L’anno che verrà di Lucio Dalla: le parole per augurare davvero il meglio a chi ami

A quasi cinquant’anni dalla sua nascita, L’anno che verrà di Lucio Dalla continua a tornare puntuale in occasione del Capodanno. Non come un rituale rassicurante, ma come una domanda aperta. Più che una profezia, la canzone del cantautore bolognese è un esercizio di lucidità. E forse è proprio per questo che continua a parlarci.

Ogni fine anno il linguaggio degli auguri si riempie di promesse. Si augura felicità, cambiamento, svolte improvvise. Il futuro viene caricato di aspettative come se il tempo, da solo, avesse il potere di trasformare le cose. In questo coro di parole rassicuranti, ce n’è una che continua a distinguersi per sobrietà e verità.

Il testo della canzone di Dalla non offre illusioni. Offre una postura. Non indica cosa succederà, ma come stare dentro l’attesa. Ed è per questo che, ancora oggi, funziona come uno degli auguri più onesti che ci si possa scambiare.

Scritta nel 1978, in un’Italia segnata dalla paura e dall’incertezza, erano gli Anni di Piombo, questa canzone oggi sembra aver perso ogni collocazione temporale precisa. Non parla di un anno specifico, ma di una condizione umana che si ripresenta ogni volta che il futuro appare fragile.

L’anno che verrà di Lucio Dalla

Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po’

E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò

Da quando sei partito c’è una grande novità

L’anno vecchio è finito, ormai

Ma qualcosa ancora qui non va

Si esce poco la sera, compreso quando è festa

E c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra

E si sta senza parlare per intere settimane

E a quelli che hanno niente da dire

Del tempo ne rimane

Ma la televisione ha detto che il nuovo anno

Porterà una trasformazione

E tutti quanti stiamo già aspettando

Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno

Ogni Cristo scenderà dalla croce

Anche gli uccelli faranno ritorno

Ci sarà da mangiare e luce tutto l’anno

Anche i muti potranno parlare

Mentre i sordi già lo fanno

E si farà l’amore, ognuno come gli va

Anche i preti potranno sposarsi

Ma soltanto a una certa età

E senza grandi disturbi qualcuno sparirà

Saranno forse i troppo furbi

E i cretini di ogni età

Vedi, caro amico, cosa ti scrivo e ti dico

E come sono contento

Di essere qui in questo momento

Vedi, vedi, vedi, vedi

Vedi, caro amico, cosa si deve inventare

Per poter riderci sopra

Per continuare a sperare

E se quest’anno poi passasse in un istante

Vedi, amico mio, come diventa importante

Che in questo istante ci sia anch’io

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà

Io mi sto preparando, è questa la novità

Fonte: Musixmatch

Compositori: Lucio Dalla

Testo di L’anno che verrà © Universal Music Publishing Ricordi Srl., Bmg Ariola Musica Spa