch”.

L’influenza di “It Follows” emerge soprattutto nel modo in cui il desiderio viene associato a qualcosa di inevitabile, quasi impossibile da sfuggire. Tuttavia “Leviticus” sembra spingersi ancora più in profondità, perché il vero terrore non nasce soltanto dalla presenza dell’entità soprannaturale, ma dal contesto umano che circonda i protagonisti.

La comunità religiosa, gli sguardi degli adulti, il peso della vergogna, il bisogno disperato di essere accettati e la paura costante di deludere chi si ama costruiscono infatti un’atmosfera soffocante che rende ogni momento emotivamente fragile.

Secondo il Guardian, il film evita volutamente caricature semplicistiche e mostra come l’omofobia possa manifestarsi anche attraverso atteggiamenti apparentemente protettivi, affettuosi o giustificati dalla fede.

Questo dettaglio rende “Leviticus” ancora più inquietante, perché suggerisce che alcune delle ferite più profonde non arrivano sempre dall’odio esplicito, ma dal tentativo di convincere qualcuno che debba cambiare per meritare amore.

Il film sembra allora trasformare l’horror in una riflessione molto più ampia sul rapporto tra identità, desiderio e paura del giudizio.

Perché “Leviticus” può lasciare qualcosa anche a chi non ama l’horror

“Leviticus” colpisce perché dietro l’atmosfera cupa e il soprannaturale custodisce una riflessione estremamente umana: nessuno dovrebbe crescere credendo che amare qualcuno lo renda sbagliato.

Il film sembra voler parlare soprattutto del peso che molte persone portano dentro quando vengono educate a vergognarsi dei propri sentimenti, del proprio corpo o della propria identità. In questo senso l’orrore soprannaturale funziona quasi come una metafora visiva del dolore psicologico prodotto dalla repressione.

La vera tragedia del film non sembra quindi essere il mostro che perseguita i protagonisti, quanto il fatto che quei ragazzi arrivino lentamente a temere ciò che provano l’uno per l’altro.

Ed è qui che “Leviticus” supera il semplice horror di genere e diventa qualcosa di più intimo e universale. La paura più devastante non nasce sempre dal buio o dal soprannaturale. A volte nasce dal momento in cui una persona comincia davvero a credere di non meritare amore per ciò che è.

Per questo motivo il film di Adrian Chiarella potrebbe lasciare un segno anche nel pubblico che normalmente non guarda horror, perché dietro la tensione e l’inquietudine sembra custodire un messaggio molto preciso: il desiderio non dovrebbe mai trasformarsi in colpa.

E forse il vero mostro raccontato da “Leviticus” non è la creatura che appare nel film, ma la paura che gli esseri umani insegnano ad altri esseri umani.