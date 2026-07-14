Lady Oscar: l’eroina “scandalo” che ha sovvertito gli stereotipi di genere

Il 14 luglio 1789, durante la presa della Bastiglia, moriva Lady Oscar. Tra censura, femminismo e storia vera a Versailles, scopri come il personaggio ideato da Riyoko Ikeda abbia sovvertito gli stereotipi di genere.

Il 14 luglio 1789, mentre la Francia veniva scossa dai tumulti della presa della Bastiglia, la storia dell’animazione diceva addio a uno dei suoi personaggi più iconici e rivoluzionari: Lady Oscar. Considerata a tutti gli effetti una delle prime e più potenti icone femministe del piccolo schermo, Oscar François de Jarjayes ha scardinato i canoni tradizionali, portando nelle case di milioni di telespettatori temi d’avanguardia come l’identità sessuale, l’indipendenza femminile e la fluidità di genere.

Il debutto: dal successo del manga al fenomeno televisivo

Prima di diventare il fenomeno televisivo che tutti conosciamo, Lady Oscar nasce in Giappone dalla mente e dalla matita della straordinaria fumettista Riyoko Ikeda. Il manga originale, intitolato “Le Rose di Versailles” (Versailles no Bara), viene serializzato tra il 1972 e il 1973, riscuotendo un successo clamoroso.

L’adattamento in serie anime fa il suo debutto sugli schermi giapponesi il 10 ottobre 1979. In Italia la serie approda nel 1982, conquistando immediatamente intere generazioni. Nonostante i forti tentativi di censura dell’epoca, la forza narrativa del personaggio e la profondità delle tematiche trattate hanno reso questo anime un cult intramontabile della cultura pop.

Chi è Lady Oscar? Un’icona di indipendenza e fluidità

Nata donna ma educata dal padre come un soldato e un uomo, Oscar François de Jarjayes incarna una modernità assoluta. Con il suo portamento fiero, l’eleganza della divisa e la chioma bionda al vento, Oscar rifiuta di farsi intrappolare nei rigidi ruoli sociali imposti dalla nobiltà del Settecento.

Il personaggio si muove costantemente in un’affascinante ambiguità, sovvertendo l’immagine della “fanciulla da salvare” tipica dei cartoni animati del periodo. Al centro della sua evoluzione non c’è solo il dovere militare, ma una profonda ricerca di autodeterminazione, libertà e fluidità. Lady Oscar dimostra che il coraggio, l’onore e la leadership non hanno genere.

La trama: intrighi e rivoluzione alla corte di Versailles

Ambientata in una Francia decadente agli sgoccioli dell’Ancien Régime, la serie intreccia magistralmente la finzione con i grandi eventi della Rivoluzione Francese del 1789.

Nel 1770, la giovane Maria Antonietta d’Austria arriva a Versailles. A proteggerla e scortarla in ogni spostamento viene designata proprio Oscar, nominata comandante della Guardia Reale. Tra le due donne nasce un’amicizia profonda e complessa. Oscar si troverà così a testimone diretto degli sfarzi e delle ipocrisie della corte, dell’amore tormentato tra la Regina e il conte svedese Hans Axel von Fersen (di cui lei stessa subirà il fascino), fino alla drammatica presa di coscienza che la porterà a schierarsi dalla parte del popolo durante i moti rivoluzionari.

Le figure storiche dietro il mito: Marie-Jeanne Schellinck e il Conte de Jarjayes

Sebbene Oscar sia un personaggio di fantasia, la sua figura si ispira a incredibili storie vere:

Marie-Jeanne Schellinck: una donna belga che, travestitasi da uomo, si arruolò nell’esercito francese nel 1792. Combatté con tale valore nella battaglia di Jemappes da essere nominata sottotenente direttamente sul campo.

Il Conte François Augustin Reynier de Jarjayes: il nome della protagonista omaggia questo cavaliere e militare realmente esistito, celebre per aver tentato con estremo coraggio di pianificare la fuga della famiglia reale e di Maria Antonietta durante i giorni più bui della Rivoluzione.

La scure della censura italiana: i temi tagliati

Come accaduto a molti anime giapponesi trasmessi in Italia negli anni ’80 e ’90, anche Lady Oscar ha subito pesanti censure volte ad attenuare i riferimenti all’omosessualità, al sesso e alla prostituzione.

Uno degli esempi più celebri riguarda il personaggio di Rosalie. Nella versione originale, Rosalie, disperata e senza denaro per curare la madre malata, si avvicina alla carrozza di Oscar offrendosi a lei in cambio di denaro, convinta che si tratti di un nobile uomo.

Nell’adattamento originale giapponese, Oscar scoppia in una risata benevola, le rivela di essere una donna e le dona comunque una moneta d’oro esortandola a non svendersi mai più. Nella versione italiana dell’epoca, la scena fu parzialmente tagliata e modificata: Rosalie si limita a chiedere un’elemosina per la madre, eliminando del tutto la tematica del lavoro sessuale e modificando il senso del confronto tra le due.

L’eredità culturale di Lady Oscar oggi

A distanza di decenni, l’opera di Riyoko Ikeda continua a essere un punto di riferimento fondamentale per il superamento degli stereotipi di genere nei media. Lady Oscar non è stata solo un’eroina d’infanzia, ma un manifesto politico e culturale che ha insegnato a generazioni di spettatori l’importanza di rimanere fedeli a se stessi, al di là di ogni convenzione sociale.