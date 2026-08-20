“La biblioteca di mezzanotte”: Florence Pugh sarà Nora Seed nell’adattamento del bestseller di Matt Haig

La biblioteca di mezzanotte, bestseller di Matt Haig pubblicato nel 2020, compie il suo debutto al cinema, una situazione che sembrava quasi inevitabile.

Il progetto ha ora trovato il volto della sua protagonista: Florence Pugh interpreterà Nora Seed e sarà anche produttrice del film, diretto da Garth Davis, già regista di Lion. Il film è attualmente in pre-produzione e l’avvio delle riprese è previsto per l’inizio del 2027. La sceneggiatura è affidata a Laura Wade e Nick Payne, mentre Matt Haig figura tra i produttori esecutivi.

L’idea alla base del romanzo è tanto semplice quanto destabilizzante: se potessimo entrare in tutte le vite che non abbiamo vissuto, scopriremmo davvero che una di esse sarebbe stata migliore?

“La biblioteca di mezzanotte”, il romanzo di Matt Haig

Al centro della storia troviamo Nora Seed, una donna schiacciata dal rimpianto e dalla sensazione di aver fallito le proprie possibilità.

La sua vita le appare come una lunga successione di errori. Le scelte compiute, le occasioni mancate e i rapporti interrotti sembrano averla condotta in un punto dal quale non riesce più a vedere alcun futuro.

È allora che Nora si ritrova nella Biblioteca di Mezzanotte, uno spazio sospeso tra vita e morte. Sugli scaffali non ci sono romanzi, ci sono vite.

Ogni libro contiene infatti una possibile esistenza che Nora avrebbe potuto vivere prendendo una decisione diversa: restare con una persona, scegliere un’altra professione, perseguire un talento abbandonato, trasferirsi altrove.

Aprire un volume significa entrare davvero in quella possibilità. Il fantasy diventa così lo strumento attraverso cui Matt Haig costruisce una riflessione molto concreta sul modo in cui guardiamo alle nostre decisioni.

E se la vita che desideriamo non fosse davvero migliore?

Il meccanismo del romanzo sembra inizialmente promettere qualcosa di irresistibile. Chi non ha mai pensato almeno una volta: cosa sarebbe successo se avessi scelto diversamente? Il problema è che immaginiamo spesso le vite alternative partendo da ciò che manca nella nostra.

Se una relazione è finita, immaginiamo la versione nella quale è durata. Se abbiamo rinunciato a una carriera, pensiamo a quella nella quale abbiamo avuto successo.

Se ci sentiamo soli, immaginiamo una vita circondata da persone, ma costruiamo queste possibilità senza conoscere il prezzo che avrebbero comportato.

Nora può farlo. Può entrare realmente nelle esistenze che idealizzava e scoprire che ogni scelta produce qualcosa e contemporaneamente esclude qualcos’altro.

È qui che La biblioteca di mezzanotte smette di essere soltanto una fantasia sulle seconde possibilità e diventa una storia sul rimpianto.

Forse non soffriamo perché sappiamo che avremmo potuto vivere meglio. Soffriamo perché immaginiamo soltanto la parte migliore della vita che non abbiamo vissuto.

Florence Pugh sarà Nora Seed

La scelta di Florence Pugh per il ruolo principale è particolarmente interessante proprio perché il personaggio deve attraversare molte versioni di se stesso senza mai smettere di essere Nora.

Pugh sarà anche produttrice del progetto, mentre il regista Garth Davis ha definito il film una grande “love letter to life”, sottolineando come l’obiettivo non sia costruire un semplice fantasy multiversale, ma una storia emotiva sulla possibilità di tornare a desiderare la propria esistenza.

Per l’attrice sarà inoltre una nuova collaborazione con Davis, dopo il lavoro sulla serie East of Eden.

Al momento Florence Pugh è l’unica interprete ufficialmente associata al progetto; ulteriori membri del cast non sono ancora stati annunciati.

Una biblioteca tra vita e morte

Dal punto di vista cinematografico, la Biblioteca di Mezzanotte potrebbe diventare uno degli elementi più affascinanti dell’adattamento.

Nel romanzo è un limen, uno spazio intermedio nel quale il tempo normale smette di funzionare.

Ogni scaffale rappresenta una possibilità, ogni libro è una scelta e ogni volta che Nora ne apre uno, il film potrà cambiare completamente realtà.

Il rischio sarebbe trasformare questa struttura in una successione di mondi spettacolari, quando in realtà il cuore della storia sta nel contrario.

Le vite alternative funzionano perché mostrano quanto sia difficile prevedere ciò che ci renderebbe felici.

Non servono mondi fantastici nel senso tradizionale. È sufficiente cambiare un lavoro, una relazione, una città, un momento.

La differenza tra due universi può nascere da una frase detta oppure taciuta.

Il “Libro dei rimpianti”

Tra gli elementi più simbolici del romanzo c’è il grande volume che raccoglie i rimpianti di Nora. È quasi un archivio di tutto ciò che lei considera sbagliato nella propria vita.

Ma il rimpianto è una forma particolare di memoria: prende una decisione del passato e la giudica utilizzando informazioni che allora non possedevamo, ci diciamo che avremmo dovuto sapere, che avremmo dovuto scegliere, che avremmo dovuto capire.

La Biblioteca costringe Nora a mettere alla prova proprio questi pensieri e, lentamente, emerge una domanda più radicale: quante delle vite che crediamo di aver perso esistono soltanto nella nostra immaginazione?



Il fantasy come esercizio filosofico

Il fascino di La biblioteca di mezzanotte deriva anche dal fatto che utilizza un meccanismo fantastico per affrontare una delle questioni più antiche della filosofia: che cosa rende buona una vita? Il successo? L’amore? La famiglia? La libertà?L’utilità per gli altri? La realizzazione personale?

Nora può testare concretamente molte di queste risposte, ma nessuna vita funziona come formula universale.

È proprio questo a rendere il romanzo interessante anche fuori dal genere fantasy.

La felicità non appare come il premio riservato a chi prende tutte le decisioni corrette. È qualcosa di molto meno ordinato, costruito attraverso relazioni, errori, possibilità impreviste e capacità di attribuire significato a ciò che abbiamo.

Una storia sul presente, non sulle vite alternative

Potrebbe sembrare paradossale, ma La biblioteca di mezzanotte parla molto meno delle possibilità infinite di quanto parli del presente.

Nora entra nella biblioteca convinta che da qualche parte esista la vita giusta. Il suo viaggio consiste gradualmente nello smontare questa convinzione.

Non perché tutte le vite siano uguali, ma perché vivere significa necessariamente rinunciare a infinite altre possibilità. Ogni scelta ne chiude altre e questo non rende sbagliata quella scelta. È il funzionamento stesso dell’esistenza.

Il tema assume una forza particolare. Vediamo lavori migliori, case migliori, relazioni apparentemente perfette, viaggi, successi e versioni alternative di ciò che potremmo essere. La Biblioteca di Mezzanotte rende letterale questa sensazione.

Dal romanzo al film: la vera sfida sarà mantenere Nora al centro

Il romanzo utilizza una struttura episodica naturale per il cinema, ma proprio questa caratteristica può diventare il principale rischio dell’adattamento. Ogni nuova vita può offrire un’ambientazione differente. Ogni possibilità può diventare una sequenza visivamente nuova.

Ma se il film trasformasse la storia soprattutto in uno spettacolo di universi alternativi, perderebbe il nucleo emotivo dell’opera.

Il punto non è vedere quante Nora esistono. È capire perché nessuna versione può vivere al posto di quella che deve ancora scegliere cosa fare della propria vita.

La presenza di Pugh come produttrice potrebbe essere significativa proprio in questo senso, perché il progetto sembra pensato attorno alla centralità assoluta del personaggio.

Garth Davis, Laura Wade e Nick Payne dietro l’adattamento

La regia sarà affidata a Garth Davis, mentre Nick Payne e Laura Wade firmano la sceneggiatura. Matt Haig partecipa al progetto come executive producer.

Davis ha parlato dell’adattamento come di un progetto particolarmente emotivo e ha sottolineato il desiderio di lavorare nuovamente con Florence Pugh.

La produzione è sostenuta da StudioCanal e Blueprint Pictures, mentre il progetto è stato presentato al mercato di Cannes nel maggio 2026.

Lo stato attuale è ancora quello della pre-produzione: le riprese sono attese nel 2027, quindi una data di uscita non è stata ancora annunciata.

Ed è importante precisarlo, perché al momento non esiste un calendario ufficiale per l’arrivo nelle sale.

Perché “La biblioteca di mezzanotte” può funzionare al cinema

L’idea di vite alternative è diventata negli ultimi anni sempre più presente nell’immaginario cinematografico e televisivo, ma Haig la utilizza in maniera molto differente rispetto ai tradizionali racconti sul multiverso.

Non serve salvare il mondo, non c’è una realtà da correggere, non bisogna trovare l’universo perfetto.

Bisogna comprendere perché continuare a vivere proprio dentro questo. Ed è forse il punto che potrebbe rendere il film particolarmente efficace. Nora non deve diventare una persona straordinaria.

Deve smettere di valutare la propria esistenza esclusivamente attraverso ciò che avrebbe potuto essere.

Dal libro allo schermo: Florence Pugh entrerà nella Biblioteca di Mezzanotte

La biblioteca di mezzanotte è quindi ufficialmente in viaggio verso il grande schermo, con Florence Pugh nel ruolo di Nora Seed, Garth Davis alla regia e Matt Haig coinvolto direttamente nella produzione. Il film dovrebbe entrare pienamente in lavorazione nel 2027, mentre non è ancora stata comunicata una data di uscita.

La sua sfida sarà trasformare una storia profondamente interiore in qualcosa che funzioni attraverso immagini senza perdere la semplicità della sua domanda centrale.

Serve a comprendere che una vita acquista significato anche attraverso ciò che non sappiamo ancora possa accadere.

E forse il messaggio più potente del romanzo sta proprio lì: il futuro non è una delle possibilità conservate sugli scaffali. È l’unica storia che non abbiamo ancora letto.