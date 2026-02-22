Libreriamo è il media digitale dei consumatori di Cultura

Conosci la storia del Lago dei cigni?

Alessia Alfonsi

Non è solo un balletto romantico: Il lago dei cigni è una fiaba tragica fatta di incantesimi, inganni e amori impossibili. Ecco la vera storia dell’opera di Čajkovskij.


La vera storia di il lago dei cigni svelata

Quando si pensa a Il lago dei cigni, l’immaginario corre subito a tutù bianchi, eleganza classica e perfezione formale. Ma dietro uno dei balletti più celebri di sempre si nasconde una storia sorprendentemente oscura, fatta di incantesimi, doppi inganni, promesse spezzate e finali tragici.

Composto da Pëtr Il’ič Čajkovskij, Il lago dei cigni non è una fiaba rassicurante, bensì un racconto profondamente romantico nel senso più cupo del termine: l’amore non salva, l’errore è irreversibile, il destino pesa più della volontà.

Conoscere davvero la storia di quest’opera significa guardare oltre l’estetica e scoprire un mondo simbolico che dialoga con la letteratura gotica, con il mito del doppio e con l’idea ottocentesca dell’amore come sacrificio assoluto.

La vera storia del Lago dei cigni

La protagonista del Lago dei cigni è Odette, una giovane principessa vittima di un incantesimo: di giorno è trasformata in un cigno, mentre solo di notte può riacquistare sembianze umane. La maledizione è stata lanciata dal mago Von Rothbart, che domina il lago incantato in cui Odette è prigioniera.

L’unico modo per spezzare l’incantesimo è un giuramento d’amore puro e assoluto, pronunciato senza esitazioni. È qui che entra in scena il principe Siegfried, che durante una battuta di caccia incontra Odette e se ne innamora. I due si promettono fedeltà, ma il destino interviene con l’inganno.

Durante un ballo a corte, Von Rothbart presenta Odile, sua figlia: identica nell’aspetto a Odette, ma opposta nell’anima. Siegfried, ingannato dall’apparenza, le giura amore credendo che sia la donna del lago. È un errore fatale, che spezza l’incantesimo nel modo sbagliato e condanna entrambi.

Odette e Odile: il mito del doppio

Uno degli aspetti più affascinanti del Lago dei cigni è che Odette e Odile vengono interpretate dalla stessa ballerina. Non è una scelta casuale, ma profondamente simbolica.

Odette incarna la purezza, la vulnerabilità, l’amore sacrificato. Odile, al contrario, rappresenta la seduzione, l’inganno, il potere oscuro del desiderio. Bianco e nero, luce e ombra, innocenza e colpa convivono nello stesso corpo, suggerendo una riflessione complessa sull’identità e sull’illusione.

Questo tema del doppio è tipico della cultura romantica e gotica ottocentesca, e avvicina il balletto più alla letteratura che allo spettacolo decorativo. Il lago dei cigni racconta quanto sia facile confondere ciò che appare con ciò che è, e quanto alto possa essere il prezzo di questo errore.

Un amore che non salva

A differenza di molte fiabe tradizionali, Il lago dei cigni non offre una consolazione semplice. L’amore non è una forza onnipotente, ma fragile, esposto al dubbio e alla tentazione.

Nei finali più noti, Odette e Siegfried muoiono insieme, scegliendo la morte come unica forma di libertà possibile. In altre versioni, l’incantesimo viene spezzato solo attraverso il sacrificio, mai senza una perdita.

È questa visione tragica dell’amore a rendere il balletto così moderno: amare significa esporsi al fallimento, e non sempre la verità arriva in tempo per essere salvifica.

La musica di Čajkovskij: il cuore emotivo dell’opera

Prima del Lago dei cigni, la musica per balletto aveva spesso una funzione di accompagnamento. Čajkovskij rompe questa tradizione e costruisce una partitura intensa, sinfonica, carica di malinconia e tensione emotiva.

La musica non si limita a sostenere la danza, ma racconta il dramma interiore dei personaggi: il desiderio, la colpa, la nostalgia, la disperazione. È anche per questo che Il lago dei cigni è diventato un archetipo culturale, capace di parlare ancora oggi a pubblici diversissimi.

Perché Il lago dei cigni continua a parlarci

Dietro la sua fama di balletto “classico”, Il lago dei cigni è una storia profondamente inquieta. Parla di scelte sbagliate, di identità spezzate, di amori impossibili e di un destino che non concede seconde possibilità.

È un’opera che affascina perché mette in scena una verità scomoda: non sempre riconosciamo ciò che amiamo davvero, e a volte capiamo troppo tardi ciò che abbiamo perduto.